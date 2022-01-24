Гатчина - команда Семёныча

Не
каждый город страны может похвалиться тем, что в его истории был
градоначальник, которым на протяжении десятилетий гордились и будут гордиться жители.
А в истории Гатчины, которая стала столицей Ленобласти, он есть. Станислава
Семеновича Богданова называют «народный мэр». В день памяти возлагают цветы к
его памятнику, вспоминали высокие профессиональные заслуги, государственное
мышление, постоянное саморазвитие, простоту в общении, неравнодушие и
разносторонние спортивные хобби.
Традиционные волейбольный турнир его памяти –
один из самых престижных. В церемонии открытия приняли участие глава
Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко, глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, дочь Станислава Семеновича - Нина
Станиславовна Лашкова, коллеги и друзья.
-
Он любил Гатчину. Он делал все возможное, чтобы Гатчина была самым лучшим,
самым благоустроенным городом России. Мы - продолжаем его дело, - сказал
Виталий Филоненко.
-
Его судьба неразрывно связана с нашим городом, ставшим смыслом его жизни. И в
этом весь Станислав Семенович, - отметила Людмила Нещадим.
От
команды «Семеныч», состоящей из друзей, с которыми Станислав Семенович играл в
волейбол, участников и гостей турнира приветствовал Дмитрий Ермошкин. О своем
друге вспоминал председатель общества жителей блокадного Ленинграда Константин
Ермаков. В память о Станиславе Семеныче прозвучало много добрых слов от
депутатов Законодательного собрания Ленобласти Татьяны Бездетко и Сергея
Коняева.
Это
была большая встреча соратников Станислава Семеновича, на которой каждый год
вот уже десять лет вспоминают добрым словом его благие дела, восхищаются и
удивляются, шутят, вспоминают забавные истории и сверяют по нему свою жизнь. «Если
бы не Семеныч…» – говорят руководители городских предприятий, чиновники,
специалисты и простые работяги. И у каждого своя история.
В
память о Станиславе Семеновиче, для новых гатчинцев, молодежи – многочисленных
участников турнира был показан замечательный фильм о «народном мэре», который
не настроил палат белокаменных, а жил заботами города, был близким, доступным,
простым и при этом масштабным человеком, удивительно точно устремленным
будущее.
Волейбольный
турнир памяти Станислава Семеновича Богданова длился с 9 утра и до позднего
вечера. Пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований. Команды
приезжали строго по графику с соблюдением всех норм и правил безопасности по
ограничению числа участников. Старты и церемонии награждения также развели по
времени.
Победителем
Х юбилейного турнира стала команда «Ижора». Специальные призы были вручены
игрокам команды: Анатолию Журишкину – приз спорткомитета; Ольге Орловой – приз
АО «Племзавод «Красногвардейский»; Карине Карамян – подарок «Мяч победителя» от
компании «Астра-Ореол». Второе место заняла команда «Солянка». Лучший игрок –
Семен Березняков. Третье место у команды администрации Гатчинского
муниципального района. Лучший игрок – Алексей Бронзов. Призов зрительских
симпатий удостоены Лариса Панина и Марина Бучкова. На четвертом месте – команда
«Сиверская». Лучший игрок – Евгений Ушаков.
Татьяна
Можаева