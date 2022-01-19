Мой дом – моя доступная крепость

На уровне муниципалитета постепенно решаются вопросы обеспечения доступности для инвалидов-колясочников входа в собственные подъезды. Наименее затратное решение – пандусы. Но в некоторых случаях этого недостаточно. Как, например, в доме на ул. Рощинской, где для ребенка-инвалида оборудовали электрический подъемник – с улицы до первого этажа, где и живет семья мальчика. Кто сталкивался с проблемами выхода из дома на коляске, тот поймет: такой подъемник – просто фантастическое удобство.

17 января глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посмотрела, как работает новый подъемник, а также проверила состояние пандусов по другим адресам.

На Аэродроме, в доме № 17 по ул. Слепнева в одном подъезде, на лестнице, силами управляющей компании сделан откидной пандус. Сделан в соответствии со всеми требованиями. Как заметила Людмила Николаевна, не хватает только перил – надо доработать. Но люди с удовольствием пользуются. Пандус удобный. Легко откидывается и легко убирается.

В другом подъезде пандус, идущий по ступенькам с тротуара в парадное, никуда не годится. Жители опасаются спускать по нему коляски. Как заметила Людмила Нещадим, данный вариант требует переделки и серьезных технических решений. Также Людмила Николаевна пообщалась с жителями дома № 17 на ул. Слепнева, которые мечтают о благоустройстве своего двора и ждут, когда до него дойдет очередь.

Подъемник для инвалидного кресла сделан в доме № 1-а на улице Рощинской. Мама 12-летнего подростка почти каждый день возит его на коляске в центр «Дарина» на реабилитацию. Мальчик рослый и ходить совсем не может. Без подъемника было тяжело. Особенно зимой, когда ребенку приходилось держаться руками за железные перила. Вверх по лестнице – у мамы на спине. Каждый выход из дома – подвиг.

С появлением подъемника жизнь семьи кардинально изменилась. Теперь одно нажатие кнопки – и мама с сыном попадают на свою лестничную площадку. Проблема входа-выхода решена. Конечно, семья горячо благодарила главу администрации за такой мини-лифт. Изнутри, на лестничной площадке, вход на подъемник закрывается рольставней, что исключает проникновение хулиганов.

- Обеспечение доступности в многоквартирных домах – это полномочия органов местного самоуправления. Понятно, что встает вопрос финансирования, – поясняет Людмила Нещадим. – С 2016 года в Гатчинском районе была проведена большая работа по обследованию многоэтажек, принимались решения о технической возможности и экономической целесообразности. В Гатчине и районе проживает более 15 тысяч жителей с той или иной группой инвалидности. Полтысячи человек имеют стойкие нарушения. При наличии согласия самих граждан было обследовано 77 адресов. По 37 адресам приняли решение о необходимости и целесообразности обеспечения доступности. По другим адресам приняты разные решения, в том числе и о переселении.

Как рассказала Людмила Николаевна, в 2020 году было решено включить в муниципальную программу мероприятия по обеспечению доступности в многоквартирных домах. В Гатчине приняты два документа: о предоставлении субсидий управляющим компаниям на обеспечение элементов доступности и о переселении инвалидов из жилья, в котором невозможно обеспечить доступность ни входных групп, ни жилых помещений.

- Мы первые в Ленинградской области, – заметила глава Гатчинской администрации. – Это наш первый опыт, с учетом которого мы будем дорабатывать наши документы. Пока нам удалось обеспечить элементы доступности по трем адресам в Гатчине: на Красной улице, 3-а, на Рощинской, 1-а и на ул. Слепнева, 17. Все дома разные. Здесь, на Рощинской, мы обустроили подъемник, который решил проблему семьи с ребенком-инвалидом. Это упростило их жизнь, мальчик получил возможность посещать реабилитационный центр, социализироваться, беспрепятственно выходить гулять, наконец.

Как рассказала Людмила Николаевна, в этом году запланировано два адреса для обеспечения доступности: на Рощинской, 9-г и на ул. Изотова, 9. Люди проживают на первых этажах и им нужно обеспечить доступность входа в парадное. Конечно, к этой работе будут привлекаться специалисты, поскольку любое решение должно быть технически выверенным.

Что касается переселения инвалидов в специально приспособленные дома и квартиры, Людмила Нещадим подчеркнула, что единых решений нет:

- Переселение – это очень непросто. Каждая ситуация индивидуальна. Это отдельное решение в рамках действующего законодательства. Мы очень внимательно анализируем ситуации. Прошлый год завершился вручением ключей от квартиры инвалиду-колясочнику. Видели бы вы глаза этого человека! Специально приспособленная, удобная квартира – это же новое качество жизни. Никакими деньгами это не измеришь.

Доступная среда должна начинаться в собственном доме. Чтобы квартира не превращалась в неприступную крепость для своего хозяина.

Екатерина Дзюба