Строительство западного обхода Гатчины начинают проектировать

Согласно
техническому заданию, объект запроектируют от автодороги Р-23 Киевское шоссе до
автодороги 41А-002 «Гатчина – Ополье». Работы пройдут в три этапа и завершатся
к середине октября 2023 года.
Заявки на участие
в конкурсе принимают до 31 января 2022 года, с победителем заключат контракт на 138,8 млн
рублей. Проектировщикам предстоит заняться сбором и подготовкой исходных
данных, выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной документации и
получением положительного заключения государственной экспертизы.