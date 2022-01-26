На ледовой площадке - аэроботы

Зима – не лучшее время года для запуска радиоуправляемых моделей в небо. Так и появились аэроботы – своего рода аэросани, которые могут развивать приличную скорость на снегу.

В поселок Сиверский для участия в соревнованиях приехали пять команд: одна из Санкт-Петербурга, а четыре – гатчинские: команда «Феникс» из Белогорки (руководитель Ю.Л. Плотников), команда «Авиаконструирование» Районного центра детского творчества (руководитель В.Г. Анохин, г. Гатчина), команда «Автошкола ДОСААФ» (руководитель В.А. Григорьев) и команда «Взлет» Районного центра детского творчества (руководитель И.В. Демьянов, п. Сиверский).

Соревнование заключалось в прохождении в трех турах по три круга вокруг вешек на скорость. Все участники – а это 26 человек - были распределены на две номинации: старше 12 лет и младше 12 лет. Лидеры также участвовали в общем заезде.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

- в старшей возрастной группе: 1 место – Александр Григорьев («Автошкола ДОСААФ»), 2 место – Егор Щекотов («Авиаконструирование»), 3 место – Максим Беляков («Взлет»);

- в младшей возрастной группе: 1 место – Дмитрий Шевцов («Авиаконструирование»), 2 место – Тихон Хуторской («Взлет»), 3 место – Андрей Бондаренко («Феникс»).

В командном зачете победителем стала команда «Авиаконструирование», на втором месте – команда «Взлет», на третьем - «Автошкола ДОСААФ».