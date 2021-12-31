Под Новый год гатчинцы идут в баню!

Эльдар Рязанов внес немалый вклад в поддержание банных
традиций россиян. Однако правило посещать баню в канун больших праздников
пришло к нам из давних времен. По мнению некоторых историков, это было обычным
делом еще в X-XI веках. Старательное очищение водой тела от грязи, а души от
дурных мыслей и тягостей символизировало некую дань, которую необходимо было
отдать уходящему году.
И в наше время среди гатчинцев найдется немало
продолжателей этой традиции.
Баня Павла Владимировича в деревне Кезево Сиверского
поселения хорошо известна в округе. Просторная деревянная баня была построена в
2005 году, через пару лет после строительства дома.
- Так получилось, что мы с друзьями отмечали Новый год
в моем доме, - рассказывает Павел Владимирович. - Мне говорят: «Как же так –
участок большой, а бани нет». Вот и решил построить, как говорится, по совету
друзей. Баня из сосны, ручной работы. Труд это непростой. Из инструментов -
топоры и пилы. Баню делали рабочие, которые на этом специализируются. Они у нас
уже построили несколько домов и бань.
В банных вопросах Павел Владимирович
придерживается классики:
- Топит дровами, предпочитая, березу и ольху.
- Перед заходом в парилку советует помыться в теплой
воде, не намачивая головы.
- Париться лучше в несколько подходов с перерывами.
Париться веником лучше во второй заход. Павел Владимирович рекомендует
добавлять пару капель масел, например, эвкалипта.
- Относиться к бане нужно не как к развлечению и
отдыху, а как к оздоровительной процедуре, внимательно прислушиваться к
ощущениям и не геройствовать.
- После выхода из парилки советует обдаваться холодной
водой и пить теплые травяные чаи: тогда благостное состояние гарантировано.
Как и у всякой постройки, у бани Павла Владимировича
есть свои особенности, в виде воплотившейся мечты хозяина.
- При проектировании террасы для меня было важно,
чтобы она была солнечная. Мы учли солнцехождение и расположили баню так, что на
террасе есть солнце в течение всего дня. Здесь очень приятно посидеть и
посмотреть на солнышко: тепло, светло и уютно. Солнце обходит участок за
соснами и елками и скрывается только поздно вечером. Зимой на веранде включаем
специальные инфракрасные лампы – отлично греют. А когда попарились в баньке,
можно выскочить и нырнуть в снег, - рассказывает Павел Владимирович.
Под Новый год попариться в бане приходят друзья.
-А когда, как не под Новый год, встретиться с
друзьями?! Оценить прожитый год. Похвалить друг друга. Вспомнить, может быть, и
нехорошее, чтобы решительно поставить точку. Почему именно в бане? Чтобы вся
грязь осталась в прошлом. Мы смываем ее, чтобы Новый год встретить чистым,
омоложенным. В Новый год ощущения должны быть только светлыми, - уверен Павел
Владимирович.
А ближе к 12 ночи все разбегаются, чтобы встретить
Новый год под бой курантов у себя дома.
Татьяна Можаева