Художественному отделению Сиверской школы искусств – 40 лет

В
1981 году 26-летний выпускник Ленинградского института им. Герцена Александр
Златкин оказался в поселке Сиверский Гатчинского района, и в жизни поселка открылась новая страница.
Энтузиазм молодого художника встретили с пониманием, и в Сиверской появилась
детская художественная школа. Предтеча современной организации, дающей
предпрофессиональное образование.
За
40 лет школа разрослась, сменила помещение, художественное отделение вошло в
состав Сиверской школы искусств, и количество учеников «художки» выросло в десять
раз. Первые выпускники уже приводят на занятия своих внуков.
- 40
лет назад я пришел в гатчинский отдел культуры и сказал, что хочу открыть в
Сиверской художественную школу. Мне было 26 лет, и я еще никак себя не
зарекомендовал. Но руководитель отдела культуры меня поддержал. В Сиверской
школе № 1 нам выделили помещение. Я на велосипеде объехал все близлежащие детские
учреждения, расклеил от руки написанные объявления о наборе в «художку», и к
нам пришли дети. Первые 26 человек.
Художественное
отделение Александр Ефимович развивал вместе с супругой – Надеждой Александровной
Златкиной. Благодаря их увлеченности и преданности профессии школа выжила,
несмотря ни на какие бытовые и экономические неурядицы.
- Потом
нас переселили, и мы десять лет сидели в трехкомнатной квартире, – рассказывает
Александр Ефимович. – Художественная школа занимала одну комнату – 17,5 кв. м, а
в двух других располагалась милиция: инспекторы по делам несовершеннолетних,
участковый и ДНД. Всех нарушителей правопорядка водили мимо нас. Постепенно мы
потеснили милицию, заняли еще комнату, но в 1993 году вышло распоряжение: организациям
освободить площадь, занимаемую в жилом фонде. Нас должны были выселить. Тогда и
произошла метаморфоза.
Председатель
поселкового совета пригласила к себе директора музыкальной школы, руководителя
хореографического коллектива и меня как руководителя художественного отделения.
И предложила создать школу искусств. Мы все поехали смотреть это здание на
Вокзальной улице. На первом этаже не было даже полов – просто балки лежали. На
втором с потолка осыпалась вся штукатурка. Но к сентябрю был сделан ремонт, и Сиверская
школа искусств заработала.
Александр
Ефимович признается, что был рад такому объединению. Благодаря созданию школы
искусств художественное отделение получило возможность развиваться. Количество
учеников возрастало. В самом начале их было два десятка, потом – сорок человек,
семьдесят, а сейчас уже больше двухсот. Первые годы преподавательский состав все
время менялся – до тех пор, пока не подросли собственные выпускники. Они стали
возвращаться в школу после вузов – в качестве педагогов. Художественному отделению
по-прежнему верны его создатели – Надежда и Александр Златкин, с 1994 года здесь
преподает художник и краевед Виталий Романович Алгаер. Руководит Сиверской школой
искусств выпускница художественного отделения Елена Эскелинен. Многие
выпускники сиверской «художки» работают в других школах. Как, например, Марина
Атаманюк, возглавляющая художественную школу г. Гатчины.
С
юбилеем художественное отделение поздравил глава администрации Сиверского
поселения Дмитрий Румянцев. Сам он успешно
окончил музыкальное отделение Сиверской школы искусств по классу аккордеона, а «художку»
часто посещал вместе с сестрой, которая там училась.
- Сиверская
земля уникальна тем, что здесь и учителя, и ученики не разъезжаются по городам
и весям, а возвращаются в поселок: работать, преподавать. Люди находят здесь
свое призвание, – сказал Дмитрий Сергеевич.
Он
зачитал поздравительный адрес от имени совета депутатов Сиверского поселения и
поделился хорошей новостью: подписан договор на разработку дизайн-проекта будущего
центра современного искусства им. Крамского в Сиверском, на месте, где когда-то
стояла дача художника. Создание такого центра – идея и мечта Александра
Златкина.
От лица
администрации Гатчинского района художественное отделение поздравила
представитель комитета по культуре Юлиана Захарченко. Она вручила педагогам
художественного отделения почетные грамоты и благодарности от комитета по
культуре и туризму Ленинградской области, от руководства Гатчины и района – за многолетний
безупречный труд и высокие профессиональные достижения.
Художественное
отделение Сиверской школы искусств поздравляла давний друг школы и Сиверского поселения
– депутат областного парламента Людмила Тептина. Она зачитала поздравительный
адрес от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а от себя
лично вручила сертификат на 200 тысяч рублей – на обновление материально-технического
фонда художественного отделения.
Художников
поздравляли коллеги – ансамбль педагогов музыкального отделения школы. Они
исполнили несколько популярных песен Исаака Шварца – из кинофеильмов «Звезда
пленительного счастья», «Белое солнце пустыни».
Александру
Златкину задали вопрос о серьезности в подходе к обучению: ученики сиверской «художки»
пишут маслом, а на выставках бывает трудно отличить работы детей от картин
преподавателей. В чем секрет успеха?
- Это
направленность обучения, – ответил Александр Ефимович. – Здесь не должно быть
никаких «кружков по интересам». Только классическое, можно сказать, академическое
направление. Как учил меня мой преподаватель, работать надо «без дураков».
Екатерина
Дзюба
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