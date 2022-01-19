«Зимний вернисаж» гатчинских художников

Свои лучшие зимние работы
представили Геннадий Садомовский, Надежда Пестрецова, Александра Миркушова,
Юрий Чудновский, Евгений Меркушев, Елена Куракина и многие другие. В холле
библиотеки расположилась небольшая экспозиция «Зимние этюды» Ивана Радюкевича.
Как и любое другое время
года, зима предоставляет безграничные возможности для творчества, как
реалистичного, так и фантазийного или лирического. На выставке представлены
зимние пейзажи, натюрморты, исторические зарисовки и абстрактные работы, в
полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие рождественского
чуда.
Напомним, в прошлом году
Гатчинское товарищество художников отметило значимую для себя дату — 45 лет с
момента своего образования. Товарищество объединяет в себе как
профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников ГТХ – Сергей
Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко и Вячеслав Данилов,
Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова,
Надежда Качуровская и многие другие.
Все гатчинские художники
очень разные: у каждого — свое творческое направление, свои техника и почерк.
Но всех их объединяет одно — любовь к творчеству и своей земле. На протяжении
многих лет они радуют нас разнообразными юбилейными, тематическими и
персональными выставками, представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но
и во всей России и даже за границей (многие их произведения находятся в частных
и государственных собраниях и коллекциях).
Выставка Гатчинского
товарищества художников «Зимний вернисажа» будет проходить в библиотеке им.
А.И. Куприна до 1 февраля 2022 года.
Юлия Лысанюк