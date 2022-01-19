Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году

Индексация страховых и социальных пенсий

С 1 января страховые пенсии более 30 миллионов неработающих пенсионеров выросли на 5,9%, а президент предложил проиндексировать их на 8,6% "задним числом". Госдума планирует рассмотреть поправки в законодательство уже завтра - 20 января.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%. Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии - более 3 млн человек.

Повышение пенсий работающих пенсионеров

Страховые пенсии работающих пенсионеров скорректируют с 1 августа максимум на три пенсионных коэффициента (один в 2022 году равен 104,69 руб.). Соответственно, размер прибавки не превысит 315 руб.

Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний

Пенсионеров в случае признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Речь о ситуациях, когда пенсионеры берут кредиты, а затем оказываются не в состоянии их выплачивать. По судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Но если человека официально признают банкротом, то вычитать деньги из пенсии уже не будут.

Пенсии могут начислять заранее

Пенсионерам с 2022 года предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР.

Ряд пенсий будут назначаться автоматически

Расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.

Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие закрылось, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу.

Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.

Также лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения.

Сохранится "сельская надбавка" при переезде пенсионера в город

При выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате. Размер повышения пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это около 1600 рублей.

Россиян будут информировать о предполагаемом размере пенсии

С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в территориальные органы ПФР.

«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/19/prezident-predlozhil-povysit-pensii-operezhaia-infliaciiu.html

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ольга Игнатова