Под Новый год гатчинцы идут в баню!

Эльдар Рязанов внес немалый вклад в поддержание банных традиций россиян. Однако правило посещать баню в канун больших праздников пришло к нам из давних времен. По мнению некоторых историков, это было обычным делом еще в X-XI веках. Старательное очищение водой тела от грязи, а души от дурных мыслей и тягостей символизировало некую дань, которую необходимо было отдать уходящему году.

И в наше время среди гатчинцев найдется немало продолжателей этой традиции.

Баня Павла Владимировича в деревне Кезево Сиверского поселения хорошо известна в округе. Просторная деревянная баня была построена в 2005 году, через пару лет после строительства дома.

- Так получилось, что мы с друзьями отмечали Новый год в моем доме, - рассказывает Павел Владимирович. - Мне говорят: «Как же так – участок большой, а бани нет». Вот и решил построить, как говорится, по совету друзей. Баня из сосны, ручной работы. Труд это непростой. Из инструментов - топоры и пилы. Баню делали рабочие, которые на этом специализируются. Они у нас уже построили несколько домов и бань.

В банных вопросах Павел Владимирович придерживается классики:

- Топит дровами, предпочитая, березу и ольху.

- Перед заходом в парилку советует помыться в теплой воде, не намачивая головы.

- Париться лучше в несколько подходов с перерывами. Париться веником лучше во второй заход. Павел Владимирович рекомендует добавлять пару капель масел, например, эвкалипта.

- Относиться к бане нужно не как к развлечению и отдыху, а как к оздоровительной процедуре, внимательно прислушиваться к ощущениям и не геройствовать.

- После выхода из парилки советует обдаваться холодной водой и пить теплые травяные чаи: тогда благостное состояние гарантировано.

Как и у всякой постройки, у бани Павла Владимировича есть свои особенности, в виде воплотившейся мечты хозяина.

- При проектировании террасы для меня было важно, чтобы она была солнечная. Мы учли солнцехождение и расположили баню так, что на террасе есть солнце в течение всего дня. Здесь очень приятно посидеть и посмотреть на солнышко: тепло, светло и уютно. Солнце обходит участок за соснами и елками и скрывается только поздно вечером. Зимой на веранде включаем специальные инфракрасные лампы – отлично греют. А когда попарились в баньке, можно выскочить и нырнуть в снег, - рассказывает Павел Владимирович.

Под Новый год попариться в бане приходят друзья.

-А когда, как не под Новый год, встретиться с друзьями?! Оценить прожитый год. Похвалить друг друга. Вспомнить, может быть, и нехорошее, чтобы решительно поставить точку. Почему именно в бане? Чтобы вся грязь осталась в прошлом. Мы смываем ее, чтобы Новый год встретить чистым, омоложенным. В Новый год ощущения должны быть только светлыми, - уверен Павел Владимирович.

А ближе к 12 ночи все разбегаются, чтобы встретить Новый год под бой курантов у себя дома.

Татьяна Можаева