Читайте свежем номере газеты «Гатчинская правда»

Читайте свежем номере газеты «Гатчинская правда»

О чем можно почитать в свежем номере газеты "Гатчинская правда" за 20 января 2022 года? Начался ремонт Большого каменного моста в дворцовом парке;. Итоги года подвела глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Ребенку-инвалиду из Гатчины сделали подъемник в многоквартирном доме. В Гатчине отметили 300-летие прокуратуры. А также:

Рубрики : Общество     20 Jan 2022

 • О том, как праздновали Новый год в Европе во времена Павла I;

• Как встречали рождественские празднике в Гатчине и районе;

• О том, как в культурном центре «Загвоздка» провели мастер-классы для гатчинцев;

• Криминальные новости;

• Спортивные новости;

• Новости культуры;

• Продолжение статьи краеведа Андрея Бурлакова о цыганах на Гатчинской земле.

И многое другое!

А также программа телевидения, кроссворд и афиша культурных событий на следующую неделю.

Приобрести газету можно в киосках Невоблпечати, почтовых отделениях.

Самый надежный способ - оформить подписку на газету «Гатчинская правда» на сайте pochta.ru:

https://podpiska.pochta.ru/press/П4237 


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