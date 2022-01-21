В Госдуме рассмотрели поправки в ветеринарное законодательство

По вопросу, который
значился первым в повестке дня Комитета по аграрным вопросам, выступил депутат
Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк. Он представил изменения в
федеральное законодательство в сфере ветеринарии.
«Законопроект вводит обязательное маркирование
и учет животных, при этом информация будет содержаться в единой базе
федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.
Специалисты государственной ветеринарной службы смогут оперативно выявлять
источник возникновения болезней животных или фактор, повлиявший на безопасность
продукции», - рассказал Сергей Яхнюк.
Он добавил, что новые
правила позволят вести сквозной контроль «от поля до прилавка», первичным
звеном которого является учет животных.
Учет животных будут безвозмездно вести
уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации либо аттестованные госветслужбой
специалисты.
На законопроект поступило 76 положительных
отзывов от субъектов Российской Федерации, в том числе от Ленинградской
области. Вступление Федерального закона в силу планируется с 1 сентября 2022 г.