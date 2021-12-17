Маленькое Рождество в Пудости

Участниками
праздника стали ребята, которые изучают финский язык, интересуются традициями и
культурой ингерманландских финнов.
География
праздника широка. Ребята съехались со всех уголков Пудостьского поселения:
Пудости, Терволово, Ивановки, Рейзино, Мыза-Ивановки, Юля-Пурской. Также
встречали гостей из Санкт-Петербурга и Гатчины. А главный гость - Йоулупукки
прибыл из Лапландии!
Участники
с азартом прошли увлекательный квест, из которого узнали, что такое Адвент-календарь,
разучили рождественскую песню на финском языке, поиграли в веселые финские игры.
Замечательная
традиция Пиккуйоулу – это когда собираются вместе, чтобы мастерить елочные
украшения. Вот и гостей праздника ждал увлекательный мастер-класс по
изготовлению рождественской игрушки.
На
следующей станции каждый желающий смог научиться расписывать глазурью имбирные
пряники, их специально испекли к празднику.
И,
конечно, какое Рождество без угощения? Горячий глёги, йоулутортут- лакомство в
виде звездочки из слоёного теста, имбирное печенье – всем этим ребята и
родители угощались между станциями.
Когда
все задания были выполнены, к ребятам пришёл Йолупукки -самый северный финский
Дедушка Мороз, в сопровождении гнома и оленя. Дети смогли пообщаться с
Йоулупукки и получили финские рождественские подарки.
Пиккуйоулу
(Pikkujoulu) – Маленькое Рождество состоялось, благодаря победе в конкурсе
творческих проектов муниципальных образований Гатчинского района, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков народов Российской Федерации.
Спасибо
администрации Гатчинского муниципального района за возможность организовать для
детей этот праздник. Спасибо команде профессионалов, которые вместе со мной воплотили
в жизнь идеи проекта - это индивидуальный
предприниматель Вера Ефимова, творческая мастерская для детей и взрослых «Чудеса
Творения» и руководитель Наталья Хромова, Гатчинское общество ингерманландских
финнов «Инкери-Сеура» и руководитель Валерий Тойко. Спасибо нашим родителям за
помощь и участие!
Виктория Розанцева, худ. руководитель
Пудостьского КДЦ
Фото Татьяны Стороженко