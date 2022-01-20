Памяти героев-освободителей гатчинской земли

В январе Гатчинский район отмечает сразу три памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Мы вспоминаем освобождение гатчинской земли от фашистских захватчиков (город Гатчина был освобожден 26 января), прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года и произошедшее год спустя полное освобождением от блокады - 27 января 1944 года.

Автопробег был организован Гатчинским Морским собранием совместно с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района. В нем приняли участие преподаватели и ученики морских кадетских класса школы №11 и представители Морского собрания.

В память о Герое Советского Союза, Почетном гражданине Гатчинского района, освобождавшем наши края от фашистов, генерал-лейтенанте Александре Мнацаканове гатчинцы возложили цветы к памятнику, который был установлен на территории воинской части у деревни Вайялово в 2010 году.

Заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров, лично знавший Александра Мнацаканова, рассказал ребятам о подвигах легендарного танкиста, показал книгу и альбом с фотографиями. Звания Героя Советского Союза он был удостоен за бои в Красном Селе, а в 2004 году по инициативе жителей Гатчины и Красного Села на улице Бронетанковой ему была торжественно открыта мемориальная доска с барельефом. Ее автор – гатчинский скульптор Юрий Кузнецов. С тех пор гатчинцы каждый год приезжают в Красное Село почтить память героя.

Вот и в этот раз гатчинская делегация приняла участие в митингах и торжественном возложении цветов у памятной доски на ул. Бронетанковой и у братского захоронения советских воинов в Верхнем парке г. Красное Село, который 19 января отметил день освобождения.

На митинге выступили глава г. Красное Село Евгений Мареев и почетные гости. Гатчинские кадеты прошли парадным строем у воинского мемориала.

Татьяна Можаева

Фото Александра Баскакова