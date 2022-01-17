Первая субмарина в Гатчине - на конкурсе детских рисунков

Участники творческого
объединения «Калейдоскоп красок» Дома детского творчества «Журавушка» Андрей Павлов
и Каролина Волянок выбрали для своих работ тему испытания первой подводной
лодки Стефана Карловича Джевецкого.
В Гатчине в 1879-1881
годах на берегу Серебряного озера была построена и представлена императору
Александру III первая субмарина. Испытания прошли успешно и положили начало
развития нашего подводного флота. В память об этом событии и установлен на
постаменте макет лодки Джевецкого, который изобразили ребята на своих рисунках.
По итогам конкурса Андрей
Павлов был награжден дипломом за 2 место, Каролина Волянок - дипломом участника
конкурса, также ребята получили ценные призы. Первая подводная субмарина
принесла первые победы ребятам! Поздравляем!
Спасибо организаторам
конкурса за возможность не только проявить свои художественные способности, но
и поводом знать, помнить и гордиться своим прошлым!
Наталья Елисеева