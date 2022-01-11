Жители области повышают финансовую грамотность

«Работа по повышению финансовой грамотности, которая ведется властями Ленинградской области совместно с Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ, приносит свои плоды: жители стали внимательнее относиться и к вопросам защиты своих финансов от мошенников, и к выбору инструментов при инвестировании на финансовых рынках, ― отметил первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков в ходе заседания межведомственной комиссии при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации Региональной программы повышения финансовой грамотности. ― «Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Случаи, когда люди, особенно пожилые, становятся жертвами телефонных мошенников, по-прежнему на слуху, а это значит, что все мы должны продолжать активно разъяснять людям ― как правильно пользоваться современными финансовыми инструментами, как защитить свои сбережения».

В реализации Региональной программы повышения финансовой грамотности в Ленинградской области вместе с Отделением по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, задействованы, в частности, областной комитет общего и профессионального образования, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, комитет по труду и занятости населения, комитет общественных коммуникаций, комитет по печати, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Жителям региона сегодня доступны различные тренинги и онлайн-проекты, рассчитанные, как на молодую аудиторию, в том числе, школьников, студентов, начинающих предпринимателей, так и на людей старшего поколения.

В школах в образовательный процесс включены «Онлайн - уроки финансовой грамотности», совместно с Отделением Центробанка областной комитет общего и профессионального образования реализует новый проект «Дол-игра»: речь идет о дистанционном распространении игрового контента по финансовой грамотности (https://doligra.ru/).

Клиентам МФЦ Ленинградской области доступны сегодня не только информационные брошюры и листовки, но и услуга по подаче документов на внесудебное банкротство.

На ленинградских пенсионеров рассчитан онлайн проект «Финансовая грамотность для старшего возраста».

Подробнее с ресурсами и материалами, посвященными повышению финансовой грамотности можно познакомиться на официальном сайте Администрации Ленинградской области в разделе «Финансовая грамотность» (https://lenobl.ru/fingram/), а также на портале Центрального банка РФ.