Восьмиклассницы…

11-го января в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась жительница садоводства «Октябрьское» Строгановского массива. Накануне она не заметила, как потеряла банковскую карту. Вскоре с карты путем оплаты товаров в разных магазинах Сиверского было списано 4500 рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по факту кражи с банковского счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сиверского уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении данного преступления трех восьмиклассниц Сиверской гимназии. Три школьницы 2007 года рождения изобличены в том, что расплачивались в магазинах чужой картой. Девочки отпущены под подписку о невыезде.