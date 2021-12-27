Пиротехника – это безопасно, если соблюдать инструкцию

Рассказывает главный государственный инспектор по
пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров.
- Вопрос применения бытовой пиротехники остается
актуальным. Все мы с этим ежегодно сталкиваемся. Многие связывают праздник не
только со старыми добрыми бенгальскими огнями и хлопушками, но и с более
«тяжелой» пиротехникой. Назовем отправные точки ее безопасного использования.
5 классов
пиротехники
Бытует мнение, что пиротехника – это опасно. Надо
заметить, мнение ошибочное. Изделие произведено на заводе, прошло испытание,
сертифицировано. И если человек соблюдает инструкцию завода-изготовителя, это
безопасно.
Пиротехника подразделяется на пять классов. Бытовая
пиротехника, которая свободно продается в специализированных магазинах или в
гипермаркетах – это пиротехника 1, 2 и 3 класса опасности. То, чем мы можем
пользоваться.
Чем отличаются классы опасности пиротехнических
изделий? Прежде всего, радиусом разлета опасных факторов – огневых эффектов (в
детали, связанные с кинетической энергией, вдаваться не будем).
1 класс – самый простой. Радиус разлета именно
огневых эффектов – не больше полуметра. Это обычная хлопушка.
2 класс ограничивается пятью метрами разлета опасных
факторов, которые могут воздействовать на человека. Это световые фонтаны,
изделия с небольшими пиротехническими эффектами, в основном, звуковыми и
огневыми.
3 класс: разлет огневых эффектов – 30 метров. Это
уже фейерверки, достаточно большие и серьезные. Существует еще подкласс – 3-а с
радиусом разлета 20 метров.
4 и 5 класс – это пиротехнические изделия, которые
продаются в магазинах со специализированной лицензией. Применяют их только
профессионалы. Это салюты с детонаторами, с электрическими инициирующими
устройствами. Их нельзя просто зажечь спичкой. Как пример – салют в честь Дня
города. Когда палят не из пушек, но фейерверк получается мощный. Частным лицам
эта пиротехника недоступна.
Как выбрать
качественную пиротехнику
Пиротехнические изделия подлежат обязательному
подтверждению соответствия – сертификации. У нас не так много заводов, которые
пиротехнику производят, и не так много организаций, которые ее продают. Еще лет
десять назад все это продавалось на каждом углу – на рынках, «с колес», и мы с
этим боролись. Мы проводили рейды вместе с полицией, ловили эти контрафактные
изделия, изымали, уничтожали. Серьезная работа была проведена по всей стране.
И если посмотреть статистику, раньше было куда
больше пострадавших от пиротехники. Она была некачественной.
Сейчас в любом сетевом гипермаркете есть
пиротехнический отдел – там можно смело покупать фейерверки и прочее. Там
продается нормальная, прошедшая процедуру подтверждения качества продукция.
- Даже если
она китайская?
- Китайская – не значит плохая. Теперь китайцы
запускают к нам на рынок пиротехнику только после прохождения серьезных испытаний.
Главное, когда мы покупаем пиротехнику, проверить
инструкцию, целостность упаковки и срок годности. За пределами срока годности
использовать нельзя. Могут быть печальные последствия.
- Если кто-то
найдет у себя в гараже или в кладовке просроченное пиротехническое изделие, что
с ним делать? Выкидывать в помойку?
- В помойку – нельзя. Утилизацией занимаются
специальные организации. Частные лица могут просто замочить этот фейерверк в
воде, надолго – и потом уже выбросить. Все взрывные вещества уничтожаются
погружением в воду на длительное время.
Продавать пиротехнические изделия с поврежденной
упаковкой нельзя. Целостность упаковки – залог безопасности изделия. Если вы
обнаружили дефекты упаковки – не покупайте.
Правилами противопожарного режима предусмотрено
ограничение продажи пиротехнических изделий лицам до 16 лет. Но есть оговорка:
если иное не установлено заводом-изготовителем.
В ближайшее время мы приступаем к проверке торговых
точек на соблюдение требований к реализации пиротехники: будем проверять
наличие сертификатов, целостность упаковки, сроки годности. Этих магазинов в
городе не так много, мы оперативно их проверим.
Петарда в
салат оливье
На корпусе пиротехнического изделия размещается
инструкция по применению. Производитель обязан ее изложить. Она должна хорошо
читаться. Аншлаги – слова «Внимание!», «Осторожно!» должны быть выделены жирным
шрифтом. Требования к безопасному применению на каждом пиротехническом изделии
указаны: на каком расстоянии можно находиться в момент инициализации, получения
огневого эффекта, на какой площадке это следует делать.
Надо внимательно ознакомиться с инструкцией.
Производитель все предусмотрел и написал. Если следовать инструкции на корпусе
изделия, все будет в порядке.
Напоминаю, что пиротехнику применяют только на улице
(за исключением бенгальских огней и хлопушек). Всем понятно, и все равно
начинают взрывать петарды в помещениях.
