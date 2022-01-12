В Гатчинском дворце билеты подорожали

Взрослые должны будут
заплатить за показ музейных предметов в Гатчинском дворце 500 рублей, а
учащиеся и пенсионеры – 250. Об этом сообщается на официальном сайте «Гатчины».
Пройти в Приоратский
дворец можно будет за 250 рублей взрослым и 125 рублей льготникам. Если
посетители хотя посмотреть только дворик этого исторического здания, то они
должны будут заплатить 100 рублей вне зависимости от категории.
Цена на комбинированный
билет в оба дворца в 2022 году составит 650 рублей для взрослых и 325 для
школьников, студентов, пенсионеров. С расценками можно подробнее ознакомиться
на сайте Гатчинского музея-заповедника.
Фото Ольги Фирсовой