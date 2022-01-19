Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году

Индексация страховых и
социальных пенсий
С 1 января страховые
пенсии более 30 миллионов неработающих пенсионеров выросли на 5,9%, а президент
предложил проиндексировать их на 8,6% "задним числом". Госдума
планирует рассмотреть поправки в законодательство уже завтра - 20 января.
Социальные пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%.
Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для получения страховой
пенсии - более 3 млн человек.
Повышение пенсий
работающих пенсионеров
Страховые пенсии
работающих пенсионеров скорректируют с 1 августа максимум на три пенсионных
коэффициента (один в 2022 году равен 104,69 руб.). Соответственно, размер
прибавки не превысит 315 руб.
Пенсионеров-банкротов
освободили от удержаний
Пенсионеров в случае
признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Речь о ситуациях,
когда пенсионеры берут кредиты, а затем оказываются не в состоянии их
выплачивать. По судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Но
если человека официально признают банкротом, то вычитать деньги из пенсии уже
не будут.
Пенсии могут начислять
заранее
Пенсионерам с 2022 года
предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на
территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда
пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР.
Ряд пенсий будут
назначаться автоматически
Расширяется перечень
беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.
Например, сотрудники
органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению
досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие
закрылось, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может
найти новую работу.
Беззаявительно будут
назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.
Также лицу, достигшему
возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери
кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного
обеспечения.
Сохранится "сельская
надбавка" при переезде пенсионера в город
При выезде за пределы
сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская
надбавка" к фиксированной выплате. Размер повышения пенсии за сельский
стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это около 1600
рублей.
Россиян будут информировать
о предполагаемом размере пенсии
С 1 января ПФР раз в три
года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших
40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере
страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через
личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в
территориальные органы ПФР.
«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/19/prezident-predlozhil-povysit-pensii-operezhaia-infliaciiu.html
Инфографика
"РГ" / Александр Чистов / Ольга Игнатова