В Гатчине и районе – 44 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 44 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 18

- Тайцы – 2

- Суйда – 1

- Меньково – 1

- Сокколово – 1

- Сиверский – 5

- Малое Верево – 1

- Строганово – 1

- Коммунар – 2

- Новый Учхоз – 4

- Новый Свет – 1

- Романовка – 1

- Карташевская – 1

- Пригородный – 1

- Новая (Таицкое поселение) – 1

- д. Дони – 1

- Пудость – 2

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 12465 человек, 9946 – 79,8% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 22 декабря за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 98499 человек, 80345 поправились, скончались 2959 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 20 декабря, в Ленинградской области вакцинировано 927913 человек. За сутки привилось 7612 жителей области. В регион поставлено 1267866 комплектов вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в ТРК «Пилот» на Аэродроме (прививка первым компонентом – без предварительной записи);

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.