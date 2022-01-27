Детская библиотека ждёт своих читателей!

Хоть
самолетики пускай!
Про самолетики в детской
библиотеке – это не совсем шутка, точнее – совсем не шутка. Сделанные детскими
руками, бумажные самолетики когда-то действительно летали в ее старом
пространстве на улице Киргетова. А в новой библиотеке им точно будет где
разогнаться!
Первое впечатление -
новое «Книжное царство» кажется бесконечным за счет отсутствия привычных
перегородок между библиотечными «зонами». Вдоль длинного прохода тянутся
стеллажи с книгами, там и тут разместились небольшие уголки для отдыха и
читательского уединения, яркие выставки с детскими рисунками (на этот раз это
работы детей из изостудии «Радуга» Районного центра детского творчества). Есть
достаточно просторные помещения и для разнообразных мероприятий и встреч с
юными читателями.
Самолетики самолетиками,
но главное назначение библиотеки — предоставить своим гостям все возможности
для разнообразного, полезного и интересного чтения. И в этом смысле в детской
библиотеке ничего не изменилось. Главный лозунг детской библиотеки Гатчины -
«Время читать!» Родители с малышами, школьники и подростки, как и прежде,
найдут здесь самую разнообразную литературу для учебы и домашнего чтения.
Работа
с детьми продолжается!
Детская библиотека всегда
была комплексным культурным центром, где не только можно было взять нужную
книгу, но и узнать что-то новое, научиться чему-то, пообщаться с интересными
людьми. И в этом смысле здесь тоже ничего не изменилось.
Как говорит Елена
Коренева, с самого начала года библиотечная жизнь проходит весьма бурно. Буквально
каждый день (и не по одному разу!) — встречи, мероприятия, мастер-классы с
детьми из гатчинских детских садов и школ. Наверное, самые частые и самые
преданные гости — ребята из школы №9 и детского сада №26, которые активно
включились в новогодние мероприятия библиотеки. Ждут здесь и детей и из других
образовательных учреждений, расположенных поблизости от нового пространства
библиотеки — лицея №3, школ №8 и 11, базовой школы, гимназии им. Ушинского,
школы им. императора Александра III.
- С нами остались все
организации, с которыми мы работали прежде, - говорит Елена Коренева. - Сейчас
мы готовим площадку для выставок работ детей из детской художественной школы
Гатчины. Продолжают с нами работать педагоги Районного центра детского
творчества, Центра творчества юных. В новогодние праздники педагоги творческих
мастерских этих учреждений проводили мастер-классы. Ребята делали снежинки из
бисера, новогодние открытки, рождественских ангелов.
Что
впереди?
Впереди у детской
библиотеки — цикл мероприятий, посвященных освобождению Гатчины и годовщине
снятию блокады Ленинграда.
В этом году библиотека
снова принимает участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»,
посвященной 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Уже готова
литературная выставка к этому событию.
- Наша главная задача в
рамках этой акции — рассказывать детям о блокаде, - говорит Елена Коренева. - В
эти памятные дни у нас всегда бывает очень много детей самого разного возраста.
Интересно, что к организованным группам очень часто присоединяются и читатели
абонемента — родители с детьми. В наши дни семья порой просто не знает, как
рассказать ребенку о войне и блокаде так, чтобы он понял. И именно библиотека
может это сделать правильно.
В апреле в детской
библиотеке пройдет традиционная Книжкина неделя.
Как
пройти в библиотеку?
Единственная, пожалуй,
проблема, которая беспокоит сотрудников обновленной детской библиотеки —
читатели не всегда ее находят сразу.
Действительно, в
лабиринте новых жилых комплексов разобраться с непривычки не очень просто.
Подойти к библиотеке можно с нескольких сторон — кому как удобно. Если идти с
улицы Хохлова, то возьмите за ориентир спортивный стадион лицея № 3 –
библиотека «смотрит» как раз на него. Главный вход в детскую библиотеку не
заметить невозможно — высокое крылечко, все та же знакомая зеленая вывеска. А
еще — витринные окна, в которых выставлены детские рисунки. И пусть окна не
такие большие, как в прежнем здании библиотеки, но напротив них все так же
останавливаются взрослые с детьми, чтобы рассмотреть шедевры юных художников. И
«дизайнер» у этих витрин все тот же — руководитель изостудии школы №9 Ирина
Щеголева.
И еще маленький «зимний»
ориентир — кормушки для птиц, которые пристроились на крыльце библиотеки.
Кстати, эту замечательную идею подала биолог, педагог Дома детского творчества
«Журавушка» Людмила Чиринскайте, а кормушки установили ребята из экологического
объединения, которым она руководит.
Пространство вокруг
библиотеки пока еще только осваивается, и хочется надеяться, что со временем
здесь возникнет такое же уютное и культурное место, каким был любимый всеми
сквер возле старого помещения библиотеки на ул. Киргетова — с миниатюрными
аллеями, уличными шкафами для книг и скамейками для читателей.
График
работы детской библиотеки прежний: понедельник - суббота – с 11 до 18 часов,
воскресенье – выходной. Тел.: 8(813) 713-20-23.
Юлия Лысанюк