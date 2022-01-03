Смертельное ДТП под Гатчиной

3-го января, днем, на 83-м километре Киевского шоссе, на подъезде к Рождествено, произошло ДТП с погибшими и пострадавшими. Автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, после чего Hyundai улетел в кювет, а Renault столкнулся с легковым автомобилем Cherry. По словам очевидцев, одна из машин в результате столкновения загорелась.

Как сообщает ТАСС, водители Renault и Hyundai погибли на месте. Троих пострадавших пассажиров Hyundai извлекли из искореженной машины. Их забрала «скорая». Среди госпитализированных – две девочки 8 и 11 лет, жительницы Петербурга.

Гатчинской городской прокуратурой организованы проверочные мероприятия по информации, размещенной в интернете о смертельном ДТП. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются. Прокурорской проверкой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также иным обстоятельствам аварии.

Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход и результаты которого взяты под контроль Гатчинской городской прокуратурой.

Фото с сайта lentv24.ru