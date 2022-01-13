Награды гатчинским журналистам – в День Российской печати

13-го
января в коворкинг-центре в киноконцертного зала «Победа» собрались
представители гатчинских средств массовой информации (СМИ). Людмила Николаевна торжественно
вручила дипломы победителям конкурса на лучший
материал в средствах массовой информации Гатчинского района в 2021 году, приуроченного
к 225-й годовщине со дня присвоения Гатчине статуса города.
На
конкурс поступила 51 заявка. Журналисты соревновались в пяти номинациях, в
каждой из которых присуждалось три призовых места.
В
номинации «С юбилеем, Гатчина!» первое
место было присуждено публикации газеты «Гатчинская правда» о судьбе гатчинца
Вячеслава Пирогова «Родился в Троцке, учился в Красногвардейске, работал в
Гатчине», автор – Екатерина Дзюба. Второе место получила статья корреспондента
«Гатчинской правды» Юлии Лысанюк «Здравствуйте, дачники, здравствуйте,
дачницы». Третье место занял Андрей Бурлаков с публикацией «Гатчинский старожил
с морской душой» в интернет-газете «Гатчинка.рф».
В
номинации «Твои люди, Гатчина!»
первое место заняла статья Надежды Красноперовой («Спектр-Гатчина») «Таня
Короткая украшает весь двор». Диплом за второе место получила журналист «Гатчинской
правды» Татьяна Можаева за материал «Юрий
Назаров: «Чтобы получить результат – нужно работать». Третье место было
присуждено Николаю Монастырному («Гатчинка.рф») за публикацию «Светлана
Дубинина: «Я пишу музыку красоты и позитива».
Победителем
в номинации «Лучшая публикация среди молодых авторов» стала журналистка телекомпании «Ореол» Александра
Цветкова с материалом «Чего ожидать от вакцинации?».
Гран-при
конкурса – звание «Журналист года»
получила корреспондент «Гатчинской правды» Ирина Хрусталева, автор статьи «Доступна
ли доступная среда?».
В
номинации «За вклад в развитие журналистики», премии в которой удостаиваются только мэтры журналистики, жюри
присудило победу редактору газеты «Гатчинская правда» Елене Суралёвой.
За
многолетнюю работу, огромный вклад в дело журналистики вне конкурса была
объявлена личная благодарность главы администрации Галине Паламарчук – директору
телекомпании «Ореол», являющейся настоящей кузницей кадров российского
телевидения.
Поздравляя
журналистов с профессиональным праздником, Людмила Нещадим пожелала всем успешного
2022 года:
- Чтобы
год был наполнен множеством добрых, светлых, ярких событий в профессиональной
деятельности, в общественной, муниципальной и личной жизни. Вы делаете очень
важное, нужное дело, рассказывая о жизни в Гатчине и Гатчинском районе, –
сказала Людмила Николаевна, подводя итог мероприятию.