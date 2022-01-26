Дети рисуют храмы

Этот традиционный
рождественский конкурс фонда «Созидающий мир» уже в третий раз собирает рисунки
маленьких художников. Постепенно он приобретает статус всероссийского: работы
прислали в том числе юные художники из Пензы и Владикавказа.
Тема конкурса – «Светлый
праздник Рождества»-2021 – «Рождественская сказка». Детские рисунки оценивало
компетентное жюри в составе иконописцев и художников, принимавших участие в
воссоздании храма Рождества Христова на Песках.
Первое место в средней
возрастной категории присуждено юной художнице из Гатчины Наде Краплиной за
работу «Рождество Рериха».