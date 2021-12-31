«Научная прививка» с «Ёлки желаний»

Новогоднюю мечту юного вирусолога исполнил Петербургский институт ядерной физики. 28-го декабря сотрудники ПИЯФ провели для мальчика экскурсию по лаборатории биосинтеза белка отделения молекулярной и радиационной биофизики. В этом научном центре занимаются изучением и разработкой новых классов антибиотиков. Сотрудники лаборатории имеют дело, в том числе, и с вирусами, которые интересуют гатчинского школьника.

Маленького Льва провели по лабораториям и показали настоящий микроскоп, в который он очень хотел заглянуть. Как пояснили сотрудники лаборатории, этот микроскоп отличается тем, что изображение выводится на экран, где и проводятся все манипуляции. В объектив смотреть не надо.

Лев надолго приник к монитору, на котором отобразились разноцветные водоросли. Для людей несведущих – просто пестрый рисунок на экране. Но мальчик, слушая пояснения исследователей, внимательно его изучал.

- Когда мы узнали, что в Гатчине живет маленький мальчик, у которого есть не по годам взрослая, осмысленная мечта – побывать в биологической лаборатории, поработать на настоящем микроскопе, мы решили, что эта мечта должна обязательно исполниться, – рассказал директор ПИЯФ Сергей Горчаков. – Биология сегодня – одно из самых динамично развивающихся направлений исследований. Детский интерес действительно может перерасти в профессию.

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим, принимавшая непосредственное участие в исполнении новогоднего желания мальчика, приветствовала сотрудников института и маленького гостя.

- Я очень рада знакомству, Лев, – сказала Людмила Николаевна, пожимая мальчику руку. – И подарок, который ты попросил у Деда Мороза, порадует тебя и поможет определиться с выбором профессии. Я очень рассчитываю, что ты и дальше будешь интересоваться наукой, получишь образование и придешь работать в наш ПИЯФ.

Людмила Нещадим призналась, что в этом году на призыв поучаствовать в акции «Елка желаний» как никогда активно откликнулись предприятия города и района.

- Все ребятишки, которые написали письмо Деду Морозу, – а их у нас 112 в этом году, получат именно те подарки, о которых мечтали, – заверила Людмила Николаевна.

У юного Льва накануне был еще и день рождения. Ему исполнилось девять. Лев учится во втором классе, занимается легкой атлетикой, рисованием и английским. Присутствие многочисленных телекамер нисколько его не смутило. К камерам он привык. Как рассказала мама Льва Светлана Ивановна, он уже успел сняться в кино – в массовке в фильме «Знахарь». Но откуда такой интерес к вирусологии? Одноклассники увлечения Льва не разделяют.

- Когда началась пандемия, Лев очень заинтересовался вопросом: что это за коронавирус, и откуда он взялся, – призналась Светлана Ивановна. – Стал изучать вирусы, смотрел про них видео в интернете. Дома организовал лабораторию, надевает халат и возится с пробирками. Когда узнал о предстоящей экскурсии в ПИЯФ, страшно обрадовался, заранее подготовил вопросы.

Два года Лев мечтал о микроскопе. Настоящем, не игрушечном. И сотрудники ПИЯФ решили эту мечту осуществить. Они подарили мальчику микроскоп, а еще – два билета в первый ряд на новогоднее представление в Цирк Чинизелли. Чтобы, как заметил директор ПИЯФ Сергей Горчаков, ребенок не забывал и про чисто детские удовольствия.

Лев в долгу не остался. Он вручил Сергею Горчакову и руководителю отделения молекулярной и радиационной биофизики Андрею Коневеге собственные рисунки, в рамочках. Как вы думаете, что на них изображено? Правильно, вирус. В многократном увеличении.

Журналисты спросили Сергея Горчакова, не рано ли мальчик пристрастился к науке. Как смотрит на это взрослый ученый?

- Ни в каком возрасте не рано увлекаться наукой, – ответил Сергей Евгеньевич. – Детские впечатления остаются на всю жизнь. Сегодня стремительно развивается человекозамещение: посредственности, не проявляющие ни интереса, ни способностей, все больше будут вытесняться искусственным интеллектом. Этому мальчику уже сделана некая «научная прививка», которая ему очень поможет в будущем.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой