Новогодний дайджест Гатчинского района: чем запомнится 2021 год

Нас порадовало

- В год 225-летия со дня присвоения статуса города Гатчина официально стала столицей Ленинградской области.

- В Арсенальном каре Гатчинского дворца официально открыли памятник российскому императору Александру III. Трехметровый бронзовый монумент представил публике Президент России Владимир Путин.

- Гатчина как столица Ленинградской области вошла в Союз балтийских городов – международную неправительственную организацию, которая объединяет 67 городов Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Россия представлена в Союзе только двумя городами – Санкт-Петербургом и только что избранной Гатчиной.

- В Гатчине открыли памятник Михаилу Михайловичу Ипполитову-Иванову (1859-1936) – композитору, профессору, ректору Московской консерватории, дирижеру Большого театра.

- В поселке Сиверский открыли памятник русской поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой. Здесь же открылся памятник русскому поэту, философу и меценату Аполлону Майкову, чье имя носит Сиверская библиотека.

- В поселке Дружная Горка новоселам выдали ключи от квартир в новом 80-квартирном доме, построенном для расселения аварийного жилого фонда.

- Счастливыми обладателями ключей от квартир в новом доме на улице Красных Военлетов в Гатчине стали 239 семей. Со столь радостным событием новоселов поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В Гатчине завершен еще один долгострой: дом на улице Киргетова, 26/5 получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

- В поселке Елизаветино завершено строительство общежития для студентов агропромышленного факультета ГИЭПФТ.

- В Гатчине появился Дом образцового содержания – первый и единственный в Ленинградской области: соответствующая табличка установлена на фасаде дома № 20 на улице Изотова.

- После десяти лет реставрации открылся для посетителей Арсенальный зал в Государственном музее-заповеднике «Гатчина».

- ГАУ «Леноблгосэкспертиза» одобрила проект строительства в Гатчине первой круглогодичной ледовой арены.

- В Приоратском парке стартовала очистка водоемов на озерах Филькино, Черное и ручье Безымянный в рамках национального проекта «Экология».

- Началось проектирование Дома культуры в деревне Пудомяги. Он станет первым со дня основания деревни.

- Началось проектирование нового современного здания для творческих коллективов села Рождествено.

- В жилом квартале «IQ Гатчина» началось строительство школы на 825 мест.

- Старейшая школа города – Гатчинская школа № 4 дождалась капитального ремонта и переехала во временное помещение на два года.

- В День знаний в Никольской и Пудостьской школах открылись «Точки роста» – центры дополнительного образования для будущих химиков, физиков, биологов и инженеров.

- На Балтийском вокзале в Гатчине два раза побывал уникальный передвижной музей «Поезд Победы».

- В Гатчинском районе поселилась новая сотня серых куропаток. В марте выращенных в неволе птиц выпустили в естественную среду обитания.

- Гатчинской Госавтоинспекции добавили целую роту: количество патрулей возросло в три раза.

- В год 225-летия присвоения Гатчине статуса города художники-граффитисты отдали дань памяти отечественным авиаторам и раскрасили подземный переход у Балтийского вокзала в Гатчине. Также преобразился и пешеходный переход у платформы «Татьянино».

- В Гатчине состоялся официальный запуск в эксплуатацию химико-биологической очистки стоков городских КОС в рамках сотрудничества МУП «Водоканал» города Гатчины и зарубежных партнеров – Северной экологической финансовой корпорации NEFCO, Шведского агентства международного развития Sida, Северного экологического партнерства NDEP, некоммерческого Фонда Джона Нурминена (Финляндия).

- Десант волонтеров проекта Том Сойер Фест вновь высадился на даче «адмирала Прибыткова» в поселке Прибытково. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области второй год подряд приводят в порядок здание, в котором сегодня располагается библиотека.

- Светлана Колесниченко в составе сборной команды России по синхронному плаванию завоевала все возможное «золото» на Олимпийских играх в Токио.

- По итогам ежегодного конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» сразу пять гатчинских красавиц завоевали короны победительниц. Королевой Ленинградской области стала Ольга Сергеева из Гатчины, мама двух дочерей.

- Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Максим Гребнев выиграл золотую медаль Первенства Мира среди юниоров до 20 лет. Чуть ранее ему было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса» по настольному теннису.

- Житель Гатчины, сотрудник фермерского хозяйства «Муслим» Игорь Кириллов показал лучший результат на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта и представит Россию на Зимних Всемирных Специальных Олимпийских играх в 2022 году.

