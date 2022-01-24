Осторожно: инвест-мошенники

11-го января 40-летний житель деревни Низковицы, не работающий, увидел в интернете ссылку на сайт «Газпроминвест» и решил туда инвестировать, чтобы увеличить доход. Прошел регистрацию на сайте. С ним связался менеджер по имени Виталий с зарубежного абонентского номера. Молодой человек перевел 70 тысяч на «Киви-кошелек», и сайт заблокировался.

В тот же день в УМВД России по Гатчинскому района обратилась 59-летняя жительница деревни Сяськелево. Она тоже увидела ссылку на «Газпроминвест», прошла регистрацию, и ей позвонила менеджер по имени Софья Успенская. Пенсионерка перевела на счета, которые ей диктовала «менеджер», 380 тысяч рублей. Когда она захотела перевести еще (!), сайт оказался заблокирован. Тут дама поняла, что ее обманули.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество в значительном размере.