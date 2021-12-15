«Мини Мисс-2021» - праздник красоты и таланта

Период подготовки к финалу был не менее интересным и насыщенным, чем главное действо. Пройдя конкурсный отбор, в преддверии финала девочки посещали занятия, направленные на разностороннее развитие: это и мастер-класс по ораторскому искусству, и изучение психологии уверенности и секретов стиля, и актерское мастерство, получили много практических советов, которые непременно пригодятся в жизни.

Главным организатором мероприятия стал «Центр развития / Модельная школа MyWay, Гатчина» при содействии ТРК «Кубус» и многочисленных партнеров.

Заключительное шоу и творческие номера конкурсанток продемонстрировали, что все девочки талантливы, как и их родители, которые все три недели были рядом, готовились, волновались, поддерживали.

Победителями конкурса красоты и талантов «Мини Мисс 2021» стали:

- Мини Мисс - Есения Игнатьева,

- Первая Мини Вице-Мисс - Моника Жемчугова,

- Вторая Мини Вице-Мисс - Кристина Новикова.

По итогам интернет-голосования звания «Народная Мини Мисс» удостоена Софья Иванова.

Но и остальные участницы получили свои личные титулы, отражающие их индивидуальность.

- Мини Мисс «Спорт» - Кристина Гавриш,

- Мини Мисс «Стиль» - Есения Игнатьева,

- Мини Мисс «Неповторимость» - Анастасия Гаврилова,

- Мини Мисс «Грация» - Анастасия Ягудина,

- Мини Мисс «Элегантность» - Варвара Ломакина,

- Мини Мисс «Фантазия» - Моника Жемчугова,

- Мини Мисс «Интеллект» - Анастасия Новикова,

- Мини Мисс «Кокетка» - Ася Ильина,

- Мини Мисс «Оригинальность» - Анфиса Васильева,

- Мини Мисс «Обаяние» - Софья Иванова,

- Мини Мисс «Изящество» - Елена Авдонина,

- Мини Мисс «Талант» - Кристина Новикова.

Победительницей в специальной номинации Мини Мисс «Beauty» от партнеров - Ladys-Club Beauty стала Анфиса Васильева.

Как подчеркнули организаторы, фестиваль «Мини Мисс 2021» помог не только сформировать внешний облик участниц конкурса, но и развить их таланты, предоставить свободу выбора, закалить характер и расширить круг интересов и возможностей.

- Спасибо организаторам фестиваля Ирине и Виктории (Центр развития / Модельная школа MyWay, Гатчина), всем участницам и их родителям, всем спонсорам! За эти три недели девочки сдружились, поддерживали друг друга. Каждая участница яркая и неповторимая. Трудно сдержать слезы умиления, когда 12 прекрасных принцесс стоят на сцене. Пускай наши звездочки запомнят этот день. Столько эмоций, столько подарков! Ирина и Виктория, столько сил и души вы вложили в этот конкурс, пожалуйста, не останавливайтесь, развивайте и дальше наших детей! Хочется, чтобы таких событий в нашем городе было больше. Очень надеемся, что конкурс «Мини Мисс Гатчина» станет ежегодным и традиционным, - оставила добрый отзыв в соцсетях Татьяна, и к ней присоединились все благодарные родители.

Татьяна Можаева

Фото Николая Гатко, Арины Чингаевой