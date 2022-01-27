Детская библиотека ждёт своих читателей!

Хоть самолетики пускай!

Про самолетики в детской библиотеке – это не совсем шутка, точнее – совсем не шутка. Сделанные детскими руками, бумажные самолетики когда-то действительно летали в ее старом пространстве на улице Киргетова. А в новой библиотеке им точно будет где разогнаться!

Первое впечатление - новое «Книжное царство» кажется бесконечным за счет отсутствия привычных перегородок между библиотечными «зонами». Вдоль длинного прохода тянутся стеллажи с книгами, там и тут разместились небольшие уголки для отдыха и читательского уединения, яркие выставки с детскими рисунками (на этот раз это работы детей из изостудии «Радуга» Районного центра детского творчества). Есть достаточно просторные помещения и для разнообразных мероприятий и встреч с юными читателями.

Самолетики самолетиками, но главное назначение библиотеки — предоставить своим гостям все возможности для разнообразного, полезного и интересного чтения. И в этом смысле в детской библиотеке ничего не изменилось. Главный лозунг детской библиотеки Гатчины - «Время читать!» Родители с малышами, школьники и подростки, как и прежде, найдут здесь самую разнообразную литературу для учебы и домашнего чтения.

Работа с детьми продолжается!

Детская библиотека всегда была комплексным культурным центром, где не только можно было взять нужную книгу, но и узнать что-то новое, научиться чему-то, пообщаться с интересными людьми. И в этом смысле здесь тоже ничего не изменилось.

Как говорит Елена Коренева, с самого начала года библиотечная жизнь проходит весьма бурно. Буквально каждый день (и не по одному разу!) — встречи, мероприятия, мастер-классы с детьми из гатчинских детских садов и школ. Наверное, самые частые и самые преданные гости — ребята из школы №9 и детского сада №26, которые активно включились в новогодние мероприятия библиотеки. Ждут здесь и детей и из других образовательных учреждений, расположенных поблизости от нового пространства библиотеки — лицея №3, школ №8 и 11, базовой школы, гимназии им. Ушинского, школы им. императора Александра III.

- С нами остались все организации, с которыми мы работали прежде, - говорит Елена Коренева. - Сейчас мы готовим площадку для выставок работ детей из детской художественной школы Гатчины. Продолжают с нами работать педагоги Районного центра детского творчества, Центра творчества юных. В новогодние праздники педагоги творческих мастерских этих учреждений проводили мастер-классы. Ребята делали снежинки из бисера, новогодние открытки, рождественских ангелов.

Что впереди?

Впереди у детской библиотеки — цикл мероприятий, посвященных освобождению Гатчины и годовщине снятию блокады Ленинграда.

В этом году библиотека снова принимает участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Уже готова литературная выставка к этому событию.

- Наша главная задача в рамках этой акции — рассказывать детям о блокаде, - говорит Елена Коренева. - В эти памятные дни у нас всегда бывает очень много детей самого разного возраста. Интересно, что к организованным группам очень часто присоединяются и читатели абонемента — родители с детьми. В наши дни семья порой просто не знает, как рассказать ребенку о войне и блокаде так, чтобы он понял. И именно библиотека может это сделать правильно.

В апреле в детской библиотеке пройдет традиционная Книжкина неделя.

Как пройти в библиотеку?

Единственная, пожалуй, проблема, которая беспокоит сотрудников обновленной детской библиотеки — читатели не всегда ее находят сразу.

Действительно, в лабиринте новых жилых комплексов разобраться с непривычки не очень просто. Подойти к библиотеке можно с нескольких сторон — кому как удобно. Если идти с улицы Хохлова, то возьмите за ориентир спортивный стадион лицея № 3 – библиотека «смотрит» как раз на него. Главный вход в детскую библиотеку не заметить невозможно — высокое крылечко, все та же знакомая зеленая вывеска. А еще — витринные окна, в которых выставлены детские рисунки. И пусть окна не такие большие, как в прежнем здании библиотеки, но напротив них все так же останавливаются взрослые с детьми, чтобы рассмотреть шедевры юных художников. И «дизайнер» у этих витрин все тот же — руководитель изостудии школы №9 Ирина Щеголева.

И еще маленький «зимний» ориентир — кормушки для птиц, которые пристроились на крыльце библиотеки. Кстати, эту замечательную идею подала биолог, педагог Дома детского творчества «Журавушка» Людмила Чиринскайте, а кормушки установили ребята из экологического объединения, которым она руководит.

Пространство вокруг библиотеки пока еще только осваивается, и хочется надеяться, что со временем здесь возникнет такое же уютное и культурное место, каким был любимый всеми сквер возле старого помещения библиотеки на ул. Киргетова — с миниатюрными аллеями, уличными шкафами для книг и скамейками для читателей.

График работы детской библиотеки прежний: понедельник - суббота – с 11 до 18 часов, воскресенье – выходной. Тел.: 8(813) 713-20-23.

Юлия Лысанюк