В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске правонарушителя

В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске правонарушителя

Вечером 15 января сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержали ранее неоднократно судимого гражданина, который находился в федеральном розыске за правонарушение, совершенное на территории Калининского района Санкт-Петербурга.

Рубрики : Криминал     17 Jan 2022

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и Ленинградской области, персонал гипермаркета, расположенного на Ленинградском шоссе в Гатчине, воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали посетителя магазина, который без оплаты пронес через кассовый узел продукты стоимостью 2300 рублей.

При проверке росгвардейцы установили, что задержанный, житель Санкт-Петербурга, находится в федеральном розыске, а ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой, незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ, а также семь раз был судим за совершение краж.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

 

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