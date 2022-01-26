На ледовой площадке - аэроботы

Зима – не лучшее время
года для запуска радиоуправляемых моделей в небо. Так и появились аэроботы –
своего рода аэросани, которые могут развивать приличную скорость на снегу.
В поселок Сиверский для
участия в соревнованиях приехали пять команд: одна из Санкт-Петербурга, а
четыре – гатчинские: команда «Феникс» из Белогорки (руководитель Ю.Л.
Плотников), команда «Авиаконструирование» Районного центра детского творчества
(руководитель В.Г. Анохин, г. Гатчина), команда «Автошкола ДОСААФ»
(руководитель В.А. Григорьев) и команда «Взлет» Районного центра детского творчества
(руководитель И.В. Демьянов, п. Сиверский).
Соревнование заключалось
в прохождении в трех турах по три круга вокруг вешек на скорость. Все участники
– а это 26 человек - были распределены на две номинации: старше 12 лет и младше
12 лет. Лидеры также участвовали в общем заезде.
По итогам турнира места
распределились следующим образом:
- в старшей возрастной
группе: 1 место – Александр Григорьев («Автошкола ДОСААФ»), 2 место – Егор
Щекотов («Авиаконструирование»), 3 место – Максим Беляков («Взлет»);
- в младшей возрастной
группе: 1 место – Дмитрий Шевцов («Авиаконструирование»), 2 место – Тихон
Хуторской («Взлет»), 3 место – Андрей Бондаренко («Феникс»).
В командном зачете
победителем стала команда «Авиаконструирование», на втором месте – команда «Взлет»,
на третьем - «Автошкола ДОСААФ».