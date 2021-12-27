Читай, думай, выбирай — вместе с библиотекой!

В церемонии вручения заслуженных наград приняли участие руководители Избирательной комиссии Ленинградской области и Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

Как отмечают организаторы традиционного ежегодного конкурса «Читай! Думай! Выбирай!» - члены Избирательной комиссии Ленинградской области, библиотеки всегда включались в активную работу по правовому просвещению и информированию избирателей в период подготовки и проведения выборов. Формы такой работы - самые разнообразные: выставки, конкурсы, викторины, деловые игры, встречи с членами избирательных комиссий, депутатами, представителями политических партий, лекции и видеоуроки, создание информационно-раздаточных материалов о выборах.

В 2021 году на конкурс в Избирательную комиссию Ленинградской области поступило 16 заявок от библиотек Ленинградской области. Его итоги были подведены 21 октября, на заседании Избирательной комиссии Ленинградской области. Победителями конкурса в двух разных номинациях стали четыре библиотеки Гатчинского района.

Вторую премию в номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек городских поселений» завоевала Центральная городская библиотека города Коммунара (руководитель С.М. Ганина).

В номинации «На лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений» первую премию получила Сяськелевская сельская библиотека (Сяськелевский информационно-досуговый центр, руководитель М.А. Федорова). Вторая премия – у Дружногорской поселковой библиотеки (Дружногорский культурно-досуговый центр, руководитель А.Е. Кулькова). Третью премию вручили Никольской сельской библиотеке (Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики, руководитель И.В. Федорова).

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский поздравил победителей конкурса и вручил им почетные награды. Остальным участникам конкурса будут переданы благодарственные письма.

- На самом деле в городе жизнь одна, в интернете — другая, а жизнь на земле — третья, - отметил Михаил Лебединский. - И очень правильно, что на протяжении стольких лет система избирательных комиссий взаимодействует с системой библиотек. Я очень рад, что даже в самые тяжелые времена наши библиотеки сохранились. Пока мы занимаемся воспитанием наших детей через чтение и просвещение, все у нас будет хорошо.

С победой в конкурсе поздравила библиотекарей директор Ленинградской областной научной универсальной библиотеки Ирина Семенова.

- Мы глубоко благодарны вам за сотрудничество и понимание роли библиотеки в правовом просвещении как самого открытого для населения института, - сказала она. - Библиотека — это учреждение просвещения, и правовое просвещение должно занимать одно из главных мест среди прочих направлений просвещения, как и происходит в наших общедоступных библиотеках. Это направление нужно развивать, делать его неформальным, относиться к нему чутко и интеллигентно. И тогда мы вместе достигнем больших результатов.

Руководители районных, городских и сельских библиотек представили свой опыт взаимодействия с избирательными комиссиями Ленинградской области в работе по правовому просвещению избирателей 47 региона в рамках избирательного процесса.

Работу гатчинских районных библиотек презентовала директор Гатчинской межпоселенческой библиотеки им. А.С. Пушкина Елена Бабий. Она отметила, что у них большой опыт работы в области правового просвещения жителей района. Начиная с 2010 года, победителями конкурса стали одиннадцать гатчинских библиотек (пятнадцать побед).

Церемония награждения победителей конкурса «Читай! Думай! Выбирай!» завершилась моноспектаклем по повести А.С. Пушкина «Египетские ночи», который стал частью проекта Ленинградской областной универсальной научной библиотеки «Библиодрама».

Юлия Лысанюк