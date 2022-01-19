Мой дом – моя доступная крепость

На
уровне муниципалитета постепенно решаются вопросы обеспечения доступности для
инвалидов-колясочников входа в собственные подъезды. Наименее затратное решение
– пандусы. Но в некоторых случаях этого недостаточно. Как, например, в доме на
ул. Рощинской, где для ребенка-инвалида оборудовали электрический подъемник – с
улицы до первого этажа, где и живет семья мальчика. Кто сталкивался с
проблемами выхода из дома на коляске, тот поймет: такой подъемник – просто фантастическое
удобство.
17
января глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посмотрела, как работает
новый подъемник, а также проверила состояние пандусов по другим адресам.
На
Аэродроме, в доме № 17 по ул. Слепнева в одном подъезде, на лестнице, силами
управляющей компании сделан откидной пандус. Сделан в соответствии со всеми
требованиями. Как заметила Людмила Николаевна, не хватает только перил – надо доработать.
Но люди с удовольствием пользуются. Пандус удобный. Легко откидывается и легко
убирается.
В
другом подъезде пандус, идущий по ступенькам с тротуара в парадное, никуда не
годится. Жители опасаются спускать по нему коляски. Как заметила Людмила Нещадим,
данный вариант требует переделки и серьезных технических решений. Также Людмила
Николаевна пообщалась с жителями дома № 17 на ул. Слепнева, которые мечтают о
благоустройстве своего двора и ждут, когда до него дойдет очередь.
Подъемник
для инвалидного кресла сделан в доме № 1-а на улице Рощинской. Мама 12-летнего
подростка почти каждый день возит его на коляске в центр «Дарина» на
реабилитацию. Мальчик рослый и ходить совсем не может. Без подъемника было тяжело.
Особенно зимой, когда ребенку приходилось держаться руками за железные перила. Вверх
по лестнице – у мамы на спине. Каждый выход из дома – подвиг.
С
появлением подъемника жизнь семьи кардинально изменилась. Теперь одно нажатие
кнопки – и мама с сыном попадают на свою лестничную площадку. Проблема
входа-выхода решена. Конечно, семья горячо благодарила главу администрации за
такой мини-лифт. Изнутри, на лестничной площадке, вход на подъемник закрывается
рольставней, что исключает проникновение хулиганов.
- Обеспечение
доступности в многоквартирных домах – это полномочия органов местного
самоуправления. Понятно, что встает вопрос финансирования, – поясняет Людмила
Нещадим. – С 2016 года в Гатчинском
районе была проведена большая работа по обследованию многоэтажек, принимались
решения о технической возможности и экономической целесообразности. В Гатчине и
районе проживает более 15 тысяч жителей с той или иной группой инвалидности. Полтысячи
человек имеют стойкие нарушения. При наличии согласия самих граждан было
обследовано 77 адресов. По 37 адресам приняли решение о необходимости и
целесообразности обеспечения доступности. По другим адресам приняты разные
решения, в том числе и о переселении.
Как
рассказала Людмила Николаевна, в 2020 году было решено включить в муниципальную
программу мероприятия по обеспечению доступности в многоквартирных домах. В
Гатчине приняты два документа: о предоставлении субсидий управляющим компаниям
на обеспечение элементов доступности и о переселении инвалидов из жилья, в
котором невозможно обеспечить доступность ни входных групп, ни жилых помещений.
- Мы
первые в Ленинградской области, – заметила глава Гатчинской администрации. – Это
наш первый опыт, с учетом которого мы будем дорабатывать наши документы. Пока нам
удалось обеспечить элементы доступности по трем адресам в Гатчине: на Красной
улице, 3-а, на Рощинской, 1-а и на ул. Слепнева, 17. Все дома разные. Здесь, на
Рощинской, мы обустроили подъемник, который решил проблему семьи с
ребенком-инвалидом. Это упростило их жизнь, мальчик получил возможность посещать
реабилитационный центр, социализироваться, беспрепятственно выходить гулять,
наконец.
Как
рассказала Людмила Николаевна, в этом году запланировано два адреса для обеспечения
доступности: на Рощинской, 9-г и на ул. Изотова, 9. Люди проживают на первых
этажах и им нужно обеспечить доступность входа в парадное. Конечно, к этой
работе будут привлекаться специалисты, поскольку любое решение должно быть
технически выверенным.
Что
касается переселения инвалидов в специально приспособленные дома и квартиры,
Людмила Нещадим подчеркнула, что единых решений нет:
- Переселение
– это очень непросто. Каждая ситуация индивидуальна. Это отдельное решение в
рамках действующего законодательства. Мы очень внимательно анализируем ситуации.
Прошлый год завершился вручением ключей от квартиры инвалиду-колясочнику.
Видели бы вы глаза этого человека! Специально приспособленная, удобная квартира
– это же новое качество жизни. Никакими деньгами это не измеришь.
Доступная
среда должна начинаться в собственном доме. Чтобы квартира не превращалась в
неприступную крепость для своего хозяина.
Екатерина Дзюба