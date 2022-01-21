Управление Росреестра по Ленинградской области расскажет, как найти землю для строительства

В настоящий момент, в Ленобласти 5 земельных участков общей площадью 99 233 кв. м под жилищное строительство уже внесены на публичную кадастровую карту. Такие участки расположены в Кировском, Волховском, Приозерском районах и г. Сосновый Бор.

Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Дарья Сердцева: «Сведения об участках публикуются в открытом доступе на Публичной кадастровой карте, где отображены, в том числе, информация о потенциале использования участка, например, «для индивидуального жилого дома» или «строительство многоквартирного дома», кадастровая стоимость и наличие инженерных сетей и т.д.»

Для того чтобы выбрать участок, необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru, в поисковой строке выбрать раздел «Жилищное строительство», набрать номер региона, знак «двоеточие» и знак «звёздочка» (в Ленинградской области это 47:*).

Начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала Кадастровой палаты Ленинградской области Ирина Гулина: «С помощью сервиса «Земля для стройки» можно не только найти интересующий участок, но и направить обращение в уполномоченный орган. «Земля для стройки» значительно сокращает время поиска земли и упрощает процедуру подачи документов для граждан».