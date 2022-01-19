Восьмиклассницы…

Восьмиклассницы…

Жительница Сиверского поселения потеряла банковскую карту. Тот, кто ее нашел, расплатился этой картой в разных магазинах на 4500 рублей. Воров – точнее, воровок, нашли.

Рубрики : Криминал     19 Jan 2022

11-го января в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась жительница садоводства «Октябрьское» Строгановского массива. Накануне она не заметила, как потеряла банковскую карту. Вскоре с карты путем оплаты товаров в разных магазинах Сиверского было списано 4500 рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по факту кражи с банковского счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сиверского уголовного розыска и отделения по делам несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении данного преступления трех восьмиклассниц Сиверской гимназии. Три школьницы 2007 года рождения изобличены в том, что расплачивались в магазинах чужой картой. Девочки отпущены под подписку о невыезде.

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