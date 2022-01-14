Школьники исследуют кибератаки

Школьники узнают, чем
занимаются специалисты в области информационной безопасности и освоят основы
безопасного поведения в интернете.
С помощью тренажёра
ребята присоединятся к расследованию кибератаки в финансовой сфере. А также
разберутся, какой ущерб могут нанести вредоносные программы, как отличать
фишинговые письма и почему необходимо обновлять операционную систему и
приложения.
Задания различаются для
учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на
сайте проекта ― урокцифры.рф.
«Урок цифры» ― это
всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от
ведущих технологических компаний. Проект
реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта
«Цифровая экономика». Его задачами
являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.
В 2021 году Ленинградская
область вошла в ТОП-5 регионов по числу школьников, вовлечённых в проект.