Художественному отделению Сиверской школы искусств – 40 лет

В 1981 году 26-летний выпускник Ленинградского института им. Герцена Александр Златкин оказался в поселке Сиверский Гатчинского района, и в жизни поселка открылась новая страница. Энтузиазм молодого художника встретили с пониманием, и в Сиверской появилась детская художественная школа. Предтеча современной организации, дающей предпрофессиональное образование.

За 40 лет школа разрослась, сменила помещение, художественное отделение вошло в состав Сиверской школы искусств, и количество учеников «художки» выросло в десять раз. Первые выпускники уже приводят на занятия своих внуков.

- 40 лет назад я пришел в гатчинский отдел культуры и сказал, что хочу открыть в Сиверской художественную школу. Мне было 26 лет, и я еще никак себя не зарекомендовал. Но руководитель отдела культуры меня поддержал. В Сиверской школе № 1 нам выделили помещение. Я на велосипеде объехал все близлежащие детские учреждения, расклеил от руки написанные объявления о наборе в «художку», и к нам пришли дети. Первые 26 человек.

Художественное отделение Александр Ефимович развивал вместе с супругой – Надеждой Александровной Златкиной. Благодаря их увлеченности и преданности профессии школа выжила, несмотря ни на какие бытовые и экономические неурядицы.

- Потом нас переселили, и мы десять лет сидели в трехкомнатной квартире, – рассказывает Александр Ефимович. – Художественная школа занимала одну комнату – 17,5 кв. м, а в двух других располагалась милиция: инспекторы по делам несовершеннолетних, участковый и ДНД. Всех нарушителей правопорядка водили мимо нас. Постепенно мы потеснили милицию, заняли еще комнату, но в 1993 году вышло распоряжение: организациям освободить площадь, занимаемую в жилом фонде. Нас должны были выселить. Тогда и произошла метаморфоза.

Председатель поселкового совета пригласила к себе директора музыкальной школы, руководителя хореографического коллектива и меня как руководителя художественного отделения. И предложила создать школу искусств. Мы все поехали смотреть это здание на Вокзальной улице. На первом этаже не было даже полов – просто балки лежали. На втором с потолка осыпалась вся штукатурка. Но к сентябрю был сделан ремонт, и Сиверская школа искусств заработала.

Александр Ефимович признается, что был рад такому объединению. Благодаря созданию школы искусств художественное отделение получило возможность развиваться. Количество учеников возрастало. В самом начале их было два десятка, потом – сорок человек, семьдесят, а сейчас уже больше двухсот. Первые годы преподавательский состав все время менялся – до тех пор, пока не подросли собственные выпускники. Они стали возвращаться в школу после вузов – в качестве педагогов. Художественному отделению по-прежнему верны его создатели – Надежда и Александр Златкин, с 1994 года здесь преподает художник и краевед Виталий Романович Алгаер. Руководит Сиверской школой искусств выпускница художественного отделения Елена Эскелинен. Многие выпускники сиверской «художки» работают в других школах. Как, например, Марина Атаманюк, возглавляющая художественную школу г. Гатчины.

С юбилеем художественное отделение поздравил глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Сам он успешно окончил музыкальное отделение Сиверской школы искусств по классу аккордеона, а «художку» часто посещал вместе с сестрой, которая там училась.

- Сиверская земля уникальна тем, что здесь и учителя, и ученики не разъезжаются по городам и весям, а возвращаются в поселок: работать, преподавать. Люди находят здесь свое призвание, – сказал Дмитрий Сергеевич.

Он зачитал поздравительный адрес от имени совета депутатов Сиверского поселения и поделился хорошей новостью: подписан договор на разработку дизайн-проекта будущего центра современного искусства им. Крамского в Сиверском, на месте, где когда-то стояла дача художника. Создание такого центра – идея и мечта Александра Златкина.

От лица администрации Гатчинского района художественное отделение поздравила представитель комитета по культуре Юлиана Захарченко. Она вручила педагогам художественного отделения почетные грамоты и благодарности от комитета по культуре и туризму Ленинградской области, от руководства Гатчины и района – за многолетний безупречный труд и высокие профессиональные достижения.

Художественное отделение Сиверской школы искусств поздравляла давний друг школы и Сиверского поселения – депутат областного парламента Людмила Тептина. Она зачитала поздравительный адрес от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а от себя лично вручила сертификат на 200 тысяч рублей – на обновление материально-технического фонда художественного отделения.

Художников поздравляли коллеги – ансамбль педагогов музыкального отделения школы. Они исполнили несколько популярных песен Исаака Шварца – из кинофеильмов «Звезда пленительного счастья», «Белое солнце пустыни».

Александру Златкину задали вопрос о серьезности в подходе к обучению: ученики сиверской «художки» пишут маслом, а на выставках бывает трудно отличить работы детей от картин преподавателей. В чем секрет успеха?

- Это направленность обучения, – ответил Александр Ефимович. – Здесь не должно быть никаких «кружков по интересам». Только классическое, можно сказать, академическое направление. Как учил меня мой преподаватель, работать надо «без дураков».

Екатерина Дзюба

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