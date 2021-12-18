В Гатчине похолодает

В Гатчине похолодает

Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного управления Росгидромета, в Ленинградской области ожидается похолодание.

Рубрики : Общество     18 Dec 2021

На территории Ленинградской области похолодание начнется 18-19 декабря с восточных районов.

19 декабря на территории Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, местами налипание мокрого снега, метель. На дорогах сильная гололедица.

20 декабря на территории Ленинградской области ожидается снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 15-17 м/с, понижение температуры воздуха до -19 гр. На дорогах сильная гололедица.

21 декабря на территории Ленинградской области ожидается понижение температуры воздуха до -26 гр., на дорогах гололедица.

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