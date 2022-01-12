С Новым годом – с новыми законами

Повышение прожиточного минимума и МРОТ

Величина прожиточного минимума в России в 2022 году выросла до среднего уровня в 12654 руб. на человека в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13793 руб., для пенсионеров – 10 882 руб., а для детей – 12274 руб. Но это – в целом по стране.

В Ленинградской области, согласно постановлению областного правительства № 590 от 14 сентября 2021 года, с 1 января 2022 года для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13156 руб., для пенсионеров – 10618 руб., для детей – 11708 рублей.

С 1 февраля 2022 года вступит в силу закон, в соответствии с которым при списании со счетов граждан негосударственных долгов сумма в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения в месяц должна оставаться неприкосновенной.

А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 руб. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным Минтруда, в России сегодня получают около трех млн человек.

Новые налоги для граждан

Россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, в 2022 году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода в соответствии с законом, который вступил в силу в начале 2022 года.

Согласно документу, налог на доходы физлиц в размере 13 процентов будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле (миллион рублей умножить на ключевую ставку ЦБ).

При расчете берется ставка ЦБ РФ на начало налогового периода - 1 января. Так, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей). Налог будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

Ранее налог по вкладу нужно было платить только в случае, если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ РФ на пять процентных пунктов и более.

Льготы по налогам

1 января 2022 года вступил в силу закон, по которому семьи с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько времени она находилась в собственности.

Кроме того, изменился порядок представления гражданами декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимости. По новым правилам, не нужно подавать налоговую декларацию при продаже жилых или садовых домов, квартир, комнат и земельных участков не дороже 1 млн руб., а также гаражей и т.д. – на сумму до 250 тыс. руб.

Налоговые вычеты

С 2022 года станет проще получить имущественный вычет из НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка, а также социальные (на обучение или лечение) и инвестиционные вычеты. Чтобы получить выплату, физлицам не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ. Теперь заявить право на вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

По итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного вычета, налоговая автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в личном кабинете предзаполненное заявление для подписания.

В 2022 году россияне впервые смогут получить налоговый вычет за траты на спортивные занятия. Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года не только на самого налогоплательщика, но и на детей до 18 лет. Верхняя планка размера вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тыс. руб. за календарный год. Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. руб.

Услуги не всякой спортивной организации (или индивидуального предпринимателя) дадут возможность получения налогового вычета – поставщик должен быть включен в особый перечень. Кроме фитнес-клубов, это шахматные, танцевальные и конноспортивные школы, клубы по боксу и т.д. Из числа гатчинских спортивных организаций в этот перечень включен центр развития физкультуры и спорта «Волна», спортшкола олимпийского резерва «Ника», а также ряд индивидуальных предпринимателей. Полный список можно найти на сайте: minsport.gov.ru.

…Можно будет дом построить

С 1 марта 2022 года на землях сельскохозяйственного назначения разрешат строить индивидуальные жилые дома. Для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства разрешат построить один дом размером не более 500 кв. м при условии, что площадь земли под ним составит не более 0,25% площади всего участка.

Суммы налога на имущество и земельного налога с физических лиц в 2022 году вырастут. Для расчета налогов за 2021 год во всех регионах России станет применяться кадастровая стоимость недвижимости, хотя и с учетом понижающих коэффициентов.

Позднее в 2022 году во всех регионах России одновременно пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков, результатом чего также станет повышение их стоимости и, соответственно, сумм налоговых платежей.

Также в 2022 году в силу вступят новые правила применения повышенной (с 0,3 до 1,5%) налоговой ставки земельного налога для тех, кто использует участки нецелевым образом.

Защита от «долговой ловушки»

С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях». Во-первых, в России начинают работать квалифицированные бюро кредитных историй – БКИ, которые будут предоставлять банкам и другим кредиторам данные о среднемесячных платежах граждан для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).

Во-вторых, российские заемщики получат «индивидуальный рейтинг» платежеспособности – число от 1 до 999, рассчитанное по методике ЦБ. Чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика, то есть у заемщика больше шансов получить одобрение кредита.

В-третьих, оспаривать какие-то пункты в кредитной истории граждане смогут дистанционно, через банки.

Кроме того, с 1 января 2022 года Банк России получил право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми компаниями. Совет директоров Банка России будет определять виды займов и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок ограничения.

ЖКХ: новые тарифы и «умные» счётчики

Тарифы на коммунальные услуги вырастут во второй половине 2022 года, их прирост составит от 2,9 до 6,5% в зависимости от региона. В Ленинградской области ожидается прирост тарифов на 3,4%. В Санкт-Петербурге – на 6,3%.

С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, ограничивающие возможность получения субсидии на оплату услуг ЖКХ теми гражданами, у которых есть подтвержденная судом задолженность за коммуналку, накопившаяся за предыдущие три года.

С 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить россиянам только «умные» счетчики. Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет передавать данные о потреблении электроэнергии. «Умный» счетчик сам передаст данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

Электронные больничные

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности выдаются только в электронном виде. Теперь именно электронные больничные будут считаться основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Распечатывать электронный больничный или приносить талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников не требуется. Для приема больничного на оплату достаточно получения только его номера, переданного по телефону или электронной почте.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», получают информационные сообщения о своих электронных листах нетрудоспособности, а также могут узнать всю необходимую информацию о больничном и его оплате в личном кабинете получателя услуг Фонда соцстрахования (ФСС).

Потерял работу – иди на пенсию

С 1 января 2022 года вступил в силу закон, по которому россияне, потерявшие работу в предпенсионном возрасте, получают право выйти на пенсию на два года раньше срока: мужчины – в 60 лет, женщины – в 55. По общему правилу в рамках пенсионной реформы, в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года.

Правом на досрочный выход на пенсию можно будет воспользоваться при наличии следующих условий:

- человек был уволен в связи с ликвидацией работодателя или по сокращению штатов;

- у работника есть необходимый страховой стаж – не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также с 1 января 2022 года вступило в силу постановление правительства России о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости с 1 января 2022 года назначаются в беззаявительном порядке. Также не нужно писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Сельским медикам разрешили продавать лекарства

Медицинским работникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года. Это позволит решить проблему лекарственного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности без аптек. Людям не придется ездить в соседние поселки или райцентр, чтобы приобрести лекарства.

Медицинские работники в сельских амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также продавать лекарственные препараты. Ранее это могли делать только фармацевтические работники.

Также значительно упрощена процедура выдачи фармлицензий таким медицинским организациям.

Отмена техосмотра

С 2022 года стал необязательным техосмотр для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. Соответствующий закон Госдума приняла 22 декабря 2021 года. Сотрудники автоинспекции теперь могут отправить автомобиль на техосмотр только при наличии очевидной неисправности.

Обязательным техосмотр для автолюбителей останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Ликвидация последнего президента

В 2022 году упраздняется должность регионального президента. Последним таким президентом в Российской Федерации является президент Татарстана Рустам Минниханов.

С 1 июня 2022 года вступит в силу норма закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающая главам регионов страны именовать себя президентами.

«Наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – Президента Российской Федерации», – говорится в законе.

Глава Татарстана – единственного региона России, где руководителя по-прежнему называют президентом, уже заявил, что власти республики выполнят требование нового закона.

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