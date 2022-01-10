Время чудес – в «Юбилейном»

В концерте приняли участие: ансамбль «Алтынка»
(рук. Н. Огрохина), образцовый детский хореографический коллектив «Росинка»
Сиверской ДШИ (рук. А. Яснова, педагоги Е. Шмелева, Т. Шелькова), творческие
коллективы «Юбилейного» – солисты вокальной студии «Звуки радости» и ансамбль «Хорошее
настроение» (рук. Е. Соколова).
Участники образцового театрального коллектива
«Балаганчик» (рук. Л. Черкасова) разыграли перед зрителями увлекательное
театральное действо из рождественского вертепа о пастырях овечьих, трех
восточных мудрецах, которые принесли весть о рождении в городе Вифлееме Божьего
Сына миру во спасение...
Мудрецы пришли с Востока и колени преклонили,
Ладан, золото и смирну Иисусу подарили.
Он пока еще младенчик, но как солнышко сияет
И своей улыбкой доброй наши души согревает…
Фрагменты произведений мировых классиков, яркие
костюмы, специально сшитые для этой постановки, игра юных актеров создали на
сцене и в зрительном зале атмосферу удивительного сказочного волшебства,
настоящего чуда Рождества. Так из чуда рождается вера, а значит, начинается настоящее
время чудес...
Источник:
https://vk.com/club73107998