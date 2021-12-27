Пиротехника – это безопасно, если соблюдать инструкцию

Рассказывает главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров.

- Вопрос применения бытовой пиротехники остается актуальным. Все мы с этим ежегодно сталкиваемся. Многие связывают праздник не только со старыми добрыми бенгальскими огнями и хлопушками, но и с более «тяжелой» пиротехникой. Назовем отправные точки ее безопасного использования.

5 классов пиротехники

Бытует мнение, что пиротехника – это опасно. Надо заметить, мнение ошибочное. Изделие произведено на заводе, прошло испытание, сертифицировано. И если человек соблюдает инструкцию завода-изготовителя, это безопасно.

Пиротехника подразделяется на пять классов. Бытовая пиротехника, которая свободно продается в специализированных магазинах или в гипермаркетах – это пиротехника 1, 2 и 3 класса опасности. То, чем мы можем пользоваться.

Чем отличаются классы опасности пиротехнических изделий? Прежде всего, радиусом разлета опасных факторов – огневых эффектов (в детали, связанные с кинетической энергией, вдаваться не будем).

1 класс – самый простой. Радиус разлета именно огневых эффектов – не больше полуметра. Это обычная хлопушка.

2 класс ограничивается пятью метрами разлета опасных факторов, которые могут воздействовать на человека. Это световые фонтаны, изделия с небольшими пиротехническими эффектами, в основном, звуковыми и огневыми.

3 класс: разлет огневых эффектов – 30 метров. Это уже фейерверки, достаточно большие и серьезные. Существует еще подкласс – 3-а с радиусом разлета 20 метров.

4 и 5 класс – это пиротехнические изделия, которые продаются в магазинах со специализированной лицензией. Применяют их только профессионалы. Это салюты с детонаторами, с электрическими инициирующими устройствами. Их нельзя просто зажечь спичкой. Как пример – салют в честь Дня города. Когда палят не из пушек, но фейерверк получается мощный. Частным лицам эта пиротехника недоступна.

Как выбрать качественную пиротехнику

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия – сертификации. У нас не так много заводов, которые пиротехнику производят, и не так много организаций, которые ее продают. Еще лет десять назад все это продавалось на каждом углу – на рынках, «с колес», и мы с этим боролись. Мы проводили рейды вместе с полицией, ловили эти контрафактные изделия, изымали, уничтожали. Серьезная работа была проведена по всей стране.

И если посмотреть статистику, раньше было куда больше пострадавших от пиротехники. Она была некачественной.

Сейчас в любом сетевом гипермаркете есть пиротехнический отдел – там можно смело покупать фейерверки и прочее. Там продается нормальная, прошедшая процедуру подтверждения качества продукция.

- Даже если она китайская?

- Китайская – не значит плохая. Теперь китайцы запускают к нам на рынок пиротехнику только после прохождения серьезных испытаний.

Главное, когда мы покупаем пиротехнику, проверить инструкцию, целостность упаковки и срок годности. За пределами срока годности использовать нельзя. Могут быть печальные последствия.

- Если кто-то найдет у себя в гараже или в кладовке просроченное пиротехническое изделие, что с ним делать? Выкидывать в помойку?

- В помойку – нельзя. Утилизацией занимаются специальные организации. Частные лица могут просто замочить этот фейерверк в воде, надолго – и потом уже выбросить. Все взрывные вещества уничтожаются погружением в воду на длительное время.

Продавать пиротехнические изделия с поврежденной упаковкой нельзя. Целостность упаковки – залог безопасности изделия. Если вы обнаружили дефекты упаковки – не покупайте.

Правилами противопожарного режима предусмотрено ограничение продажи пиротехнических изделий лицам до 16 лет. Но есть оговорка: если иное не установлено заводом-изготовителем.

В ближайшее время мы приступаем к проверке торговых точек на соблюдение требований к реализации пиротехники: будем проверять наличие сертификатов, целостность упаковки, сроки годности. Этих магазинов в городе не так много, мы оперативно их проверим.

Петарда в салат оливье

На корпусе пиротехнического изделия размещается инструкция по применению. Производитель обязан ее изложить. Она должна хорошо читаться. Аншлаги – слова «Внимание!», «Осторожно!» должны быть выделены жирным шрифтом. Требования к безопасному применению на каждом пиротехническом изделии указаны: на каком расстоянии можно находиться в момент инициализации, получения огневого эффекта, на какой площадке это следует делать.

Надо внимательно ознакомиться с инструкцией. Производитель все предусмотрел и написал. Если следовать инструкции на корпусе изделия, все будет в порядке.

Напоминаю, что пиротехнику применяют только на улице (за исключением бенгальских огней и хлопушек). Всем понятно, и все равно начинают взрывать петарды в помещениях.

