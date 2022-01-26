«Наши сани едут сами!»

Конкурс-парад санок на берегу Оредежа в районе пляжа Шудибиль был организован Советом женщин Вырицы совместно с администрацией Вырицкого поселения и «Вырицким бюро добрых дел».

Все участники парада санок удивили креативностью и творческим подходом, необычностью санок и костюмов. Выбрать среди них лучшие было просто невозможно, поэтому победителя определяли только в номинации «Прокачу с ветерком» (какие санки дальше уедут). Владельцем самых быстрых и самых далеко уехавших санок стал Мирон Ильин.

Мероприятие получилось очень веселым и добрым. Сотрудники Вырицкого культурного центра подготовили программу и игры для большой компании пришедших на праздник детей и их родителей.

Все участники парада санок получили грамоты, сладкие подарки и веселые санки-ледянки. В завершении праздника все отведали вкусной горячей каши из полевой кухни от Хорошего человека, «Вырицкого бюро добрых дел и вкусностями от администрации Вырицкого поселения.

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