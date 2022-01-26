«Наши сани едут сами!»

Конкурс-парад
санок на берегу Оредежа в районе пляжа Шудибиль был организован Советом женщин
Вырицы совместно с администрацией Вырицкого поселения и «Вырицким бюро добрых
дел».
Все
участники парада санок удивили креативностью и творческим подходом,
необычностью санок и костюмов. Выбрать среди них лучшие было просто невозможно,
поэтому победителя определяли только в номинации «Прокачу с ветерком» (какие
санки дальше уедут). Владельцем самых быстрых и самых далеко уехавших санок
стал Мирон Ильин.
Мероприятие
получилось очень веселым и добрым. Сотрудники Вырицкого культурного центра
подготовили программу и игры для большой компании пришедших на праздник детей и
их родителей.
Все
участники парада санок получили грамоты, сладкие подарки и веселые
санки-ледянки. В завершении праздника все отведали вкусной горячей каши из
полевой кухни от Хорошего человека, «Вырицкого бюро добрых дел и вкусностями от
администрации Вырицкого поселения.
Если
вдруг вы пропустили этот праздник, потому что не знали о нём, вступайте в
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