Ну, волк, погоди…

По-волчьи выть…

До 28 февраля продолжается охота на боровую дичь – рябчика, глухаря, тетерева и на пушных зверей: зайца, лисицу, енотовидную собаку, норку, лесного хоря. А на волка по новым правилам охота разрешена до 31 марта. Почему?

Надо регулировать численность хищника. Естественных врагов у волка практически нет. Он плодится. До Нового года люди охотятся на лося и кабана – им надо разрешение закрывать, отстреливать копытных. И только потом начинается охота на волка. Но в этот период у нас происходит маршрутный учет животных – с 15 января до 1 марта. И когда охотпользователи, за которыми закреплены охотничьи угодья, заканчивают учет – зимний маршрут, снег начинает сходить. Охотники не успевают на облавную охоту. Если снег пролежит до 31 марта, у них будет шанс поохотиться на волка. Сделать это зимой гораздо проще, чем летом – на вабу.

Сейчас очень мало таких специалистов, которые могут подманивать волков с помощью голоса. Выть по-волчьи.

Смысл охоты в чем? В августе месяце волчица с волчатами выходит из логова и начинает осваивать территорию. Когда взрослые волки – мать или отец – возвращаются с охоты, подходя к логову, они подвывают. Волчата откликаются. На этом принципе и строится охота. Охотник – вабильщик – приходит и где-то в районе логова воет. На вой может прийти волчица, волк или щенки. Вот такая исконная охота, которая была распространена еще в древние времена на Руси.

Встать на номера

Вторая, самая популярная охота на волков – с флажками. Тоже исконная. Стаю или одного-двух волков обходят кругом и обтягивают территорию флажками. После того, как окружили, надо охотников расставить на номера. Это коллективная охота, по двое-трое не охотятся.

- Есть в области такие коллективы?

- В Волосовском районе есть коллектив знаменитых волчатников, которые по три, пять и даже десять волков стреляют за сезон. Они серьезно облавной охотой занимаются. Притом, что это охота тяжелая и трудоемкая.

Во-первых, волка ноги кормят – он может до 40-50 км за ночь пройти. Зимний день короткий. Надо след взять, намотать круги на снегоходе (а то и пешком), чтобы его окружить на лежке. Это удается только к вечеру. Потом развесить флажки, круг может быть больше двух километров в диаметре. А ночью – оттепель, снег пошел, на флажки налип – они упали. Волк свободно перешагнул и ушел. Или встали утром с лежки волки – наткнулись на флажки. Пошли искать выход. Нашли, где флажки высоко задраны или провисли, – и ушли. Не каждый раз, когда окружишь волков, охота будет удачной.

- На каком расстоянии вешаются флажки?

- 50 см флажок от флажка на шпагате нашиты. Вешаются на уровне глаз волка. Повесишь выше – он подлезет, ниже – перескочит. Не везде получается растянуть веревку по веткам – где-то надо и палочку подставить.

- Флажки красные? Это ведь миф, будто волк принимает красный флажок за огонь…

- Это пошло еще с дедовских времен, когда не знали, что волки – дальтоники. Красные флажки и охотнику лучше видно. Раньше их специально держали дома, чтоб духом человеческим пропитывались.

- Почему нельзя за флажки?

- Волк, с одной стороны, зверь наглый, а с другой – очень хитрый и осторожный. Поэтому лишних движений не делает. К флажкам подошел, увидел и решил отстояться. Если флажки правильно повешены, волки могут внутри этого круга до недели сидеть. Боятся. Во-первых, от флажков идет человеческий запах. Во-вторых, просто осторожничают. Видят что-то незнакомое…

Но сейчас и волки стали другие – более ушлые и нахальные, неделями во флажках не сидят. Особенно те, что уже во флажках побывали. Перепрыгивают и уходят. Бывает, когда флажки висят у дороги. Волк выпрыгивает из канавы – и натыкается на флажки. От неожиданности он, закрыв глаза, перепрыгивает – и с концами.

Поэтому надо, чтобы волк флажки заранее увидел. Идет он по краю делянки, увидел за 100-200 метров линию флажков, сел, посидел, подумал, начал искать, где выйти. Если сытый, ткнулся два раза и пошел обратно на лежку – ночевать. Люди в это время патроны заряжают, готовятся.

Чем больше народу, тем больше шансов добыть. Стараются по периметру флажков расставить охотников. Дальше – как повезет. Как правило после неудачного выстрела волк уже не смотрит на флажки – перепрыгивает и уходит.

Зимой еще на волка делают привады. Сооружают теплую засидку и сидят, ждут. Волк может выйти и в два, и в три часа ночи, а садиться караулить все равно надо с вечера. В качестве привады используют лосиную шкуру, на нее волки очень хорошо идут – это для них привычный корм. Но к приваде волка сложно приучить. Он может и месяц, и два ходить кругами. Осторожный очень.

- Много в юго-западном районе волков?

- Волк у нас есть практически повсеместно. Около десятка стреляют каждый год в Волосовском и в Гатчинском районах. В Лужском – поменьше. За этот сезон в Гатчинском районе уже добыто два волка. Но это не была охота на волков – люди сидели на кабана. А волки очень любят проверять кабаньи кормушки.

