Наставник – проводник в дополнительное образование

Отношения между
наставниками и учениками выстраиваются по принципу «равный – равному», когда в
качестве наставников выступают педагоги и студенты технических ВУЗов, а их
подопечными являются участники соревнований и конкурсов движения ЮниорПрофи по
компетенциям «Инженерный дизайн САD», «Прототипирование», «Промышленный
дизайн», «Интернет вещей».
В 2021 – 2022 учебном
году данная форма взаимодействия стала ключевой в процессе обучения более 60
воспитанников ИМЦ по программам «Интернет вещей. ЮниорПрофи», «3D
моделирование. Компас», «Уроки настоящего», «3D моделирование в практике.
ЮниорПрофи», «Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи». Так, в Гатчинской школе № 9
студент второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Антон Зыков в качестве наставника регулярно – один раз в неделю
проводит занятия для 12 школьников по программе «3D моделирование в практике.
ЮниорПрофи».
Под руководством педагога
дополнительного образования ИМЦ, заместителя директора Гатчинской школы № 9,
старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» чемпионата
ЮниорПрофи Светланы Кучер был разработан индивидуальный план реализации модели
наставничества. В нем прописаны компетенции, которые необходимо сформировать и
развить в ходе проводимых наставником мероприятий.
В ИМЦ используется и
такая форма наставничества как «ученик – ученик». Здесь наставником выступает
активный школьник, обладающий лидерскими и организаторскими качествами,
нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные результаты,
победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований. Его подопечным
выступает группа или один ученик с особыми образовательными потребностями,
увлеченные определенным предметом, нуждающиеся в профессиональной поддержке или
ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.
За последние три года с
использованием такой формы наставничества были подготовлены более 60 проектов
для международной научно-практической конференции «Информатика и проблемы
устойчивого развития», более 20 проектов стали победителями и призерами.
В 2021 – 2022 учебном
году данная форма взаимодействия используется в процессе обучения 25 учеников
по дополнительной общеразвивающей программе «Уроки настоящего» на платформе
образовательного центра «Сириус» (педагоги Елена Ефремова, Олеся Маточинская,
наставники – ученица 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер и ученик
11-го класса Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Дмитрий Усов).
Ирина Хрусталёва
Фото Ольги Мажарцевой