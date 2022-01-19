«Зимний вернисаж» гатчинских художников

Свои лучшие зимние работы представили Геннадий Садомовский, Надежда Пестрецова, Александра Миркушова, Юрий Чудновский, Евгений Меркушев, Елена Куракина и многие другие. В холле библиотеки расположилась небольшая экспозиция «Зимние этюды» Ивана Радюкевича.

Как и любое другое время года, зима предоставляет безграничные возможности для творчества, как реалистичного, так и фантазийного или лирического. На выставке представлены зимние пейзажи, натюрморты, исторические зарисовки и абстрактные работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие рождественского чуда.

Напомним, в прошлом году Гатчинское товарищество художников отметило значимую для себя дату — 45 лет с момента своего образования. Товарищество объединяет в себе как профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников ГТХ – Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко и Вячеслав Данилов, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская и многие другие.

Все гатчинские художники очень разные: у каждого — свое творческое направление, свои техника и почерк. Но всех их объединяет одно — любовь к творчеству и своей земле. На протяжении многих лет они радуют нас разнообразными юбилейными, тематическими и персональными выставками, представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России и даже за границей (многие их произведения находятся в частных и государственных собраниях и коллекциях).

Выставка Гатчинского товарищества художников «Зимний вернисажа» будет проходить в библиотеке им. А.И. Куприна до 1 февраля 2022 года.

Юлия Лысанюк