Маленькое Рождество в Пудости

Маленькое Рождество в Пудости

В Пудостьском культурно-досуговом центре 12 декабря прошёл праздник Пиккуйоулу или Маленькое Рождество - это давняя традиция финнов отмечать будущее Рождество в компании друзей.

Рубрики : Общество     17 Dec 2021

Участниками праздника стали ребята, которые изучают финский язык, интересуются традициями и культурой ингерманландских финнов.

География праздника широка. Ребята съехались со всех уголков Пудостьского поселения: Пудости, Терволово, Ивановки, Рейзино, Мыза-Ивановки, Юля-Пурской. Также встречали гостей из Санкт-Петербурга и Гатчины. А главный гость - Йоулупукки прибыл из Лапландии!

Участники с азартом прошли увлекательный квест, из которого узнали, что такое Адвент-календарь, разучили рождественскую песню на финском языке, поиграли в веселые финские игры.   

Замечательная традиция Пиккуйоулу – это когда собираются вместе, чтобы мастерить елочные украшения. Вот и гостей праздника ждал увлекательный мастер-класс по изготовлению рождественской игрушки. 

На следующей станции каждый желающий смог научиться расписывать глазурью имбирные пряники, их специально испекли к празднику. 

И, конечно, какое Рождество без угощения? Горячий глёги, йоулутортут- лакомство в виде звездочки из слоёного теста, имбирное печенье – всем этим ребята и родители угощались между станциями.

Когда все задания были выполнены, к ребятам пришёл Йолупукки -самый северный финский Дедушка Мороз, в сопровождении гнома и оленя. Дети смогли пообщаться с Йоулупукки и получили финские рождественские подарки.

Пиккуйоулу (Pikkujoulu) – Маленькое Рождество состоялось, благодаря победе в конкурсе творческих проектов муниципальных образований Гатчинского района, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации.

Спасибо администрации Гатчинского муниципального района за возможность организовать для детей этот праздник. Спасибо команде профессионалов, которые вместе со мной воплотили в жизнь идеи проекта - это индивидуальный предприниматель Вера Ефимова, творческая мастерская для детей и взрослых «Чудеса Творения» и руководитель Наталья Хромова, Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» и руководитель Валерий Тойко. Спасибо нашим родителям за помощь и участие!

Виктория Розанцева, худ. руководитель Пудостьского КДЦ

Фото Татьяны Стороженко

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