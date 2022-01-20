Читайте свежем номере газеты «Гатчинская правда»

• О том, как праздновали Новый год в Европе во
времена Павла I;
•
Как встречали рождественские празднике в Гатчине и районе;
• О
том, как в культурном центре «Загвоздка» провели мастер-классы для гатчинцев;
•
Криминальные новости;
•
Спортивные новости;
•
Новости культуры;
•
Продолжение статьи краеведа Андрея Бурлакова о цыганах на Гатчинской земле.
И
многое другое!
А
также программа телевидения, кроссворд и афиша культурных событий на следующую
неделю.
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газету можно в киосках Невоблпечати, почтовых отделениях.
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надежный способ - оформить подписку на газету «Гатчинская правда» на сайте
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