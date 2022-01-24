Гатчина - команда Семёныча

Не каждый город страны может похвалиться тем, что в его истории был градоначальник, которым на протяжении десятилетий гордились и будут гордиться жители. А в истории Гатчины, которая стала столицей Ленобласти, он есть. Станислава Семеновича Богданова называют «народный мэр». В день памяти возлагают цветы к его памятнику, вспоминали высокие профессиональные заслуги, государственное мышление, постоянное саморазвитие, простоту в общении, неравнодушие и разносторонние спортивные хобби.

Традиционные волейбольный турнир его памяти – один из самых престижных. В церемонии открытия приняли участие глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, дочь Станислава Семеновича - Нина Станиславовна Лашкова, коллеги и друзья.

- Он любил Гатчину. Он делал все возможное, чтобы Гатчина была самым лучшим, самым благоустроенным городом России. Мы - продолжаем его дело, - сказал Виталий Филоненко.

- Его судьба неразрывно связана с нашим городом, ставшим смыслом его жизни. И в этом весь Станислав Семенович, - отметила Людмила Нещадим.

От команды «Семеныч», состоящей из друзей, с которыми Станислав Семенович играл в волейбол, участников и гостей турнира приветствовал Дмитрий Ермошкин. О своем друге вспоминал председатель общества жителей блокадного Ленинграда Константин Ермаков. В память о Станиславе Семеныче прозвучало много добрых слов от депутатов Законодательного собрания Ленобласти Татьяны Бездетко и Сергея Коняева.

Это была большая встреча соратников Станислава Семеновича, на которой каждый год вот уже десять лет вспоминают добрым словом его благие дела, восхищаются и удивляются, шутят, вспоминают забавные истории и сверяют по нему свою жизнь. «Если бы не Семеныч…» – говорят руководители городских предприятий, чиновники, специалисты и простые работяги. И у каждого своя история.

В память о Станиславе Семеновиче, для новых гатчинцев, молодежи – многочисленных участников турнира был показан замечательный фильм о «народном мэре», который не настроил палат белокаменных, а жил заботами города, был близким, доступным, простым и при этом масштабным человеком, удивительно точно устремленным будущее.

Волейбольный турнир памяти Станислава Семеновича Богданова длился с 9 утра и до позднего вечера. Пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований. Команды приезжали строго по графику с соблюдением всех норм и правил безопасности по ограничению числа участников. Старты и церемонии награждения также развели по времени.

Победителем Х юбилейного турнира стала команда «Ижора». Специальные призы были вручены игрокам команды: Анатолию Журишкину – приз спорткомитета; Ольге Орловой – приз АО «Племзавод «Красногвардейский»; Карине Карамян – подарок «Мяч победителя» от компании «Астра-Ореол». Второе место заняла команда «Солянка». Лучший игрок – Семен Березняков. Третье место у команды администрации Гатчинского муниципального района. Лучший игрок – Алексей Бронзов. Призов зрительских симпатий удостоены Лариса Панина и Марина Бучкова. На четвертом месте – команда «Сиверская». Лучший игрок – Евгений Ушаков.

Татьяна Можаева