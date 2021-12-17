Малый бизнес дает большой рост

Сегодня в Ленинградской области работает около 69000 предприятий малого и среднего бизнеса, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 4,5 тысячи. По итогам первого полугодия численность занятых в этой сфере составила более 269 тысяч человек, что на 9 тысяч человек больше, чем в начале года. Поступления в бюджет Ленинградской области от деятельности малых и средних предприятий по итогам 10 месяцев 2021 года составили 7,6 млрд рублей, что на 50% больше уровня прошлого года.

Эти цифры были озвучены на традиционном форуме, посвященном Дню предпринимателя Ленинградской области. В этом году мероприятие под девизом «Ленобласть объединяет» проходит на трех площадках ― в Выборге, Гатчине и Киришах, а также транслируется онлайн. «Предприниматели ― это особые люди, готовые рисковать, генерировать идеи, подстраиваться и меняться, проявлять упорство и целеустремленность. Люди, которые «горят» своей идеей, не боятся потерпеть неудачу. И это наши предприниматели Ленинградской области. Следующий год объявлен годом Команды 47, и я точно знаю, что предпринимательство ― это активная, значимая часть команды Ленинградской области», ― сказал в своем приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 1 млрд 76 млн рублей, что, по сравнению с уровнем 2020 года, больше на 105 миллионов. Более 670 млн рублей было предоставлено в виде субсидий предпринимателям, выдано более 200 микрозаймов на общую сумму 360 млн рублей, а в рамках региональной гарантийной поддержки выдано почти 100 поручительств на сумму 900 млн рублей, которые позволили привлечь бизнесу 2,9 млрд рублей заемных средств.

Александр Дрозденко заверил, что уровень финансовой поддержки со стороны региона по отношению к бизнесу останется неизменно стабильным. По словам главы региона, трендами для развития в ближайшие годы станут увеличение доли закупок у малого бизнеса, формирование базы неиспользуемой недвижимости для предоставления бизнесу на льготных условиях, а также развитие поддержки социального предпринимательства.

Традиционно ко Дню предпринимателя Ленинградской области были вручены награды.

Почетный знак губернатора Ленинградской области «Почетный предприниматель Ленинградской области» вручен директору ООО «Специализированный застройщик «СТ-Новоселье» Анзору Берсирову (Ломоносовский район), директору ООО «Регион» Александру Коломенскому (Подпорожский район), генеральному директору ООО «НПО Норд инвест» Игорю Копачене (Киришский район), генеральному директору ООО «Аттика» Матвею Раммо (Тосненский район).

За эффективную работу, успехи в предпринимательской деятельности, а также за существенный вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области благодарственным письмом губернатора Ленинградской области награжден генеральный директор ООО «Виипуритурс» Виктор Дергунов (Выборгский район).

Также были вручены награды от заместителя правительства Ленинградской области и комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.