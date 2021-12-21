Награды бизнесу, развивающему регион

Уже 18 лет Ленинградская областная Торгово-промышленная палата (ТПП) совместно с правительством Ленинградской области награждает предприятия, которые развивают наш регион, поднимают уровень жизни ленинградцев, разрабатывают и применяют инновационные технологии, бизнес-модели и выполняют новые задачи.

«За эти годы конкурс «Бизнес, развивающий регион» показал себя эффективно работающим механизмом, который помогает на прозрачных и понятных принципах выявлять и поддерживать лучшие предприятия региона, открывать новые возможности для их роста и расширения профессиональных горизонтов сотрудников. Я считаю важным, что для всех участников победа в конкурсе – это серьезный импульс для дальнейшего развития и повышения своей квалификации», - сказал президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Васильев.

В номинации «Импортозамещение» признаны успехи предприятий: АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «МВ Кингисепп» и ООО «Всеволожский крановый завод».

В номинации «Разработка и/или внедрение инноваций» победителем конкурса «Бизнес, развивающий регион» стали ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР», ООО «РОСМАТ» и ООО «РусКомПолимер».

Заботу об экологии и бережное отношение к природе в своей деятельности демонстрируют НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» и ООО «Спектр». Об этом свидетельствует их лидерство в номинации «Экология и бережливое отношение к природе».

В номинации «Социальная ответственность бизнеса» победила компания ООО «Любимый край». Лучшими в номинации «Инвестиционная деятельность» признаны ООО «АРТЕКС» (гатчинский производитель обоев), АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ» и ООО «Завод высотных конструкций» (гатчинский производитель лестниц и стремянок).

ООО «ОРИМИ», ООО «Респираторный комплекс» и ИП Ушакова В.В награждены дипломами победителей в номинации «Динамичное развитие».

Цифровая трансформация бизнеса и награды победителей в этой номинации получили АО «Морозовский химический завод» и АО «Химик».

Лучшим в номинации «Успешный стартап» стал ИП Пономарев Д.В.

Традиционно Ленинградская областная ТПП отмечает специальной номинацией отдельные предприятия. «За заботу и ответственное отношение работодателя Ленинградской области к приоритетности жизни и здоровья сотрудников» награждены ООО «Полипласт Северо-Запад», генеральный директор Алексей Емельянов и ООО «РОСТИН», генеральный директор Сергей Коробов.

В спецноминации конкурса «Разработка и производство новой высококачественной пищевой продукции» победителем стал СПК «Петротрал 2», генеральный директор Эдуард Ходченков.

В спецноминации «Разработка и производство уникальной промышленной продукции» награждено предприятие «НПК Приматек», генеральный директор Дмитрий Дронь.

«За активное участие в проектах и инициативах, организуемых ЛОТПП» отмечено ООО «ИНТЕРФИЛЛ» Тосно, генеральный директор Дмитрий Алликас.

Юлия Баранова, пресс-секретарь ЛОТПП