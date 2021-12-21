Областные дороги становятся безопасней

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожники применяли укладку асфальта по методу объемного проектирования (т.н. «Суперпейв» и «Евроасфальт»), ресайклинг, битумные ленты и гофрированные водопропускные трубы.

Особенность усиленного асфальта — индивидуальный подбор вяжущего компонента и щебня под особенности каждой конкретной дороги. Пристальное внимание уделяется качеству вяжущего — основного материала, который придает асфальту долговечность. Испытания позволяют подобрать именно тот состав, который нужен для трассы с учетом особенностей климата и нагрузок. Такой асфальт был использован том числе при обновлении наиболее загруженных участков Колтушского шоссе (от Мяглово до Всеволожска), Гостилицкого шоссе (от КАДа до деревни Порожки), Красносельского шоссе (от Виллозей до Вайялово) и Краснофлотского шоссе (от КАДа до конца Большой Ижоры).

При ремонте участка дороги от Лепсари до Борисовой Гривы дорожники применили технологию холодной регенерации грунтов (ресайклинг), которая позволяет быстро превратить гравийную трассу в асфальтовую за счет создания бетонной плиты. В дальнейшем сверху укладывается два слоя асфальта.

Старые железобетонные трубы для пропуска воды под дорогами меняются на современные гофрированные из нержавеющей стали. «Гофра» устойчива к перепадам температур, легко монтируется в стесненных условиях, не боится гидроударов и коррозии.

Битумная лента герметизирует места стыков асфальта, не позволяя влаге проникать вглубь полотна.