Главное, волк не привязан к определенному месту, как лисица. Только если это волк-одиночка, он ведет более-менее оседлый образ жизни. Может жить на ручье, где есть пара бобровых запруд, и потихоньку этими бобрами питаться. Лося он в одиночку задрать не может. Но если это стая – пять-шесть волков, то у нее уже обширный охотничий участок. Они прочесывают большую территорию и охотятся не только на бобра или на зайца, но и на лося, на кабана.

Излюбленная пища волков – собаки. Из года в год волки снимают в деревнях собак с ошейников во всех районах области. Хозяевам надо иметь в виду: волк ни одну собаку не пропустит. Во-первых, собака для него конкурент. А во-вторых – вкуснятина. Собаки у нас, как правило, упитанные. Но гатчинские собаководы могут быть спокойны: в Орловой роще волков нет.

Четверть кабана на тысячу гектаров

С лета мы вели планомерную работу по снижению численности кабана в Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском районе. Из-за африканской чумы свиней. Несколько раз брали разрешение на регулирование численности, и теперь у нас в районе кабана очень мало.

С одной стороны, это хорошо. Чем меньше кабана, тем меньше шансов, что какой-то кабан подхватит чуму и разнесет по области. С другой, для охотников кабан – излюбленный и наиболее многочисленный вид добычи. Теперь про охоту на кабана на несколько лет придется забыть. У нас осталось 50 кабанов на весь район.

Было распоряжение Минприроды: по всей России довести численность кабана до 0,25 на тысячу гектаров. То есть один кабан – на четыре тысячи га. Довели.

Глухая тетеря

Осеннего и зимнего тетерева добыть почти невозможно. Как бы охотник не подкрадывался, птица успеет улететь. На глухаря и тетерева хороша охота весной – на току.

В общедоступных угодьях у нас осталось семь тетеревов, и виной тому – не охотники. В наших краях было много енотовидной собаки и кабана. А где кабан, там боровая дичь практически сведена к нулю. Кабан кладки разрушает, птенцов с удовольствием кушает. Вот сейчас кабана не будет – численность боровой дичи пойдет вверх.

Лосей много. На лося сейчас активно охотятся – два-три разрешения в неделю выдаем. Но когда снега навалило, ходить людям стало тяжело. А на лося охота, как правило, загонная. Протяженность загона – минимум километр. Вот загонщики пошли, начали кричать, другие на номерах стоят. Пока загонщики пройдут километр по этому снегу, лось уже давно прибежал к номерам. Постоял, послушал – кто там на номере конфетку съел, кто приплясывает от холода, – и ушел.

Домашние дикие животные

Наш район атакуют лисы. Только недавно было два обращения из Пудости. В школе кормят котов – лиса пристроилась и вместе с котами ходит столоваться. Спасите-помогите! Второй звонок: лисица под дом залезла и там обосновалась.

- Они бешеные?

- Нет, просто наглые. Живут с нами круглогодично и считают все это своей территорией. Их не гоняют, подкармливают. А как только дал кусочек, лисица будет приходить и требовать. Потом выведет потомство под домом. Вот сначала она в одном доме у кошечки из миски ела. А потом устроилась на ПМЖ. Жители звонят: что делать? Люди копают грядки – лисята рядышком валяются на солнышке. А тут дети – страшно, все-таки дикие животные.

По лесу зимой едешь – ни одного лисьего следа. Только к деревне подъехал – все следы там. Что она – дура? Поди поймай в лесу какую-нибудь мышь, когда в деревне все помойки в ее распоряжении. Едешь на машине, бежит по обочине – даже головы не поворачивает. Привычная. …А бешенства у нас нет.

Да что лисицы – у нас медведи по огородам ходят. Звонит мужчина: помогите, у меня в теплице медведь сидит! Мы приехали – за огородом куча яблок. Забора нет. Ну, мишка и пришел. Он же ни на кого не нападает – он пасется.

А куда нашим зверькам деваться? У нас на общедоступных угодьях в 10 тысяч гектаров – 19 населенных пунктов. Но это охотничьи угодья! Там даже сложно сделать учет, потому что нужно проложить маршрут в 10 км – и получается, что от одного забора идешь до другого.

А звери-то там живут! И зверя довольно много. Лосихи с удовольствием приходят телиться – прямо под самые огороды. Потому что волков в деревнях нет. Безопасно. Плотность зверя у нас (только зайца мало) в десятки раз выше, чем, например, в Республике Коми, хотя там глухая тайга. В Коми один медведь на 50 км, у нас – семь. Место мало и сытно.

Охотиться на медведей не особо хотят. Мясо специфическое, выделка шкуры стоит дорого, да и не модно уже. Поэтому медведей становится все больше и больше. Как бы в скором времени нам не пришлось регулировать их численность. Потому что они же начинают наглеть! Как осень – так обращения граждан. Например, в деревне – один дом жилой, все заросло травой и старые яблони вокруг. Медведь – тут как тут. Он уже считает это место своим и хозяйничает в саду и огороде. Выход: ставьте хорошие заборы и не разбрасывайте пищевые отходы. Если, конечно, не желаете обзавестись домашним диким животным.

Екатерина Дзюба

Фото pixabay.com