Время чудес – в «Юбилейном»

В концерте приняли участие: ансамбль «Алтынка» (рук. Н. Огрохина), образцовый детский хореографический коллектив «Росинка» Сиверской ДШИ (рук. А. Яснова, педагоги Е. Шмелева, Т. Шелькова), творческие коллективы «Юбилейного» – солисты вокальной студии «Звуки радости» и ансамбль «Хорошее настроение» (рук. Е. Соколова).

Участники образцового театрального коллектива «Балаганчик» (рук. Л. Черкасова) разыграли перед зрителями увлекательное театральное действо из рождественского вертепа о пастырях овечьих, трех восточных мудрецах, которые принесли весть о рождении в городе Вифлееме Божьего Сына миру во спасение...

Мудрецы пришли с Востока и колени преклонили,

Ладан, золото и смирну Иисусу подарили.

Он пока еще младенчик, но как солнышко сияет

И своей улыбкой доброй наши души согревает…

Фрагменты произведений мировых классиков, яркие костюмы, специально сшитые для этой постановки, игра юных актеров создали на сцене и в зрительном зале атмосферу удивительного сказочного волшебства, настоящего чуда Рождества. Так из чуда рождается вера, а значит, начинается настоящее время чудес...

Источник: https://vk.com/club73107998