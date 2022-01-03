Строительство западного обхода Гатчины начинают проектировать

Согласно техническому заданию, объект запроектируют от автодороги Р-23 Киевское шоссе до автодороги 41А-002 «Гатчина – Ополье». Работы пройдут в три этапа и завершатся к середине октября 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 31 января 2022 года, с победителем заключат контракт на 138,8 млн рублей. Проектировщикам предстоит заняться сбором и подготовкой исходных данных, выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной документации и получением положительного заключения государственной экспертизы.