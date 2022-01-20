Читайте свежем номере газеты «Гатчинская правда»

• О том, как праздновали Новый год в Европе во времена Павла I;

• Как встречали рождественские празднике в Гатчине и районе;

• О том, как в культурном центре «Загвоздка» провели мастер-классы для гатчинцев;

• Криминальные новости;

• Спортивные новости;

• Новости культуры;

• Продолжение статьи краеведа Андрея Бурлакова о цыганах на Гатчинской земле.

И многое другое!

А также программа телевидения, кроссворд и афиша культурных событий на следующую неделю.

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