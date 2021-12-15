«Мини Мисс-2021» - праздник красоты и таланта

Период
подготовки к финалу был не менее интересным и насыщенным, чем главное действо. Пройдя
конкурсный отбор, в преддверии финала девочки посещали занятия, направленные на
разностороннее развитие: это и мастер-класс по ораторскому искусству, и
изучение психологии уверенности и секретов стиля, и актерское мастерство, получили
много практических советов, которые непременно пригодятся в жизни.
Главным
организатором мероприятия стал «Центр развития / Модельная школа MyWay, Гатчина»
при содействии ТРК «Кубус» и многочисленных партнеров.
Заключительное
шоу и творческие номера конкурсанток продемонстрировали, что все девочки
талантливы, как и их родители, которые все три недели были рядом, готовились,
волновались, поддерживали.
Победителями
конкурса красоты и талантов «Мини Мисс 2021» стали:
-
Мини Мисс - Есения Игнатьева,
-
Первая Мини Вице-Мисс - Моника Жемчугова,
-
Вторая Мини Вице-Мисс - Кристина Новикова.
По
итогам интернет-голосования звания «Народная Мини Мисс» удостоена Софья
Иванова.
Но
и остальные участницы получили свои личные титулы, отражающие их
индивидуальность.
- Мини
Мисс «Спорт» - Кристина Гавриш,
- Мини
Мисс «Стиль» - Есения Игнатьева,
- Мини
Мисс «Неповторимость» - Анастасия Гаврилова,
- Мини
Мисс «Грация» - Анастасия Ягудина,
- Мини
Мисс «Элегантность» - Варвара Ломакина,
- Мини
Мисс «Фантазия» - Моника Жемчугова,
- Мини
Мисс «Интеллект» - Анастасия Новикова,
- Мини
Мисс «Кокетка» - Ася Ильина,
- Мини
Мисс «Оригинальность» - Анфиса Васильева,
- Мини
Мисс «Обаяние» - Софья Иванова,
- Мини
Мисс «Изящество» - Елена Авдонина,
- Мини
Мисс «Талант» - Кристина Новикова.
Победительницей
в специальной номинации Мини Мисс «Beauty» от партнеров - Ladys-Club Beauty
стала Анфиса Васильева.
Как
подчеркнули организаторы, фестиваль «Мини Мисс 2021» помог не только
сформировать внешний облик участниц конкурса, но и развить их таланты,
предоставить свободу выбора, закалить характер и расширить круг интересов и
возможностей.
- Спасибо
организаторам фестиваля Ирине и Виктории (Центр развития / Модельная школа
MyWay, Гатчина), всем участницам и их родителям, всем спонсорам! За эти три
недели девочки сдружились, поддерживали друг друга. Каждая участница яркая и
неповторимая. Трудно сдержать слезы умиления, когда 12 прекрасных принцесс
стоят на сцене. Пускай наши звездочки запомнят этот день. Столько эмоций,
столько подарков! Ирина и Виктория, столько сил и души вы вложили в этот
конкурс, пожалуйста, не останавливайтесь, развивайте и дальше наших детей! Хочется,
чтобы таких событий в нашем городе было больше. Очень надеемся, что конкурс «Мини
Мисс Гатчина» станет ежегодным и традиционным, - оставила добрый отзыв в
соцсетях Татьяна, и к ней присоединились все благодарные родители.
Татьяна
Можаева
Фото
Николая Гатко, Арины Чингаевой