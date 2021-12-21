Гатчинскому тигру укрепили иммунитет

Фото Екатерины Дзюба
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Фотографии со снежным тигром в Гатчине набирают лайки, по выходным за фото с ним выстраиваются очереди. Чтобы символ будущего года радовал горожан и гостей города как можно дольше, ему решили укрепить иммунитет. Как поделились сотрудники 42-й пожарной части в Гатчине, сегодня к ним обратились из администрации Гатчинского района с просьбой полить снежного тигра – дабы стоял как можно дольше. Такая работа – одно удовольствие. И после обеда у тигра появилась ледяная защита – благо, на улице мороз!
Фото Екатерины Дзюба
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.