Гатчинскому тигру укрепили иммунитет

Гатчинскому тигру укрепили иммунитет

Фотографии со снежным тигром в Гатчине набирают лайки, по выходным за фото с ним выстраиваются очереди. Чтобы символ будущего года радовал горожан и гостей города как можно дольше, ему решили укрепить иммунитет. Как поделились сотрудники 42-й пожарной части в Гатчине, сегодня к ним обратились из администрации Гатчинского района с просьбой полить снежного тигра – дабы стоял как можно дольше. Такая работа – одно удовольствие. И после обеда у тигра появилась ледяная защита – благо, на улице мороз!

Рубрики : Общество     21 Dec 2021

Фото Екатерины Дзюба


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