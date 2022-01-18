Определен проект Мемориального комплекса, который установят в Гатчинском районе

На конкурс было подано 13 заявок, голосование было закрытым. Авторы проекта-победителя - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, сообщили в Российском военно-историческом обществе. Среди наиболее известных работ этого творческого тандема – мемориал Советскому солдату под Ржевом.

- В основе мемориала - стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Мы хотели показать семью, которую оккупанты выгнали из дома без вещей, даже не дав нормально одеться. Можно сказать, что это аллегория на образ Родины-Матери, которая оказалась в очень тяжелом положении, но все равно остается матерью и готова до последнего защищать своих детей, - рассказал о концепции будущего мемориала Андрей Коробцов.

Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. На внутренней стороне ближнего к стеле пилона планируется изобразить стариков, женщин и детей, обреченных врагом на смерть. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных людей, души которых устремляются в бессмертие. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов, жители которых были уничтожены оккупантами.

На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи. Эти яркие точки сольются в общий световой поток, показывая, сколько судеб было оборвано войной.

Архитектура внешней части мемориала «рассыпается» на осколки от снарядов. А круг, опоясывающий композицию, символизирует единство в борьбе с беспощадным врагом.

Напомним, что с инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно: в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, мирных жителей и даже детей, в которых погибли порядка 80 000 пленных. В прошлом году, 21 июня, прошла торжественная церемония закладки камня в основание будущего мемориального комплекса и был объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала и памятного места вокруг него. В декабре 2021 года размеры будущего мемориала на месте оценили Владимир Мединский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Фото: Российское военно-историческое общество