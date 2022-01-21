В Госдуме рассмотрели поправки в ветеринарное законодательство

В Госдуме рассмотрели поправки в ветеринарное законодательство

Нововведения позволят укрепить безопасность продукции животного происхождения и отслеживать происхождение продукции «от поля до прилавка».

Рубрики : Общество     21 Jan 2022

По вопросу, который значился первым в повестке дня Комитета по аграрным вопросам, выступил депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк. Он представил изменения в федеральное законодательство в сфере ветеринарии.

 «Законопроект вводит обязательное маркирование и учет животных, при этом информация будет содержаться в единой базе федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Специалисты государственной ветеринарной службы смогут оперативно выявлять источник возникновения болезней животных или фактор, повлиявший на безопасность продукции», - рассказал Сергей Яхнюк.

Он добавил, что новые правила позволят вести сквозной контроль «от поля до прилавка», первичным звеном которого является учет животных.

 Учет животных будут безвозмездно вести уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации либо аттестованные госветслужбой специалисты.

 На законопроект поступило 76 положительных отзывов от субъектов Российской Федерации, в том числе от Ленинградской области. Вступление Федерального закона в силу планируется с 1 сентября 2022 г.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+