«Научная прививка» с «Ёлки желаний»

Новогоднюю мечту юного
вирусолога исполнил Петербургский институт ядерной физики. 28-го декабря
сотрудники ПИЯФ провели для мальчика экскурсию по лаборатории биосинтеза белка
отделения молекулярной и радиационной биофизики. В этом научном центре занимаются
изучением и разработкой новых классов антибиотиков. Сотрудники лаборатории
имеют дело, в том числе, и с вирусами, которые интересуют гатчинского
школьника.
Маленького Льва провели
по лабораториям и показали настоящий микроскоп, в который он очень хотел заглянуть.
Как пояснили сотрудники лаборатории, этот микроскоп отличается тем, что
изображение выводится на экран, где и проводятся все манипуляции. В объектив
смотреть не надо.
Лев надолго приник к
монитору, на котором отобразились разноцветные водоросли. Для людей несведущих
– просто пестрый рисунок на экране. Но мальчик, слушая пояснения
исследователей, внимательно его изучал.
- Когда мы узнали, что в
Гатчине живет маленький мальчик, у которого есть не по годам взрослая,
осмысленная мечта – побывать в биологической лаборатории, поработать на
настоящем микроскопе, мы решили, что эта мечта должна обязательно исполниться,
– рассказал директор ПИЯФ Сергей Горчаков. – Биология сегодня – одно из самых
динамично развивающихся направлений исследований. Детский интерес действительно
может перерасти в профессию.
Глава гатчинской
администрации Людмила Нещадим, принимавшая непосредственное участие в
исполнении новогоднего желания мальчика, приветствовала сотрудников института и
маленького гостя.
- Я очень рада знакомству,
Лев, – сказала Людмила Николаевна, пожимая мальчику руку. – И подарок, который
ты попросил у Деда Мороза, порадует тебя и поможет определиться с выбором
профессии. Я очень рассчитываю, что ты и дальше будешь интересоваться наукой,
получишь образование и придешь работать в наш ПИЯФ.
Людмила Нещадим
призналась, что в этом году на призыв поучаствовать в акции «Елка желаний» как
никогда активно откликнулись предприятия города и района.
- Все ребятишки, которые
написали письмо Деду Морозу, – а их у нас 112 в этом году, получат именно те
подарки, о которых мечтали, – заверила Людмила Николаевна.
У юного Льва накануне был
еще и день рождения. Ему исполнилось девять. Лев учится во втором классе,
занимается легкой атлетикой, рисованием и английским. Присутствие
многочисленных телекамер нисколько его не смутило. К камерам он привык. Как
рассказала мама Льва Светлана Ивановна, он уже успел сняться в кино – в
массовке в фильме «Знахарь». Но откуда такой интерес к вирусологии?
Одноклассники увлечения Льва не разделяют.
- Когда началась
пандемия, Лев очень заинтересовался вопросом: что это за коронавирус, и откуда
он взялся, – призналась Светлана Ивановна. – Стал изучать вирусы, смотрел про
них видео в интернете. Дома организовал лабораторию, надевает халат и возится с
пробирками. Когда узнал о предстоящей экскурсии в ПИЯФ, страшно обрадовался,
заранее подготовил вопросы.
Два года Лев мечтал о
микроскопе. Настоящем, не игрушечном. И сотрудники ПИЯФ решили эту мечту
осуществить. Они подарили мальчику микроскоп, а еще – два билета в первый ряд
на новогоднее представление в Цирк Чинизелли. Чтобы, как заметил директор ПИЯФ
Сергей Горчаков, ребенок не забывал и про чисто детские удовольствия.
Лев в долгу не остался.
Он вручил Сергею Горчакову и руководителю отделения молекулярной и радиационной
биофизики Андрею Коневеге собственные рисунки, в рамочках. Как вы думаете, что
на них изображено? Правильно, вирус. В многократном увеличении.
Журналисты спросили
Сергея Горчакова, не рано ли мальчик пристрастился к науке. Как смотрит на это
взрослый ученый?
- Ни в каком возрасте не
рано увлекаться наукой, – ответил Сергей Евгеньевич. – Детские впечатления
остаются на всю жизнь. Сегодня стремительно развивается человекозамещение:
посредственности, не проявляющие ни интереса, ни способностей, все больше будут
вытесняться искусственным интеллектом. Этому мальчику уже сделана некая
«научная прививка», которая ему очень поможет в будущем.
Екатерина Дзюба
Фото Ольги Фирсовой