Борьба с коррупцией ― дело каждого

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, в Ленинградской области риск «бытовой» коррупции уменьшился в два раза, среди представителей бизнеса значительно возросла доля респондентов, считающих, что коррупция на всех уровнях снижается. В 1,7 раз возросла доля мнений бизнеса о том, что неформальные платежи ничего не гарантируют, при этом только 23,1% опрошенных граждан сообщили, что они хотя бы изредка интересуются мерами, предпринимаемыми в области противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«То, что снижается риск бытовой коррупции в два раза — это хороший показатель, как и то, что в бизнесе становится преобладающей точкой зрения, что коррупционные действия не гарантируют результата. Это значит, что уже приходит понимание того, что необходимо соблюдать закон. Наша задача это мнение укрепить. Но, не хорошо то, что ни большинство жителей, ни предпринимателей не хотят активно участвовать в борьбе с коррупцией, большинство эта тема даже не интересует. А борьба с коррупцией — это наше общее дело — и тех, кому положено этим заниматься по долгу службы, и жителей нашего региона, чья активная позиция очень важна», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подводя итоги совместных действий органов исполнительной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов в 2021 году, глава региона отметил, что в Ленинградской области проведена большая, комплексная работа по профилактике и противодействию коррупции.

«Мы проводим различные социологические исследования, конкурсы, том числе конкурс видеороликов, короткометражных фильмов об отношении школьников к коррупции. Ведь от того, насколько мы воспитаем подрастающее поколение в нетерпении и неприятии коррупции, будет зависеть и качество жизни, и развитие самой Ленинградской области. Это будет влиять и на деловой климат, и на отношение каждого жителя к проблемам коррупции, в целом будет оздоравливать общественное сознание», — сказал губернатор.