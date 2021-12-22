Александр Дрозденко. Он же – губернатор. Он же – Дед Мороз

«Елка желаний», организованная по инициативе
комитета общественных коммуникаций 47 региона, стартовала 7 декабря. В здании
правительства Ленинградской области установили новогоднюю елку и развесили на
ней 215 шариков с желаниями детей из четырех ресурсных центров области: Сиверского,
Свирьстройского, Тихвинского и Толмачевского.
Любой желающий сотрудник или посетитель
правительства мог снять шарик с елки и исполнить детскую мечту – подарить новогодний
подарок. К акции присоединились администрации районов Ленинградской области,
областной комитет по соцзащите, который организовал исполнение желаний
детей-инвалидов.
Подарки, собранные для ребят из Сиверского
ресурсного центра Гатчинского района, привез губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
- Спасибо, что пригласили меня на праздник.
Очень волновался. Я приехал к вам поздравить с Новым годом! До него осталось
совсем мало времени. В этом году каждый из вас написал на бумажном елочном
шарике, что хотел бы получить в подарок на Новый год. Мы с Дедушкой Морозом
посоветовались и постарались вам эти подарки приготовить. А пожелание у меня
вам простое: здоровья, хорошо учиться, но главное, тем, кто будет выходить во
взрослую жизнь, сделать правильный выбор профессии, и чтобы в жизни все
складывалось хорошо. С наступающим Новым годом! – сказал Александр Юрьевич.
Ребята из Сиверского ресурсного центра получили
подарки и спели под новогодней елкой песни, специально приготовленные к приходу
Деда Мороза.
Напомним, что глава региона не первый раз
выступает в роли Деда Мороза. В прошлом году глава региона лично передал новогодние
подарки воспитанникам Каложицкого ресурсного центра. В 2019-м он исполнил
детские мечты из конвертов, снятых с кремлевской «Елки желаний». Там были самые
разные просьбы юных жителей Ленинградской области: посетить футбольный матч «Зенита»,
сняться в новогоднем ролике, получить в подарок качели и кукол.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области