Дети рисуют храмы

Дети рисуют храмы

В Санкт-Петербурге, в храме Рождества Христова на Песках, 15 января состоялась церемония награждения участников конкурса детского рисунка «Светлый праздник Рождества». Среди победителей - ученица первого класса детской художественной школы города Гатчины Надя Краплина.

Рубрики : Культура     26 Jan 2022

Этот традиционный рождественский конкурс фонда «Созидающий мир» уже в третий раз собирает рисунки маленьких художников. Постепенно он приобретает статус всероссийского: работы прислали в том числе юные художники из Пензы и Владикавказа.

Тема конкурса – «Светлый праздник Рождества»-2021 – «Рождественская сказка». Детские рисунки оценивало компетентное жюри в составе иконописцев и художников, принимавших участие в воссоздании храма Рождества Христова на Песках.

Первое место в средней возрастной категории присуждено юной художнице из Гатчины Наде Краплиной за работу «Рождество Рериха».

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