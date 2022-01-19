Восьмиклассницы…

11-го января в дежурную
часть Сиверского отдела полиции обратилась жительница садоводства «Октябрьское»
Строгановского массива. Накануне она не заметила, как потеряла банковскую
карту. Вскоре с карты путем оплаты товаров в разных магазинах Сиверского было
списано 4500 рублей.
Следователь возбудил
уголовное дело по факту кражи с банковского счета. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники сиверского уголовного розыска и отделения по делам
несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении данного преступления
трех восьмиклассниц Сиверской гимназии. Три школьницы 2007 года рождения
изобличены в том, что расплачивались в магазинах чужой картой. Девочки отпущены
под подписку о невыезде.