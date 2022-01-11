«Русская зима» для бадминтонистов

В юношеских соревнования гатчинские бадминтонисты завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. По словам тренера Анастасии Русских, наши юные спортсмены «приобрели отличный опыт, играя с более старшими игроками. Учились слышать тренера и выполнять его указания. Учились быть командой на площадке, взаимодействовать друг с другом. Учились не поддаваться соблазну играть в медленную игру, когда нужно додержать скорость, чтобы переиграть соперника».

В юношеском турнире отличились: Георгий Петров, Игорь Пушкарев, Георгий Сивцев, Даниил Юнак, Виктория Хрыкина, Всеволод Черкасов, Никита Брыков, Дмитрий Грачев, Александр Никуленко, Екатерина Тарасова, Анна Григорьева, Алиса Истомина, Кристина Бринкен, Анастасия Федорова, Анастасия Грачева, Александра Савельева и Мария Дмитриева.

Достойно проявили себя и взрослые спортсмены. Во взрослом турнире в копилке гатчинских бадминтонистов – 14 наград: 2 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Отличились: Анна Григорьева, Михаил Ильин, Роман Пушкарев, Родион Шапиров, Даниил Юнак, Герман Линков, Анастасия Кузнецова, Анастасия Федорова, Олеся Булат, Всеволод Черкасов, Михаил Лавриков, Георгий Сивцев, Алексей Викулов, Михаил Викулов, Мария Викулова и Илья Комаров. Тренируют спортсменов Владимир и Анастасия Русских, Ирина Хлебко, Екатерина Викулова, Анастасия Кузнецова и Наида Муртазалиева.