Однако надо заметить, что в прошлом году от пиротехники возгораний не было. Раньше самыми распространенными «побочными эффектами» были попадания фейерверков в окна, на балконы. Такое происходит, когда фейерверк неправильно установлен, и салют летит не вверх, а вбок. Также, когда люди в состоянии алкогольного опьянения не соблюдают инструкцию и направляют салют друг на друга, или держат его в руках, не отходят на указанное расстояние – случаются травмы.

Резюмируя вышесказанное, хочу еще раз напомнить: неукоснительно соблюдайте инструкцию на упаковке вашей пиротехники, и тогда новогодний салют станет настоящей кульминацией праздника. А не шоу доморощенных экстремалов.





«Русский фейерверк» из Китая

Китай – законодатель пиротехнической моды. Китайцы изобрели порох много веков назад, и у них было время изучить и усовершенствовать свое изобретение. Тем более, что времена разнузданного контрафакта миновали, и теперь на наши прилавки поступает только проверенная продукция.

Гатчинские магазины пиротехники предлагают сертифицированные салюты и фейерверки из Китая. Фирма так и называется: «Русский фейерверк». Упаковка, оформление, названия салютов – сплошной а-ля рюс: «Кремлевские куранты», «Золотые бубенцы», «Сказки Пушкина», «Хохлома», «Стрелец», «Под шашлычок», «Снежная королева», «У дачи!». Как уверяют продавцы, эта китайская компания первая пришла на наш рынок и за 27 лет своего пребывания хорошо себя зарекомендовала. У них проверенное качество и вполне приличные эффекты. «Русский фейерверк», он же «Русская пиротехника» сертифицируется в Москве и борется за свое имя.

Первое, что бросается в глаза в пиротехническом отделе, это цены. Они кусаются. Не каждый годов пустить на воздух пятизначную сумму. Но это – за очень большой фейерверк. Есть удовольствие подешевле и вполне достойное. Если знать, как выбирать.

Хороший продавец вам расскажет, что мощность фейерверка зависит от диаметра гильзы. Он указан на упаковке крупным шрифтом. Все салюты – и большие, и маленькие – летят вверх и там распускаются огненными цветами. Чем больше диаметр гильзы, тем больше диаметр разрыва – «цветка» и высота полета.

0,7 дюймов – это небольшие звездочки, летящие не особо высоко, этакие огненные «хвосты». 0,8 дюймов – высота полета 20 метров по нижней точке. Диаметр единица – это уже 25 метров. Для сравнения: высота двухэтажного дома со стандартными потолками – чуть больше 5 метров. Соответственно, считайте, до какого этажа долетит салют с гильзой диаметром 0,8 дюймов.

Еще салюты различаются количеством залпов. Их может быть и 48, и больше, но при маленьком диаметре фейерверк быстро отстреляет все свои 48 залпов. Эффект будет более скромный, чем у большой гильзы, но – чем хороша эта китайская фирма! – звездочки будут разноцветные. «Русский фейерверк» понял, что лишних денег у нас нет, и стал начинять эту маленькую гильзу цветными огнями (раньше были только белые).

Продавец может предложить вам печатный каталог пиротехники, можно посмотреть видео в интернете – как этот «Салют-бар», например, будет выглядеть в жизни.

Стоимость небольших фейерверков начинается, примерно, от тысячи рублей. Но, конечно, это не грандиозный вариант. Продавцы советуют растянуть удовольствие и сэкономить одновременно. Например, на сумму, что стоит скромный фейерверк, набрать римских свечей. Это тот же вертикальный салют. Но если один какой-нибудь «Зимний праздник» быстро расстреляет все свои заряды – и праздник кончится, то в римской свече за 300 рублей – пять залпов. Есть и восьмизарядные – побольше, посолиднее, и ненамного дороже. Вы вышли на улицу, установили свечу, подожгли, она выстрелила. Потом следующую. Праздник длится дольше. Дети в восторге. И поиск места для салюта, сгребание снега в кучу для установки свечи – целое действо. Да, в руках римские свечи не держат. Их надо втыкать в снег или, например, привязывать к забору. Когда снега нет (а это в Новый год, к сожалению, бывает), свечу вставляют в ведро с песком.

Есть так называемые фестивальные шары: один шар – один заряд. Он летит очень высоко, смотрится эффектно. Туба крепится, в нее закладывается шар, разматывается шнур, вы поджигаете и убегаете – огненный шар вылетает. И так по очереди все шесть, они разноцветные.

Вообще, знатоки советуют начинать пиротехническое шоу с «ерунды» типа бенгальских огней, петард, свечей и – по мере возрастания. Вот запустили вы большой салют, он улетел в небо на 30 метров, там разорвался – и весь эффект. А если вы сначала возьмете разные мелкие заряды, запустите их одни за другим, с чувством, с толком, с расстановкой – большой фейерверк на этом фоне потом будет выглядеть роскошно. Все познается в сравнении.

Екатерина Дзюба