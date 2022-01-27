10 медалей гатчинских дзюдоистов

В копилке воспитанников
Вырицкого спортивного клуба – 7 медалей. Среди юношей и девушек с наградами
высшей пробы поздравляем Шашкову Арнелу (40 кг), Каримова Эльдара (42 кг),
Пелевина Дениса (50 кг), с бронзовыми медалями - Шашкова Марка (55 кг) и
Андреева Даниила (60 кг). В возрастной категории 2000-2004 г.р. первое место
завоевала Шашкова Аделина (48 кг), третье место – у Лазарева Максима (73 кг).
Дружногорский клуб
«Росич» добавил в свой актив три медали. Бронзовыми призерами Первенства
Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет стали Елизавета
Филюхина и Захар Савельев. Золото завоевал Денис Пелевин (50 кг).
Впереди гатчинских
спортсменов ждет Первенство Северо-Западного федерального округа в Череповце.
Желаем им удачи!
В этот же день, 23
января, воспитанники ДЮСШ № 3 г. Гатчины приняли участие в соревнованиях по
дзюдо Лиги «Здоровое поколение» в г. Отрадное. Золотые медали турнира завоевали
Ксения Копачёва и Джасур Насридинов (тренер Алексей Михайлов).