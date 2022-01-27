10 медалей гатчинских дзюдоистов

10 медалей гатчинских дзюдоистов

В Выборге 23 января прошло Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет (2008-2009 г.р), юниоров и юниорок до 23 лет (2000-2004 г.р). Гатчинские спортсмены вернулись с медалями.

Рубрики : Спорт     27 Jan 2022

В копилке воспитанников Вырицкого спортивного клуба – 7 медалей. Среди юношей и девушек с наградами высшей пробы поздравляем Шашкову Арнелу (40 кг), Каримова Эльдара (42 кг), Пелевина Дениса (50 кг), с бронзовыми медалями - Шашкова Марка (55 кг) и Андреева Даниила (60 кг). В возрастной категории 2000-2004 г.р. первое место завоевала Шашкова Аделина (48 кг), третье место – у Лазарева Максима (73 кг).

Дружногорский клуб «Росич» добавил в свой актив три медали. Бронзовыми призерами Первенства Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет стали Елизавета Филюхина и Захар Савельев. Золото завоевал Денис Пелевин (50 кг).

Впереди гатчинских спортсменов ждет Первенство Северо-Западного федерального округа в Череповце. Желаем им удачи!

В этот же день, 23 января, воспитанники ДЮСШ № 3 г. Гатчины приняли участие в соревнованиях по дзюдо Лиги «Здоровое поколение» в г. Отрадное. Золотые медали турнира завоевали Ксения Копачёва и Джасур Насридинов (тренер Алексей Михайлов).

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