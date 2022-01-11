Жители области повышают финансовую грамотность

«Работа по повышению финансовой грамотности, которая
ведется властями Ленинградской области совместно с Отделением Северо-Западного главного
управления Центробанка РФ, приносит свои плоды: жители стали внимательнее относиться
и к вопросам защиты своих финансов от мошенников, и к выбору инструментов при
инвестировании на финансовых рынках, ― отметил первый заместитель председателя
Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман
Марков в ходе заседания межведомственной комиссии при Губернаторе Ленинградской
области по разработке и реализации Региональной программы повышения финансовой
грамотности. ― «Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Случаи, когда
люди, особенно пожилые, становятся жертвами телефонных мошенников, по-прежнему
на слуху, а это значит, что все мы должны продолжать активно разъяснять людям ―
как правильно пользоваться современными финансовыми инструментами, как защитить
свои сбережения».
В реализации Региональной программы повышения
финансовой грамотности в Ленинградской области вместе с Отделением по
Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации, задействованы, в частности, областной комитет общего и
профессионального образования, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области, комитет по труду и занятости
населения, комитет общественных коммуникаций, комитет по печати, комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Жителям региона сегодня доступны различные тренинги
и онлайн-проекты, рассчитанные, как на молодую аудиторию, в том числе,
школьников, студентов, начинающих предпринимателей, так и на людей старшего
поколения.
В школах в образовательный процесс включены «Онлайн
- уроки финансовой грамотности», совместно с Отделением Центробанка областной
комитет общего и профессионального образования реализует новый проект
«Дол-игра»: речь идет о дистанционном распространении игрового контента по
финансовой грамотности (https://doligra.ru/).
Клиентам МФЦ Ленинградской области доступны сегодня
не только информационные брошюры и листовки, но и услуга по подаче документов
на внесудебное банкротство.
На ленинградских пенсионеров рассчитан онлайн проект
«Финансовая грамотность для старшего возраста».
Подробнее с ресурсами и материалами, посвященными
повышению финансовой грамотности можно познакомиться на официальном сайте
Администрации Ленинградской области в разделе «Финансовая грамотность»
(https://lenobl.ru/fingram/), а также на портале Центрального банка РФ.