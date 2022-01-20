Экологическую безопасность и мусорную реформу обсудили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Предложение о разработке
такой системы, в которой будет отражаться обращение с твердыми коммунальными
отходами, озвучили на совместном заседании правительств двух регионов. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
«Мы сегодня показали
пример, как надо обсуждать вопросы развития двух субъектов, не обошли острые
темы, в том числе экологическую безопасность и мусорную реформу», — сообщил
Александр Дрозденко. По его словам, задача в ближайшие годы перейти к
цивилизованной мировой практике переработки максимального количества полезных
фракций из ТКО, а контроль над процессом в том числе через цифровизацию отрасли
позволит усилить экологическую безопасность и свести к минимуму возможность
возникновения несанкционированных свалок.
«Оба региона связаны друг
с другом, но разделение на два субъекта не предполагает разработки совместных
документов планирования отраслевого развития и не предусматривают разработку
совместных нормативных документов. Разработка единой концепции и единой
информационной системы контроля ТКО — хорошая альтернатива, которая позволит нам
лучше контролировать ситуацию и достигать наилучших результатов», — сообщила
председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия
Кузнецова.
В 47-м регионе уже
запущена информационная система для мониторинга транспортных средств и
контроля перемещения отходов, проводится работа по развитию и совершенствованию
цифровизации этого направления.
В числе совместных мероприятий
двух регионов по регулированию обращения с отходами — актуализация отраслевой
документации в соответствии с новыми приоритетами государственной политики в
этой сфере. Внесенные недавно изменения в территориальную схему Ленинградской
области будут пересматриваться уже в этом году, на срок планирования с 2023 и
на последующие годы. В ближайшее время из-за требований законодательства,
которые предусматривают обработку 100% твердых коммунальных отходов,
максимальное направление отходов на переработку, а также снижение доли
размещения и запрет на размещение необработанного мусора с органическим
компонентом, региону потребуются новые современные станции переработки. При
этом из эксплуатации необходимо вывести работающие сейчас объекты, мощности
которых близки к исчерпанию.