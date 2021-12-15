Ну, волк, погоди…

По-волчьи выть…
До
28 февраля продолжается охота на боровую дичь – рябчика, глухаря, тетерева и на
пушных зверей: зайца, лисицу, енотовидную собаку, норку, лесного хоря. А на
волка по новым правилам охота разрешена до 31 марта. Почему?
Надо
регулировать численность хищника. Естественных врагов у волка практически нет.
Он плодится. До Нового года люди охотятся на лося и кабана – им надо разрешение
закрывать, отстреливать копытных. И только потом начинается охота на волка. Но
в этот период у нас происходит маршрутный учет животных – с 15 января до 1
марта. И когда охотпользователи, за которыми закреплены охотничьи угодья,
заканчивают учет – зимний маршрут, снег начинает сходить. Охотники не успевают
на облавную охоту. Если снег пролежит до 31 марта, у них будет шанс поохотиться
на волка. Сделать это зимой гораздо проще, чем летом – на вабу.
Сейчас
очень мало таких специалистов, которые могут подманивать волков с помощью
голоса. Выть по-волчьи.
Смысл
охоты в чем? В августе месяце волчица с волчатами выходит из логова и начинает
осваивать территорию. Когда взрослые волки – мать или отец – возвращаются с
охоты, подходя к логову, они подвывают. Волчата откликаются. На этом принципе и
строится охота. Охотник – вабильщик – приходит и где-то в районе логова воет.
На вой может прийти волчица, волк или щенки. Вот такая исконная охота, которая
была распространена еще в древние времена на Руси.
Встать на номера
Вторая,
самая популярная охота на волков – с флажками. Тоже исконная. Стаю или
одного-двух волков обходят кругом и обтягивают территорию флажками. После того,
как окружили, надо охотников расставить на номера. Это коллективная охота, по
двое-трое не охотятся.
-
Есть в области такие коллективы?
-
В Волосовском районе есть коллектив знаменитых волчатников, которые по три,
пять и даже десять волков стреляют за сезон. Они серьезно облавной охотой
занимаются. Притом, что это охота тяжелая и трудоемкая.
Во-первых,
волка ноги кормят – он может до 40-50 км за ночь пройти. Зимний день короткий.
Надо след взять, намотать круги на снегоходе (а то и пешком), чтобы его
окружить на лежке. Это удается только к вечеру. Потом развесить флажки, круг
может быть больше двух километров в диаметре. А ночью – оттепель, снег пошел,
на флажки налип – они упали. Волк свободно перешагнул и ушел. Или встали утром
с лежки волки – наткнулись на флажки. Пошли искать выход. Нашли, где флажки
высоко задраны или провисли, – и ушли. Не каждый раз, когда окружишь волков,
охота будет удачной.
-
На каком расстоянии вешаются флажки?
-
50 см флажок от флажка на шпагате нашиты. Вешаются на уровне глаз волка.
Повесишь выше – он подлезет, ниже – перескочит. Не везде получается растянуть
веревку по веткам – где-то надо и палочку подставить.
-
Флажки красные? Это ведь миф, будто волк принимает красный флажок за огонь…
-
Это пошло еще с дедовских времен, когда не знали, что волки – дальтоники.
Красные флажки и охотнику лучше видно. Раньше их специально держали дома, чтоб
духом человеческим пропитывались.
-
Почему нельзя за флажки?
-
Волк, с одной стороны, зверь наглый, а с другой – очень хитрый и осторожный.
Поэтому лишних движений не делает. К флажкам подошел, увидел и решил
отстояться. Если флажки правильно повешены, волки могут внутри этого круга до
недели сидеть. Боятся. Во-первых, от флажков идет человеческий запах.
Во-вторых, просто осторожничают. Видят что-то незнакомое…
Но
сейчас и волки стали другие – более ушлые и нахальные, неделями во флажках не
сидят. Особенно те, что уже во флажках побывали. Перепрыгивают и уходят.
Бывает, когда флажки висят у дороги. Волк выпрыгивает из канавы – и натыкается
на флажки. От неожиданности он, закрыв глаза, перепрыгивает – и с концами.
Поэтому
надо, чтобы волк флажки заранее увидел. Идет он по краю делянки, увидел за
100-200 метров линию флажков, сел, посидел, подумал, начал искать, где выйти.
Если сытый, ткнулся два раза и пошел обратно на лежку – ночевать. Люди в это
время патроны заряжают, готовятся.
Чем
больше народу, тем больше шансов добыть. Стараются по периметру флажков
расставить охотников. Дальше – как повезет. Как правило после неудачного
выстрела волк уже не смотрит на флажки – перепрыгивает и уходит.
Зимой
еще на волка делают привады. Сооружают теплую засидку и сидят, ждут. Волк может
выйти и в два, и в три часа ночи, а садиться караулить все равно надо с вечера.
В качестве привады используют лосиную шкуру, на нее волки очень хорошо идут –
это для них привычный корм. Но к приваде волка сложно приучить. Он может и месяц,
и два ходить кругами. Осторожный очень.
-
Много в юго-западном районе волков?
-
Волк у нас есть практически повсеместно. Около десятка стреляют каждый год в
Волосовском и в Гатчинском районах. В Лужском – поменьше. За этот сезон в
Гатчинском районе уже добыто два волка. Но это не была охота на волков – люди
сидели на кабана. А волки очень любят проверять кабаньи кормушки.
