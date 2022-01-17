Первая субмарина в Гатчине - на конкурсе детских рисунков

Участники творческого объединения «Калейдоскоп красок» Дома детского творчества «Журавушка» Андрей Павлов и Каролина Волянок выбрали для своих работ тему испытания первой подводной лодки Стефана Карловича Джевецкого.

В Гатчине в 1879-1881 годах на берегу Серебряного озера была построена и представлена императору Александру III первая субмарина. Испытания прошли успешно и положили начало развития нашего подводного флота. В память об этом событии и установлен на постаменте макет лодки Джевецкого, который изобразили ребята на своих рисунках.

По итогам конкурса Андрей Павлов был награжден дипломом за 2 место, Каролина Волянок - дипломом участника конкурса, также ребята получили ценные призы. Первая подводная субмарина принесла первые победы ребятам! Поздравляем!

Спасибо организаторам конкурса за возможность не только проявить свои художественные способности, но и поводом знать, помнить и гордиться своим прошлым!

Наталья Елисеева