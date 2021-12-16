Клуб "Гамбит"

Шахматный клуб "Гамбит" ООО "КИНЕФ" - место притяжения любителей шахмат. Старший тренер клуба Светлана Михайловна Яковлева посвятила шахматам и клубу всю свою жизнь.

Рубрики : Спорт     16 Dec 2021

Сюжет подготовлен ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.

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