- Эковолонтерский проект «Крышечки ДоброТЫ» общественной организации «РазДельный Сбор Гатчина» отпраздновал свой четвертый день рождения. За это время, благодаря сдаче крышечек в переработку, удалось собрать более 2 млн рублей, которые были направлены на лечение больных детей.

- В преддверии Нового года в Гатчине появился символ нового 2022 года – тигр, которого местные активисты вылепили из снега. У снежной фигуры высотой почти 6 метров собирается большое количество желающих сфотографироваться.

Факты

- Первенцем 2021 года в Гатчинском районе вновь стала девочка – малышка Агата родилась под вечер первого января.

- Звание «Почетный гражданин Гатчинского района» присвоено руководителю АО «Племенной завод «Пламя» Юрию Малаеву.

- Звание «Почетный гражданин города Гатчины» присвоено доктору юридических наук, профессору Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, основателю гимназии «Апекс» Рашиду Исмагилову.

- В киноконцертном зале «Победа» в Гатчине открылся молодежный коворкинг центр.

- В поселке Пудость построили новую хоккейную коробку. В деревне Большое Рейзино открылась новая спортивная площадка.

- В Ленинградской области принят закон в сфере обращения с отходами – он до сих пор вызывает большое количество обсуждений, но мы двинулись в правильном направлении – к раздельному сбору мусора и грамотной утилизации отходов.

- Собрание государственного музея-заповедника «Гатчина» пополнилось 65 ценными экспонатами от Минкульта РФ, среди которых предметы для сервировки стола и массивный резной полушкаф с мраморной столешницей.

- В Гатчинский дворец вернулся уникальный барельеф Екатерины II.

- На дворцовой ферме появились новые обитатели – цветные индийские павлины. Молодую птичью пару преподнесло в подарок музею-заповеднику «Гатчина» птицеводческое хозяйство семьи Гридневых из Гатчинского района.

- По итогам регионального конкурса «Лучшие в туризме», в номинации «Лучший проект по развитию туризма в Ленинградской области» победил комитет по культуре и туризму Гатчинского района, выдвинувший на конкурс проект «Жизнь знаменитых людей (ЖЗЛ)» в «Оживших фотографиях» в проекте «Умный город» 2021 год». В год 225-летия Гатчины первый этап проекта был реализован на Театральной площади города.

- В ИМЦ Гатчинского района открылся новый медиакласс для одаренных детей в качестве удаленной площадки Центра развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

- В Коммунаре после реновации открылся детский сад № 35, ставший первым учреждением в Ленинградской области, попавшим в новую региональную программу реновации дошкольных учреждений.

- 1 сентября после реновации распахнули двери для учеников Лукашевская школа и Войсковицкая школа №1.

- В Сиверской школе-интернате «Школа жизни» состоялось торжественное открытие нового спортивного стадиона в рамках программы капитального строительства спортивных сооружений в Ленинградской области.

- У Вырицкой школы № 1 появился свой школьный автобус в рамках региональной программы «Современное образование Ленинградской области».

- На территории торгового комплекса в деревне Вяхтелево открылся многофункциональный крытый манеж для занятий спортом.

- В центральном МФЦ города Гатчины стартовал новый пилотный проект – автоматическая выдача результатов услуг через постамат.

- Гатчинская детская библиотека переехала в микрорайон Хохлово поле.

- В Гатчине завершился третий этап реализации проекта «Аэропарк», благодаря которому микрорайон Аэродром существенно преобразился. Вот только территорию первого этапа уже пора приводить в порядок.

- В деревне Мельница местные жители самостоятельно отремонтировали пешеходный мост. В столь благом начинании их поддержали депутаты областного парламента и руководители Кобринского поселения.

- В поликлинике Вырицкой районной больницы стартовал капитальный ремонт.

- Музей-усадьба Щербова закрылся на капитальный ремонт, который продлится около трех лет.

- В Доме станционного смотрителя в Выре подходят к завершению масштабные реставрационные работы.

- В Рождествено подходит к завершению строительство уникального для Ленинградской области многофункционального музейного центра, а в музее-усадьбе Рукавишниковых-Набоковых началась комплексная реставрация.

- На территории Гатчинского района установлен закладной камень – на месте будущего мемориального комплекса в память о мирных жителях Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- В Гатчине состоялись X юбилейные детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», посвященные 225-й годовщине присвоения Гатчине статуса города. В них приняли участие 1350 юных бегунов.

