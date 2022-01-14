Школьники исследуют кибератаки

Школьники узнают, чем занимаются специалисты в области информационной безопасности и освоят основы безопасного поведения в интернете.

С помощью тренажёра ребята присоединятся к расследованию кибератаки в финансовой сфере. А также разберутся, какой ущерб могут нанести вредоносные программы, как отличать фишинговые письма и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения.

Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на сайте проекта ― урокцифры.рф.

«Урок цифры» ― это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получать знания от ведущих технологических компаний. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Его задачами являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация.

В 2021 году Ленинградская область вошла в ТОП-5 регионов по числу школьников, вовлечённых в проект.