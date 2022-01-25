Команда ленинградских теннисистов – сильнейшая в Северо-Западном округе

На
первый межрегиональный старт сборная Ленинградской области отправилась без
своих лидеров как у мужчин, так и у женщин. Максим Гребнев и Анастасия Колиш из
спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Ника» (п. Сиверский, Гатчинский
район) в эти же сроки принимали участие в международных соревнованиях, а
чемпионка северо-запада 2021 года в женском одиночном разряде Дарья Михайлова
(СШОР «Ника») после перенесенной болезни не успела набрать игровую форму и
осталась дома.
Тем
не менее, ленинградцы продемонстрировали хороший запас прочности. Приятно, что
основной вклад в успех команды Ленинградской области внесли воспитанники гатчинской
«Ники».
Особенно
отличились женщины, которые сначала забрали золотые медали в одиночном разряде
и женском парном, а затем уверенно победили в командном турнире. В составе
команды выступали: Екатерина
Волненко, Анастасия Комова, Екатерина Иванова, Маргарита Михайлова (все из СШОР
«Ника») и Валерия Сафина из Подпорожья.
Призёрами
одиночного разряда стали: первое место – Екатерина Волненко, второе – Анастасия
Комова, третье – Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова. Первые три получили
право участия в финале чемпионата России 2022 года.
В
женском парном разряде весь пьедестал тоже заняли наши теннисистки: первые –
Волненко Екатерина и Михайлова Маргарита, вторые – Комова Анастасия и Москалёва
Зинаида, третьи – Иванова Екатерина и Сафина Валерия.
Лучшей
в смешанном парном разряде стала Москалева Зинаида, которая с партнёром из
команды Республики Коми Сёминым Артёмом, заняла второе место. На третье место в
миксте поднялась полностью ленинградская пара Волненко Екатерина с Брилём
Владимиром и Комова Анастасия с Мелкуевым Семёном из местной команды.
Для
мужчин Ленинградской области соревнования закончились без золотых медалей. Но
серебро Владимира Бриля в мужском одиночном разряде дает право участия в финале
чемпионата России, а бронза Станислава Давыдова является несомненным успехом
девятнадцатилетнего спортсмена.
В
мужском парном разряде бронзовыми стали Владимир Бриль и Дмитрий Панчук.
Командный
турнир прошел очень напряженно. В полуфинальном матче против Калининградской
области наши мужчины уступили 2-3 и заняли итоговое третье место. Состав
команды: Бриль Владимир, Панчук Дмитрий, Мустаев Всеволод, Ковалев Владислав
(все - п. Сиверский) и Давыдов Станислав (г. Подпорожье).
По
информации СШОР «Ника»