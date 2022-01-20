Экологическую безопасность и мусорную реформу обсудили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Предложение о разработке такой системы, в которой будет отражаться обращение с твердыми коммунальными отходами, озвучили на совместном заседании правительств двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Мы сегодня показали пример, как надо обсуждать вопросы развития двух субъектов, не обошли острые темы, в том числе экологическую безопасность и мусорную реформу», — сообщил Александр Дрозденко. По его словам, задача в ближайшие годы перейти к цивилизованной мировой практике переработки максимального количества полезных фракций из ТКО, а контроль над процессом в том числе через цифровизацию отрасли позволит усилить экологическую безопасность и свести к минимуму возможность возникновения несанкционированных свалок.

«Оба региона связаны друг с другом, но разделение на два субъекта не предполагает разработки совместных документов планирования отраслевого развития и не предусматривают разработку совместных нормативных документов. Разработка единой концепции и единой информационной системы контроля ТКО — хорошая альтернатива, которая позволит нам лучше контролировать ситуацию и достигать наилучших результатов», — сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В 47-м регионе уже запущена информационная система для мониторинга транспортных средств и контроля перемещения отходов, проводится работа по развитию и совершенствованию цифровизации этого направления.

В числе совместных мероприятий двух регионов по регулированию обращения с отходами — актуализация отраслевой документации в соответствии с новыми приоритетами государственной политики в этой сфере. Внесенные недавно изменения в территориальную схему Ленинградской области будут пересматриваться уже в этом году, на срок планирования с 2023 и на последующие годы. В ближайшее время из-за требований законодательства, которые предусматривают обработку 100% твердых коммунальных отходов, максимальное направление отходов на переработку, а также снижение доли размещения и запрет на размещение необработанного мусора с органическим компонентом, региону потребуются новые современные станции переработки. При этом из эксплуатации необходимо вывести работающие сейчас объекты, мощности которых близки к исчерпанию.