Команда ленинградских теннисистов – сильнейшая в Северо-Западном округе

На первый межрегиональный старт сборная Ленинградской области отправилась без своих лидеров как у мужчин, так и у женщин. Максим Гребнев и Анастасия Колиш из спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Ника» (п. Сиверский, Гатчинский район) в эти же сроки принимали участие в международных соревнованиях, а чемпионка северо-запада 2021 года в женском одиночном разряде Дарья Михайлова (СШОР «Ника») после перенесенной болезни не успела набрать игровую форму и осталась дома.

Тем не менее, ленинградцы продемонстрировали хороший запас прочности. Приятно, что основной вклад в успех команды Ленинградской области внесли воспитанники гатчинской «Ники».

Особенно отличились женщины, которые сначала забрали золотые медали в одиночном разряде и женском парном, а затем уверенно победили в командном турнире. В составе команды выступали: Екатерина Волненко, Анастасия Комова, Екатерина Иванова, Маргарита Михайлова (все из СШОР «Ника») и Валерия Сафина из Подпорожья.

Призёрами одиночного разряда стали: первое место – Екатерина Волненко, второе – Анастасия Комова, третье – Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова. Первые три получили право участия в финале чемпионата России 2022 года.

В женском парном разряде весь пьедестал тоже заняли наши теннисистки: первые – Волненко Екатерина и Михайлова Маргарита, вторые – Комова Анастасия и Москалёва Зинаида, третьи – Иванова Екатерина и Сафина Валерия.

Лучшей в смешанном парном разряде стала Москалева Зинаида, которая с партнёром из команды Республики Коми Сёминым Артёмом, заняла второе место. На третье место в миксте поднялась полностью ленинградская пара Волненко Екатерина с Брилём Владимиром и Комова Анастасия с Мелкуевым Семёном из местной команды.

Для мужчин Ленинградской области соревнования закончились без золотых медалей. Но серебро Владимира Бриля в мужском одиночном разряде дает право участия в финале чемпионата России, а бронза Станислава Давыдова является несомненным успехом девятнадцатилетнего спортсмена.

В мужском парном разряде бронзовыми стали Владимир Бриль и Дмитрий Панчук.

Командный турнир прошел очень напряженно. В полуфинальном матче против Калининградской области наши мужчины уступили 2-3 и заняли итоговое третье место. Состав команды: Бриль Владимир, Панчук Дмитрий, Мустаев Всеволод, Ковалев Владислав (все - п. Сиверский) и Давыдов Станислав (г. Подпорожье).

По информации СШОР «Ника»