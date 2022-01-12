В Гатчинском дворце билеты подорожали

В Гатчинском дворце билеты подорожали

Музей-заповедник «Гатчина» объявил об изменении стоимости билетов на 2022 год.

Рубрики : Культура     12 Jan 2022

Взрослые должны будут заплатить за показ музейных предметов в Гатчинском дворце 500 рублей, а учащиеся и пенсионеры – 250. Об этом сообщается на официальном сайте «Гатчины».

Пройти в Приоратский дворец можно будет за 250 рублей взрослым и 125 рублей льготникам. Если посетители хотя посмотреть только дворик этого исторического здания, то они должны будут заплатить 100 рублей вне зависимости от категории.

Цена на комбинированный билет в оба дворца в 2022 году составит 650 рублей для взрослых и 325 для школьников, студентов, пенсионеров. С расценками можно подробнее ознакомиться на сайте Гатчинского музея-заповедника.


Фото Ольги Фирсовой

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