- Милана Буценко из Районного центра детского творчества стала победительницей конкурса детских рисунков «Мир воды глазами детей», посвященного Году воды в Ленинградской области. Ее работа «Вода – источник жизни на земле» была признана лучшей организаторами конкурса – Законодательным собранием Ленинградской области.

- Семейная команда из Сяськелевского поселения – Ксения Павлова, Анатолий и Екатерина Тероевы победила в номинации «Самая активная семья» по итогам XIX Областного конкурса «Дружная семья».

- 11-летняя гатчинская художница Милана Гедуева заняла второе место на открытом международном фестивале-конкурсе «Волшебство акварели» и такое же место по итогам Открытого всероссийского художественного конкурса «Юный художник России» в номинации «Живопись».

- Экскурсовод школьного музея «Наследие» Гатчинской школы № 7 Анна Магтагян стала победителем Х Всероссийского конкурса «Гордость России».

- Ученица 6-го класса Сиверской школы № 3 Елизавета Назарова и ученик 9-го класса Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса юных экскурсоводов.

- В структуре УМВД России по Гатчинскому району работают специально обученные немецкие овчарки Форсаж, Эстель, Таймыр и Лолита, которые помогают Гатчинским полицейским поддерживать порядок и раскрывать преступления.

- В Гатчинском районе на 100 баллов сдали ЕГЭ выпускница Гатчинской школы № 2 Таисия Семенова (физика), выпускница Гатчинской школы № 2 Анастасия Шабунаева (русский язык), выпускница Сиверской гимназии Елизавета Лязева (русский язык).

- Гатчинский район пополнился 65 «золотыми» медалистами.

- 10-классник Гатчинской гимназии «Апекс» Матвей Киселев стал призером Всероссийского этапа олимпиады школьников по биологии, которая проходила в Уфе.

- Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе стала девятиклассница Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова.

- Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Кристина Айвазян, оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями против личности старший лейтенант полиции Максим Сазонов и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска майор полиции Эльдар Алиев награждены за спасение гатчинской школьницы.

- Алексей Белкин из компании ИП Крылов, входящей в состав ПТ «Гатчинамаршрутавто», победил в личном зачете регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов.

- Многодетная семья Брюховиченко получила ключи от нового автомобиля из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в качестве меры поддержки, предусмотренной Социальным кодексом региона.

- Учащийся 10-го класса Гатчинской школы № 9, воспитанник ИМЦ Данил Морозов вернулся с финала IХ Национального чемпионата WorldSkills Russia с медальоном за профессионализм.

- Воспитанник гатчинского филиала футбольной академии ФК «Зенит» Иван Шиленок подписал свой первый профессиональный контракт с ФК «Зенит».

- Воспитанник Гатчинской ДЮСШ № 3 Захар Тарасенко подписал профессиональный контракт с командой «Олимп-Долгопрудный» и дебютировал в Первенстве Футбольной национальной лиги.

- Гатчинцы вошли в число победителей премии конкурса «Доброволец.ЛО». В номинации «Волонтер года» второе место заняла Анна Лубина из Коммунара. Жителю Сиверского поселения, блокаднику Валерию Исакову была вручена награда в специальной номинации «Мы вместе» и благодарность губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

- Ансамбль спортивного бального танца «Олимпия» из Гатчины стал обладателем Гран-при Международного многожанрового конкурса «Звездный путь» в Сочи.

- Девятиклассник Артем Сергеев из Гатчинского лицея № 3 вошел в число победителей Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».

- Имя основоположника военного воздухоплавания России, генерал-лейтенанта Александра Матвеевича Кованько было внесено в «Золотую книгу Санкт-Петербурга».

- По итогам юбилейного XX Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» театр костюма «Катюша» ЦТЮ города Гатчины (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова) завоевал первое место в номинации «Лучший славянский костюм», а также победителем V Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера» в номинации «Сценический костюм».

- Пятиклассник из Коммунара Владислав Алексеев стал лауреатом Всероссийского конкурса изобретателей со своим проектом «Антигрыз – борьба с вредными детскими привычками». Также его проект вошел в число лучших на Международном военно-техническом форуме «Армия - 2021».

- В Гатчинском районе впервые в Ленинградской области прошел I фестиваль «ГТО для всех» для детей с особенностями развития.

- Обладатель Гран-при «Гатчинской романсиады – 2021» Егор Мартыненко победил на XXV Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса.

- Гатчинский район стал бронзовым призером VI областного зимнего фестиваля ГТО.

- Команда педагогов Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, в которую входят учитель истории и обществознания Иван Хеорхе, учитель математики Ирина Нестерова и учитель биологии Елена Шарова, вошла в число победителей профессионального конкурса «Учитель будущего».