Однако надо заметить, что в прошлом году от
пиротехники возгораний не было. Раньше самыми распространенными «побочными
эффектами» были попадания фейерверков в окна, на балконы. Такое происходит,
когда фейерверк неправильно установлен, и салют летит не вверх, а вбок. Также,
когда люди в состоянии алкогольного опьянения не соблюдают инструкцию и
направляют салют друг на друга, или держат его в руках, не отходят на указанное
расстояние – случаются травмы.
Резюмируя вышесказанное, хочу еще раз напомнить:
неукоснительно соблюдайте инструкцию на упаковке вашей пиротехники, и тогда
новогодний салют станет настоящей кульминацией праздника. А не шоу доморощенных
экстремалов.
«Русский
фейерверк» из Китая
Китай – законодатель пиротехнической моды. Китайцы изобрели порох много веков назад, и у них было время изучить и усовершенствовать свое изобретение. Тем более, что времена разнузданного контрафакта миновали, и теперь на наши прилавки поступает только проверенная продукция.
Гатчинские магазины пиротехники предлагают
сертифицированные салюты и фейерверки из Китая. Фирма так и называется:
«Русский фейерверк». Упаковка, оформление, названия салютов – сплошной а-ля
рюс: «Кремлевские куранты», «Золотые бубенцы», «Сказки Пушкина», «Хохлома»,
«Стрелец», «Под шашлычок», «Снежная королева», «У дачи!». Как уверяют продавцы,
эта китайская компания первая пришла на наш рынок и за 27 лет своего пребывания
хорошо себя зарекомендовала. У них проверенное качество и вполне приличные
эффекты. «Русский фейерверк», он же «Русская пиротехника» сертифицируется в Москве
и борется за свое имя.
Первое, что бросается в глаза в пиротехническом
отделе, это цены. Они кусаются. Не каждый годов пустить на воздух пятизначную
сумму. Но это – за очень большой фейерверк. Есть удовольствие подешевле и
вполне достойное. Если знать, как выбирать.
Хороший продавец вам расскажет, что мощность
фейерверка зависит от диаметра гильзы. Он указан на упаковке крупным шрифтом.
Все салюты – и большие, и маленькие – летят вверх и там распускаются огненными
цветами. Чем больше диаметр гильзы, тем больше диаметр разрыва – «цветка» и
высота полета.
0,7 дюймов – это небольшие звездочки, летящие не
особо высоко, этакие огненные «хвосты». 0,8 дюймов – высота полета 20 метров по
нижней точке. Диаметр единица – это уже 25 метров. Для сравнения: высота
двухэтажного дома со стандартными потолками – чуть больше 5 метров.
Соответственно, считайте, до какого этажа долетит салют с гильзой диаметром 0,8
дюймов.
Еще салюты различаются количеством залпов. Их может
быть и 48, и больше, но при маленьком диаметре фейерверк быстро отстреляет все
свои 48 залпов. Эффект будет более скромный, чем у большой гильзы, но – чем
хороша эта китайская фирма! – звездочки будут разноцветные. «Русский фейерверк»
понял, что лишних денег у нас нет, и стал начинять эту маленькую гильзу
цветными огнями (раньше были только белые).
Продавец может предложить вам печатный каталог
пиротехники, можно посмотреть видео в интернете – как этот «Салют-бар»,
например, будет выглядеть в жизни.
Стоимость небольших фейерверков начинается,
примерно, от тысячи рублей. Но, конечно, это не грандиозный вариант. Продавцы
советуют растянуть удовольствие и сэкономить одновременно. Например, на сумму,
что стоит скромный фейерверк, набрать римских свечей. Это тот же вертикальный
салют. Но если один какой-нибудь «Зимний праздник» быстро расстреляет все свои
заряды – и праздник кончится, то в римской свече за 300 рублей – пять залпов.
Есть и восьмизарядные – побольше, посолиднее, и ненамного дороже. Вы вышли на
улицу, установили свечу, подожгли, она выстрелила. Потом следующую. Праздник
длится дольше. Дети в восторге. И поиск места для салюта, сгребание снега в
кучу для установки свечи – целое действо. Да, в руках римские свечи не держат.
Их надо втыкать в снег или, например, привязывать к забору. Когда снега нет (а
это в Новый год, к сожалению, бывает), свечу вставляют в ведро с песком.
Есть так называемые фестивальные шары: один шар –
один заряд. Он летит очень высоко, смотрится эффектно. Туба крепится, в нее
закладывается шар, разматывается шнур, вы поджигаете и убегаете – огненный шар
вылетает. И так по очереди все шесть, они разноцветные.
Вообще, знатоки советуют начинать пиротехническое
шоу с «ерунды» типа бенгальских огней, петард, свечей и – по мере возрастания.
Вот запустили вы большой салют, он улетел в небо на 30 метров, там разорвался –
и весь эффект. А если вы сначала возьмете разные мелкие заряды, запустите их
одни за другим, с чувством, с толком, с расстановкой – большой фейерверк на
этом фоне потом будет выглядеть роскошно. Все познается в сравнении.
Екатерина Дзюба