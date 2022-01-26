Дети рисуют храмы

Этот традиционный рождественский конкурс фонда «Созидающий мир» уже в третий раз собирает рисунки маленьких художников. Постепенно он приобретает статус всероссийского: работы прислали в том числе юные художники из Пензы и Владикавказа.

Тема конкурса – «Светлый праздник Рождества»-2021 – «Рождественская сказка». Детские рисунки оценивало компетентное жюри в составе иконописцев и художников, принимавших участие в воссоздании храма Рождества Христова на Песках.

Первое место в средней возрастной категории присуждено юной художнице из Гатчины Наде Краплиной за работу «Рождество Рериха».