Награды гатчинским журналистам – в День Российской печати

13-го января в коворкинг-центре в киноконцертного зала «Победа» собрались представители гатчинских средств массовой информации (СМИ). Людмила Николаевна торжественно вручила дипломы победителям конкурса на лучший материал в средствах массовой информации Гатчинского района в 2021 году, приуроченного к 225-й годовщине со дня присвоения Гатчине статуса города.

На конкурс поступила 51 заявка. Журналисты соревновались в пяти номинациях, в каждой из которых присуждалось три призовых места.

В номинации «С юбилеем, Гатчина!» первое место было присуждено публикации газеты «Гатчинская правда» о судьбе гатчинца Вячеслава Пирогова «Родился в Троцке, учился в Красногвардейске, работал в Гатчине», автор – Екатерина Дзюба. Второе место получила статья корреспондента «Гатчинской правды» Юлии Лысанюк «Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы». Третье место занял Андрей Бурлаков с публикацией «Гатчинский старожил с морской душой» в интернет-газете «Гатчинка.рф».

В номинации «Твои люди, Гатчина!» первое место заняла статья Надежды Красноперовой («Спектр-Гатчина») «Таня Короткая украшает весь двор». Диплом за второе место получила журналист «Гатчинской правды» Татьяна Можаева за материал «Юрий Назаров: «Чтобы получить результат – нужно работать». Третье место было присуждено Николаю Монастырному («Гатчинка.рф») за публикацию «Светлана Дубинина: «Я пишу музыку красоты и позитива».

Победителем в номинации «Лучшая публикация среди молодых авторов» стала журналистка телекомпании «Ореол» Александра Цветкова с материалом «Чего ожидать от вакцинации?».

Гран-при конкурса – звание «Журналист года» получила корреспондент «Гатчинской правды» Ирина Хрусталева, автор статьи «Доступна ли доступная среда?».

В номинации «За вклад в развитие журналистики», премии в которой удостаиваются только мэтры журналистики, жюри присудило победу редактору газеты «Гатчинская правда» Елене Суралёвой.

За многолетнюю работу, огромный вклад в дело журналистики вне конкурса была объявлена личная благодарность главы администрации Галине Паламарчук – директору телекомпании «Ореол», являющейся настоящей кузницей кадров российского телевидения.

Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, Людмила Нещадим пожелала всем успешного 2022 года:

- Чтобы год был наполнен множеством добрых, светлых, ярких событий в профессиональной деятельности, в общественной, муниципальной и личной жизни. Вы делаете очень важное, нужное дело, рассказывая о жизни в Гатчине и Гатчинском районе, – сказала Людмила Николаевна, подводя итог мероприятию.