- Команда военно-патриотического клуба «Отчий край» была признана лучшей по итогам второго Открытого регионального смотра-конкурса Почетных караулов Ленинградской области.

Нас удивило

- В ночь с 16 на 17 января вандал повредил новогоднюю конструкцию – карету с лошадьми, установленную в Гатчине у площади Станислава Богданова. К счастью, далеко ускакать не получилось – на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

- Гатчинский дворец стал звездой Болливуда, на один день превратившись в шотландский замок для съемок индийского боевика.

- В Чаще открылось собственное пожарное депо – с пожарной машиной и профессиональным пожарным расчетом. Семья местных дачников создала пожарное объединение – в отдельно взятом садоводстве, собственными силами и средствами, чтобы в случае пожара прийти на помощь всему садоводческому массиву.

- Освежающие драже торгового дома «Энергон Рус» из Гатчины отправились в Китай. Выйти на азиатский рынок производителю помог региональный Центр поддержки экспорта.

- На вход в дворцовый парк заработали турникеты, которые спровоцировали в сентябре длинные очереди и недовольство посетителей.

- В деревне Большие Колпаны похитили беременную женщину и требовали выкуп в 10 млн рублей. К счастью, сотрудники правоохранительных органов смогли вовремя обезвредить преступника.

- По итогам соревнования «Добрый Богатырь» молодые спортсмены из деревни Батово Никита Ляпищев и Андрей Комаров завоевали специальный приз и покорили членов жюри и организаторов конкурса своей силой воли и стремлением к победе.

Нас огорчило

2021-й год забрал с собой очень хороших людей, среди которых:

- заслуженный тренер РСФСР, легендарный тренер конькобежного спорта, человек, с чьим именем связана целая спортивная эпоха в Гатчине – Мария Павловна Панова;

- Почетный гражданин города Гатчины, депутат Совета депутатов города Гатчины, руководитель фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» Лариса Павловна Калинина;

- профессор, доктор экономических наук, академик РАЕН, первый проректор Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Почетный гражданин города Гатчины Роман Наумович Авербух;

- председатель Совета Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александр Арнольдович Вахтер;

- председатель правления Гатчинской районной Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», член Совета всероссийского движения «Боевое братство» по Ленинградской области, заместитель председателя Совета ветеранов, войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Гатчины Сергей Николаевич Трунов;

- выдающийся советский и российский ученый, член-корреспондент РАН, научный руководитель Отделения физики высоких энергий Петербургского института ядерной физики Алексей Алексеевич Воробьёв;

- фотокорреспондент газеты «Гатчинская правда», научный сотрудник ПИЯФ – НИЦ «Курчатовский институт» Владислав Григорьевич Толчин;

- фронтовик, военный врач, бывший детский хирург Гатчинской больницы Аркадий Соломонович Ген;

- легендарный подводник, орденоносец, капитан первого ранга запаса Борис Александрович Поляков…

Увы, список можно продолжать – он получился внушительным.

Успехи «Гатчинской правды»

- Газете «Гатчинская правда» 15 мая исполнилось 90 лет. Своеобразным юбилейным подарком коллектива стала книга «Живая история газетных страниц», в которой собраны публикации журналистов газеты «Гатчинская правда» за последние 80 лет, рассказывающие о защите и освобождении Гатчины, а также о героях Великой Отечественной

войны.

- Газета «Гатчинская правда» признана победителем регионального конкурса «МедиаТЭК» - 2021.

- По итогам конкурса «МедиаВыборы» Леноблизбиркома в номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ» первая премия присуждена корреспонденту газеты «Гатчинская правда» Татьяне Можаевой.

- Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва стала победителем ежегодной премии правительства региона в номинации «Лучшая публикация в печатном СМИ Ленинградской области».

- По итогам конкурса «Дела и лица», проводимого Законодательным собранием Ленинградской области среди средств массовой информации региона, Ирина Хрусталёва получила диплом второй степени в номинации «Лучшая публикация в сети «Интернет», Татьяна Можаева была отмечена специальным дипломом конкурса «Дела и лица».

- Коллектив газеты «Гатчинская правда» провел субботник на территории Борницкого карьера, чтобы и словом, и делом поддержать чистоту популярного водоема.

- На Форуме СМИ Ленинградской области, где традиционно подводят итоги уходящего года, газете «Гатчинская правда» вручен приз «За чуткость и неравнодушие» - по итогам реализации гранта «Равные среди равных».

Ирина Хрусталёва

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