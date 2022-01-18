Прогулки по Стамбулу: влюбиться в город с первого взгляда

На https://www.sputnik8.com/ru/istanbul есть экскурсии и для тех, кто в городе впервые, и для тех, кто уже знает о многогранности Стамбула и хочет увидеть его с новой стороны. В списке наиболее посещаемых туристами достопримечательностей: Голубая Мечеть, собор Святой Софии, Дворец Топкапы, Площадь Ипподром, Цистерна Базилика, Мечеть Сулеймание, улица Истикляль. Главные достопримечательности города находятся в шаговой доступности друг от друга и гид поможет выстроить маршрут так, чтобы осмотреть как можно больше за несколько часов.

Чтобы воспоминания о Стамбуле не остались лишь эффектными открыточными видами, по историческим местам стоит прогуляться вместе с экскурсоводом, который расскажет, чем жил город с римских времен до наших дней.

Если есть время, можно выбраться из центра города, посетить крепость Румели, которая была построена, чтобы контролировали проход через Босфор. Можно добраться до акведука Маглова, прогуляться по набережной Ортакёй и полюбоваться видом на пролив; посетить Дворец Долмабахче, считающийся самым крупным дворцовым комплексом Турции; восхититься фресками 11-го века в музее Мозаик Карие.

Стамбул, как гостеприимный город, готов дарить туристам самые разные впечатления. Среди популярных развлечений — прогулки по вечернему Босфору, кулинарные мастер-классы, посещение хамама, фотосессии в платьях, имитирующих наряды жен султана и пр. Но, пожалуй, главным развлечением в Стамбуле считается шопинг. За изделиями из кожи и меха едут в район Зейтифнбурну, в Кадыкёй отправляются за одеждой и обувью, а за впечатлениями — на Гранд-базар. Последний считается одним из крупнейших в мире, и посетить его стоит даже если шопинг не планируется. Он впечатляет не только своим размахом, но и колоритом.

Отдельного внимания заслуживает турецкая кухня. В Стамбуле очень много недорогой и вкусной уличной еды, которую покупают не только туристы, но и местные. Симит или турецкий бублик можно даже считать символом города. Его, как и вареную кукурузу продают почти на каждом углу. Стоит попробовать пиде (лодочки из теста с начинкой), кефте (местные котлеты), балык экмек (булка с приготовленной на гриле рыбой). Богат Стамбул и на сладости: пахлава, кюнефе, нуга, дондурма, халва, лукум и многое другое можно найти в местных кондитерских магазинах или кафе.