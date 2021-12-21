Областные дороги становятся безопасней

В рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» дорожники применяли укладку асфальта по методу объемного
проектирования (т.н. «Суперпейв» и «Евроасфальт»), ресайклинг, битумные ленты и
гофрированные водопропускные трубы.
Особенность усиленного асфальта — индивидуальный подбор
вяжущего компонента и щебня под особенности каждой конкретной дороги.
Пристальное внимание уделяется качеству вяжущего — основного материала, который
придает асфальту долговечность. Испытания позволяют подобрать именно тот
состав, который нужен для трассы с учетом особенностей климата и нагрузок.
Такой асфальт был использован том числе при обновлении наиболее загруженных
участков Колтушского шоссе (от Мяглово до Всеволожска), Гостилицкого шоссе (от
КАДа до деревни Порожки), Красносельского шоссе (от Виллозей до Вайялово) и
Краснофлотского шоссе (от КАДа до конца Большой Ижоры).
При ремонте участка дороги от Лепсари до Борисовой
Гривы дорожники применили технологию холодной регенерации грунтов (ресайклинг),
которая позволяет быстро превратить гравийную трассу в асфальтовую за счет
создания бетонной плиты. В дальнейшем сверху укладывается два слоя асфальта.
Старые железобетонные трубы для пропуска воды под
дорогами меняются на современные гофрированные из нержавеющей стали. «Гофра»
устойчива к перепадам температур, легко монтируется в стесненных условиях, не
боится гидроударов и коррозии.
Битумная лента герметизирует места стыков асфальта,
не позволяя влаге проникать вглубь полотна.