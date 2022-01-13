Наставник – проводник в дополнительное образование

Отношения между наставниками и учениками выстраиваются по принципу «равный – равному», когда в качестве наставников выступают педагоги и студенты технических ВУЗов, а их подопечными являются участники соревнований и конкурсов движения ЮниорПрофи по компетенциям «Инженерный дизайн САD», «Прототипирование», «Промышленный дизайн», «Интернет вещей».

В 2021 – 2022 учебном году данная форма взаимодействия стала ключевой в процессе обучения более 60 воспитанников ИМЦ по программам «Интернет вещей. ЮниорПрофи», «3D моделирование. Компас», «Уроки настоящего», «3D моделирование в практике. ЮниорПрофи», «Основы 3D моделирования. ЮниорПрофи». Так, в Гатчинской школе № 9 студент второго курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Антон Зыков в качестве наставника регулярно – один раз в неделю проводит занятия для 12 школьников по программе «3D моделирование в практике. ЮниорПрофи».

Под руководством педагога дополнительного образования ИМЦ, заместителя директора Гатчинской школы № 9, старшего регионального эксперта компетенции «Инженерный дизайн CAD» чемпионата ЮниорПрофи Светланы Кучер был разработан индивидуальный план реализации модели наставничества. В нем прописаны компетенции, которые необходимо сформировать и развить в ходе проводимых наставником мероприятий.

В ИМЦ используется и такая форма наставничества как «ученик – ученик». Здесь наставником выступает активный школьник, обладающий лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований. Его подопечным выступает группа или один ученик с особыми образовательными потребностями, увлеченные определенным предметом, нуждающиеся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.

За последние три года с использованием такой формы наставничества были подготовлены более 60 проектов для международной научно-практической конференции «Информатика и проблемы устойчивого развития», более 20 проектов стали победителями и призерами.

В 2021 – 2022 учебном году данная форма взаимодействия используется в процессе обучения 25 учеников по дополнительной общеразвивающей программе «Уроки настоящего» на платформе образовательного центра «Сириус» (педагоги Елена Ефремова, Олеся Маточинская, наставники – ученица 9-го класса Гатчинского лицея № 3 Анастасия Кучер и ученик 11-го класса Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Дмитрий Усов).

Ирина Хрусталёва

Фото Ольги Мажарцевой