Школьники исследуют кибератаки

Школьники исследуют кибератаки

В школах Ленинградской области с 17 января по 6 февраля пройдут интерактивные Уроки цифры по теме «Исследование кибератак».

Рубрики : Образование     14 Jan 2022

Школьники узнают, чем занимаются специалисты в области информационной безопасности и освоят основы безопасного поведения в интернете.

С помощью тренажёра ребята присоединятся к расследованию кибератаки в финансовой сфере. А также разберутся, какой ущерб могут нанести вредоносные программы, как отличать фишинговые письма и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения.

Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на сайте проекта ― урокцифры.рф.

«Урок цифры» ― это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний.  Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».  Его задачами являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.

В 2021 году Ленинградская область вошла в ТОП-5 регионов по числу школьников, вовлечённых в проект.

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