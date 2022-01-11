В общей сложности на эти средства предусмотрен ремонт почти 30 километров региональных трасс. Речь идет об обновлении участка дороги на Бугры (от проспекта Культуры почти до Корабселек), ремонтах протяженного участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.

«Уверенный диалог с профильными ведомствами позволяет области ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог. В данном случае выбраны три наиболее загруженные трассы, о ремонте которых мы неоднократно говорили на встречах с жителями прошедшим летом», — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Напомним, в прошлом году по заказу «Ленавтодора» в рамках дорожного нацпроекта был отремонтирован первый участок Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово и участок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы «Сортавала». Благодаря федеральным средствам их ремонт будет продолжен.

Всего благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в области планируется ремонт порядка 100 километров региональных трасс.