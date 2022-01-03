Смертельное ДТП под Гатчиной

3-го января, днем, на 83-м километре Киевского шоссе, на
подъезде к Рождествено, произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. Автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и
столкнулся с Hyundai Solaris, после
чего Hyundai улетел в кювет, а Renault
столкнулся с легковым автомобилем Cherry. По словам очевидцев, одна из машин в результате
столкновения загорелась.
Как сообщает ТАСС, водители Renault и Hyundai
погибли на месте. Троих пострадавших пассажиров Hyundai извлекли из
искореженной машины. Их забрала «скорая». Среди госпитализированных – две девочки
8 и 11 лет, жительницы Петербурга.
Гатчинской городской прокуратурой организованы
проверочные мероприятия по информации, размещенной в интернете о смертельном
ДТП. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются. Прокурорской
проверкой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности
дорожного движения, а также иным обстоятельствам аварии.
Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело,
ход и результаты которого взяты под контроль Гатчинской городской прокуратурой.