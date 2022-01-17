В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске правонарушителя

Как сообщает пресс-служба
вневедомственной охраны по СПб и Ленинградской области, персонал гипермаркета,
расположенного на Ленинградском шоссе в Гатчине, воспользовался кнопкой
тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии
и задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес через кассовый узел продукты
стоимостью 2300 рублей.
При проверке росгвардейцы установили,
что задержанный, житель Санкт-Петербурга, находится в федеральном розыске, а
ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконное хранение
наркотических средств и психотропных веществ, а также семь раз был судим за
совершение краж.
Задержанного доставили в территориальный
отдел полиции.