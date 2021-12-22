Александр Дрозденко. Он же – губернатор. Он же – Дед Мороз

«Елка желаний», организованная по инициативе комитета общественных коммуникаций 47 региона, стартовала 7 декабря. В здании правительства Ленинградской области установили новогоднюю елку и развесили на ней 215 шариков с желаниями детей из четырех ресурсных центров области: Сиверского, Свирьстройского, Тихвинского и Толмачевского.

Любой желающий сотрудник или посетитель правительства мог снять шарик с елки и исполнить детскую мечту – подарить новогодний подарок. К акции присоединились администрации районов Ленинградской области, областной комитет по соцзащите, который организовал исполнение желаний детей-инвалидов.

Подарки, собранные для ребят из Сиверского ресурсного центра Гатчинского района, привез губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Спасибо, что пригласили меня на праздник. Очень волновался. Я приехал к вам поздравить с Новым годом! До него осталось совсем мало времени. В этом году каждый из вас написал на бумажном елочном шарике, что хотел бы получить в подарок на Новый год. Мы с Дедушкой Морозом посоветовались и постарались вам эти подарки приготовить. А пожелание у меня вам простое: здоровья, хорошо учиться, но главное, тем, кто будет выходить во взрослую жизнь, сделать правильный выбор профессии, и чтобы в жизни все складывалось хорошо. С наступающим Новым годом! – сказал Александр Юрьевич.

Ребята из Сиверского ресурсного центра получили подарки и спели под новогодней елкой песни, специально приготовленные к приходу Деда Мороза.

Напомним, что глава региона не первый раз выступает в роли Деда Мороза. В прошлом году глава региона лично передал новогодние подарки воспитанникам Каложицкого ресурсного центра. В 2019-м он исполнил детские мечты из конвертов, снятых с кремлевской «Елки желаний». Там были самые разные просьбы юных жителей Ленинградской области: посетить футбольный матч «Зенита», сняться в новогоднем ролике, получить в подарок качели и кукол.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области