Управление Росреестра по Ленинградской области расскажет, как найти землю для строительства

В настоящий момент, в
Ленобласти 5 земельных участков общей площадью 99 233 кв. м под жилищное
строительство уже внесены на публичную кадастровую карту. Такие участки
расположены в Кировском, Волховском, Приозерском районах и г. Сосновый Бор.
Начальник отдела
землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии
и картографии Дарья Сердцева: «Сведения об участках публикуются в открытом
доступе на Публичной кадастровой карте, где отображены, в том числе, информация
о потенциале использования участка, например, «для индивидуального жилого дома»
или «строительство многоквартирного дома», кадастровая стоимость и наличие
инженерных сетей и т.д.»
Для того чтобы выбрать
участок, необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru,
в поисковой строке выбрать раздел «Жилищное строительство», набрать номер
региона, знак «двоеточие» и знак «звёздочка» (в Ленинградской области это
47:*).
Начальник
отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала Кадастровой
палаты Ленинградской области Ирина Гулина: «С помощью
сервиса «Земля для стройки» можно не только найти интересующий участок, но и
направить обращение в уполномоченный орган. «Земля для стройки» значительно
сокращает время поиска земли и упрощает процедуру подачи документов для
граждан».