Награды бизнесу, развивающему регион

Уже 18 лет
Ленинградская областная Торгово-промышленная палата (ТПП) совместно с правительством
Ленинградской области награждает предприятия, которые развивают наш регион,
поднимают уровень жизни ленинградцев, разрабатывают и применяют инновационные
технологии, бизнес-модели и выполняют новые задачи.
«За эти
годы конкурс «Бизнес, развивающий регион» показал себя эффективно работающим механизмом, который помогает
на прозрачных и понятных принципах выявлять и поддерживать лучшие
предприятия региона, открывать новые возможности для их роста и расширения
профессиональных горизонтов сотрудников. Я считаю важным, что для всех
участников победа в конкурсе – это серьезный импульс для дальнейшего
развития и повышения своей квалификации», - сказал президент Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты Юрий
Васильев.
В номинации «Импортозамещение» признаны успехи предприятий: АО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «МВ
Кингисепп» и ООО «Всеволожский крановый завод».
В
номинации «Разработка и/или внедрение инноваций» победителем
конкурса «Бизнес, развивающий регион»
стали ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР», ООО
«РОСМАТ» и ООО «РусКомПолимер».
Заботу
об экологии и бережное отношение к природе в своей деятельности демонстрируют НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» и ООО «Спектр». Об этом
свидетельствует их лидерство в номинации «Экология и бережливое
отношение к природе».
В номинации «Социальная
ответственность бизнеса» победила
компания ООО «Любимый край». Лучшими в
номинации «Инвестиционная деятельность» признаны
ООО «АРТЕКС» (гатчинский производитель
обоев), АО «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬ» и ООО «Завод высотных конструкций» (гатчинский
производитель лестниц и стремянок).
ООО «ОРИМИ», ООО «Респираторный комплекс» и ИП Ушакова
В.В награждены дипломами победителей в номинации «Динамичное развитие».
Цифровая трансформация бизнеса и награды победителей в этой номинации получили АО
«Морозовский химический завод» и АО «Химик».
Лучшим в номинации «Успешный
стартап» стал ИП
Пономарев Д.В.
Традиционно Ленинградская
областная ТПП отмечает специальной номинацией отдельные предприятия. «За заботу
и ответственное отношение работодателя Ленинградской области к приоритетности
жизни и здоровья сотрудников» награждены ООО «Полипласт Северо-Запад», генеральный
директор Алексей Емельянов и ООО «РОСТИН», генеральный директор Сергей Коробов.
В спецноминации
конкурса «Разработка и производство новой высококачественной пищевой продукции»
победителем стал СПК «Петротрал 2»,
генеральный директор Эдуард Ходченков.
В спецноминации
«Разработка и производство уникальной промышленной продукции» награждено предприятие «НПК
Приматек», генеральный директор Дмитрий Дронь.
«За активное участие в проектах и
инициативах, организуемых ЛОТПП» отмечено ООО
«ИНТЕРФИЛЛ» Тосно, генеральный директор Дмитрий Алликас.
Юлия Баранова, пресс-секретарь ЛОТПП