Главное,
волк не привязан к определенному месту, как лисица. Только если это
волк-одиночка, он ведет более-менее оседлый образ жизни. Может жить на ручье,
где есть пара бобровых запруд, и потихоньку этими бобрами питаться. Лося он в
одиночку задрать не может. Но если это стая – пять-шесть волков, то у нее уже
обширный охотничий участок. Они прочесывают большую территорию и охотятся не только
на бобра или на зайца, но и на лося, на кабана.
Излюбленная
пища волков – собаки. Из года в год волки снимают в деревнях собак с ошейников
во всех районах области. Хозяевам надо иметь в виду: волк ни одну собаку не
пропустит. Во-первых, собака для него конкурент. А во-вторых – вкуснятина.
Собаки у нас, как правило, упитанные. Но гатчинские собаководы могут быть
спокойны: в Орловой роще волков нет.
Четверть кабана на тысячу гектаров
С
лета мы вели планомерную работу по снижению численности кабана в Ленинградской
области, в том числе и в Гатчинском районе. Из-за африканской чумы свиней.
Несколько раз брали разрешение на регулирование численности, и теперь у нас в
районе кабана очень мало.
С
одной стороны, это хорошо. Чем меньше кабана, тем меньше шансов, что какой-то
кабан подхватит чуму и разнесет по области. С другой, для охотников кабан –
излюбленный и наиболее многочисленный вид добычи. Теперь про охоту на кабана на
несколько лет придется забыть. У нас осталось 50 кабанов на весь район.
Было
распоряжение Минприроды: по всей России довести численность кабана до 0,25 на
тысячу гектаров. То есть один кабан – на четыре тысячи га. Довели.
Глухая тетеря
Осеннего
и зимнего тетерева добыть почти невозможно. Как бы охотник не подкрадывался,
птица успеет улететь. На глухаря и тетерева хороша охота весной – на току.
В
общедоступных угодьях у нас осталось семь тетеревов, и виной тому – не
охотники. В наших краях было много енотовидной собаки и кабана. А где кабан,
там боровая дичь практически сведена к нулю. Кабан кладки разрушает, птенцов с
удовольствием кушает. Вот сейчас кабана не будет – численность боровой дичи
пойдет вверх.
Лосей
много. На лося сейчас активно охотятся – два-три разрешения в неделю выдаем. Но
когда снега навалило, ходить людям стало тяжело. А на лося охота, как правило,
загонная. Протяженность загона – минимум километр. Вот загонщики пошли, начали
кричать, другие на номерах стоят. Пока загонщики пройдут километр по этому
снегу, лось уже давно прибежал к номерам. Постоял, послушал – кто там на номере
конфетку съел, кто приплясывает от холода, – и ушел.
Домашние дикие животные
Наш
район атакуют лисы. Только недавно было два обращения из Пудости. В школе
кормят котов – лиса пристроилась и вместе с котами ходит столоваться.
Спасите-помогите! Второй звонок: лисица под дом залезла и там обосновалась.
-
Они бешеные?
-
Нет, просто наглые. Живут с нами круглогодично и считают все это своей
территорией. Их не гоняют, подкармливают. А как только дал кусочек, лисица
будет приходить и требовать. Потом выведет потомство под домом. Вот сначала она
в одном доме у кошечки из миски ела. А потом устроилась на ПМЖ. Жители звонят:
что делать? Люди копают грядки – лисята рядышком валяются на солнышке. А тут
дети – страшно, все-таки дикие животные.
По
лесу зимой едешь – ни одного лисьего следа. Только к деревне подъехал – все
следы там. Что она – дура? Поди поймай в лесу какую-нибудь мышь, когда в
деревне все помойки в ее распоряжении. Едешь на машине, бежит по обочине – даже
головы не поворачивает. Привычная. …А бешенства у нас нет.
Да
что лисицы – у нас медведи по огородам ходят. Звонит мужчина: помогите, у меня
в теплице медведь сидит! Мы приехали – за огородом куча яблок. Забора нет. Ну,
мишка и пришел. Он же ни на кого не нападает – он пасется.
А
куда нашим зверькам деваться? У нас на общедоступных угодьях в 10 тысяч
гектаров – 19 населенных пунктов. Но это охотничьи угодья! Там даже сложно
сделать учет, потому что нужно проложить маршрут в 10 км – и получается, что от
одного забора идешь до другого.
А
звери-то там живут! И зверя довольно много. Лосихи с удовольствием приходят
телиться – прямо под самые огороды. Потому что волков в деревнях нет.
Безопасно. Плотность зверя у нас (только зайца мало) в десятки раз выше, чем,
например, в Республике Коми, хотя там глухая тайга. В Коми один медведь на 50
км, у нас – семь. Место мало и сытно.
Охотиться
на медведей не особо хотят. Мясо специфическое, выделка шкуры стоит дорого, да
и не модно уже. Поэтому медведей становится все больше и больше. Как бы в
скором времени нам не пришлось регулировать их численность. Потому что они же
начинают наглеть! Как осень – так обращения граждан. Например, в деревне – один
дом жилой, все заросло травой и старые яблони вокруг. Медведь – тут как тут. Он
уже считает это место своим и хозяйничает в саду и огороде. Выход: ставьте
хорошие заборы и не разбрасывайте пищевые отходы. Если, конечно, не желаете
обзавестись домашним диким животным.
Екатерина Дзюба
Фото
pixabay.com