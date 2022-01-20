Памяти героев-освободителей гатчинской земли

В
январе Гатчинский район отмечает сразу три памятные даты, связанные с Великой
Отечественной войной. Мы вспоминаем освобождение гатчинской земли от фашистских
захватчиков (город Гатчина был освобожден 26 января), прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 года и произошедшее год спустя полное освобождением от блокады -
27 января 1944 года.
Автопробег
был организован Гатчинским Морским собранием совместно с комитетом по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
В нем приняли участие преподаватели и ученики морских кадетских класса школы
№11 и представители Морского собрания.
В
память о Герое Советского Союза, Почетном гражданине Гатчинского района,
освобождавшем наши края от фашистов, генерал-лейтенанте Александре Мнацаканове гатчинцы
возложили цветы к памятнику, который был установлен на территории воинской
части у деревни Вайялово в 2010 году.
Заместитель
председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров, лично знавший
Александра Мнацаканова, рассказал ребятам о подвигах легендарного танкиста, показал
книгу и альбом с фотографиями. Звания Героя Советского Союза он был удостоен за
бои в Красном Селе, а в 2004 году по инициативе жителей Гатчины и Красного Села
на улице Бронетанковой ему была торжественно открыта мемориальная доска с
барельефом. Ее автор – гатчинский скульптор Юрий Кузнецов. С тех пор гатчинцы
каждый год приезжают в Красное Село почтить память героя.
Вот
и в этот раз гатчинская делегация приняла участие в митингах и торжественном
возложении цветов у памятной доски на ул. Бронетанковой и у братского
захоронения советских воинов в Верхнем парке г. Красное Село, который 19 января
отметил день освобождения.
На
митинге выступили глава г. Красное Село Евгений Мареев и почетные гости.
Гатчинские кадеты прошли парадным строем у воинского мемориала.
Фото
Александра Баскакова